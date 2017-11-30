Среда запомнилась любителям европейского футбола не только яркими матчами, но и особым отношением футболистов, тренеров, судей и болельщиков друг к другу.

Разрешение конфликта

В матче с середняком французской лиги «Труа» «ПСЖ» испытал серьезные трудности, но все же выиграл (2:0). Победный мяч на счету Неймара. Бразилец отметился не только голом, но и добрым отношением к Эдинсону Кавани, с которым еще недавно у него был конфликт. Сначала Неймар позволил уругвайцу исполнить пенальти, а в концовке сделал на него голевую передачу. После окончания встречи Тьяго Силва так охарактеризовал поступок своего соотечественника: «У Неймара доброе сердце, и он понимает, что в следующий раз получит такое же отношение к себе».

Скромность легенды

Уэйн Руни оформил свой седьмой хет-трик в матчах АПЛ. И первый – с 2011-го года. Больше только у Ширера (11), Фаулера (9), Анри и Оуэна (по 8). Свой третий гол в матче Руни забил ударом с центра поля. Но в послематчевом интервью вместо того, чтобы оценить свой вклад в победу «Эвертона» над «Вест Хэмом» (4:0) и вообще рассказать, какой он молодец, Уэйн решил поддержать партнеров: «Нам нужно было выиграть, а для этого необходимо было показать, насколько хорошими игроками мы все являемся. Я благодарен партнерам за хорошую игру».

Признание ошибки

Антонио Конте, удаленный в домашнем матче «Челси» против «Суонси» за споры с арбитром, извинился перед ним и признал свою вину: «Не знаю, было ли удаление заслуженным, но нужно уважать решение судьи. Каждый может совершить ошибку, которую допустил я». При этом команда итальянского специалиста не заметила потери, дожав соперника во втором тайме (1:0). Гол на 55-й минуте организовали два вторых номера – нападающий гостей Уилфрид Бони, пытаясь вынести мяч, скинул его на защитника хозяев Рюдигера, который не промахнулся с 5 метров.

Благодарность герою

«Ливерпуль» легко отделался в гостевой игре со «Стоком», нанеся два контрольных выстрела в концовке (3:0). Если бы не удачный выход на замену Салаха, все могло бы завершиться иначе. Крауч, Шачири и Джо Аллен устроили обороне «мерсисайдцев» настоящую головомойку. Но свои моменты не реализовали. А египтянин за 6 минут оформил дубль и заслужил благодарность от главного тренера: «После матча я поблагодарил за всё Салаха, он помог нам добиться успеха. Нам нужно было забить второй гол, мы это заслужили и очень счастливы» - резюмировал Клопп. Ну а для Салаха это пока лучший сезон в карьере – в его активе 12 мячей после 14 туров. И наверняка он побьет свой карьерный рекорд. В прошлом сезоне, выступая за итальянскую «Рому», он забил 15 по итогам всего чемпионата.

Пример единения команды и ее фанатов

Известный в прошлом защитник Яп Стам, ныне тренирующий английский «Рединг», разрушает стереотипы. Все, кто видел голландца на поле, до вчерашнего дня были уверены, что это человек с железными нервами и каменным сердцем. Но вчера Стам совершил поступок, обнаживший его сентиментальность. Он заполнил необычную заявку на отложенный матч 7-го тура Чемпионшипа против «Барнсли», где кроме футболистов нашлось место и фанатам «Рединга», указанным под 13-м номером (фото заявки появилось на официальной странице клуба в твиттере). К слову, столь необычное решение принесло команде удачу, и она победила 3:0.