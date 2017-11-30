220 000 россиян смогли увидеть Кубок чемпионата мира по футболу. Возможность увидеть официальный Кубок и сделать с ним памятную фотографию получили более 220 000 человек.

Специально для нашей страны Система Coca-Cola в России вместе с ФИФА и при поддержке Организационного комитета «Россия-2018» разработали самый продолжительный маршрут главного футбольного трофея по территории страны-хозяйки первенства за всю его историю. К моменту завершения первой части своего путешествия по России официальный Кубок побывал в 16 городах, не считая Москвы, провел в пути 78 дней и проехал более 16 000 км, сменив 6 часовых поясов.

Будучи важным подготовительным этапом к чемпионату мира по футболу 2018 в России, Тур официального Кубка выполняет и социальные задачи – поддерживает юношеский футбол и инклюзивность через спорт.

Более 20 спортивных и общеобразовательных школ, детских домов, интернатов, университетов, соревнований по юношескому футболу посетил с сентября легендарный трофей, чтобы вдохновить молодое поколение на дальнейшие достижения.

В 4 юнфайд-матчах, которые Система Coca-Cola в России организовала в городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 в первой части маршрута – Саранске, Калининграде, Волгограде и Сочи – приняли участие более 3000 человек (включая как игроков, так и болельщиков). На каждый из этих матчей приехал официальный Кубок как символ оптимизма и мечты о ярких победах.

Полторы тысячи воспитанников спортивных школ и атлетов с особыми нуждами приняли участие в церемонии старта Тура официального Кубка на стадионе "Лужники» в Москве 9 сентября 2017 года: для них провели мастер-классы звезды российского футбола Роман Широков, Дмитрий Сычев и Алексей Смертин. Также в церемонии приняли участие игроки Всероссийских соревнований «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» среди футболистов-любителей – по одному от каждого города на маршруте Тура официального Кубка.

Рекордсменом по числу людей, увидевших официальный Кубок своими глазами, стал Саратов – 25 000 человек. Совсем близко к нему подобрался Воронеж – 24 000 человек.

В каждом из 16 городов трофей создавал атмосферу праздничного ожидания предстоящего турнира и вызывал неподдельный интерес у представителей СМИ и российских любителей футбола, отразившийся в более чем 4500 публикаций в прессе и почти 18 000 постов в социальных медиа.

В мероприятиях тура официального Кубка приняли участие 11 Послов от городов – организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года.