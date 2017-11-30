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Смолов интересен «Реалу». Верить в это или нет?

«МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ СМОЛОВА НА МЕСТЕ БЕНЗЕМА»

- Верите в реальность «Реала» для Смолова?
- Если Федор действительно находится в списках «Реала», буду только рад. Наконец-то ребята начнут уезжать в европейские чемпионаты. Думаю, в этих чемпионатах они прибавят еще больше и уровень сборной вырастет.

- Но Смолов был бы запасным?
- Почему? В любой европейской команде есть конкуренция. Нужно каждый день доказывать, что ты игрок основного состава. Если Смолов туда поедет, все будет зависеть от него. Нужно быть конкурентоспособным.

- Можете представить Смолова на месте Бензема?
- Могу, но он должен доказывать, что является игроком основного состава.

- Смолов – лидер в сборной, если говорить о линии нападения?
- Федор сейчас показывает хорошую игру. Он поменял свое отношение к футболу, поэтому стал совершенно другим игроком. Смолов – добротный, интересный футболист, и достоин перехода в более сильный клуб.

В какой команде Федору Смолову нужно продолжить карьеру?
даты проведения: 30.11.2017 г. – 03.12.2017 г. Обсудить

«ДО ЧМ РОССИЯ БЫЛА НЕМНОГО ЗАКРЫТА»

- Были ли вы на новом стадионе в Нижнем Новгороде? Что там есть крутого?
- Был, там шикарное поле! В нашем городе давно не было такого поля, да и стадиона. Болельщики будут смотреть на арену, как на произведение искусства, на реликвию. Стадион на 45 тысяч зрителей практически достроен, осталась только отделка. Это масштабный проект. И посетить его будет интересно всем.

- Не боитесь, что после ЧМ он будет простаивать?
- Волков бояться, в лес не ходить. Может быть, такое и произойдет. Поэтому мне бы хотелось, чтобы в наш город приехало как можно больше латиноамериканских болельщиков. Тогда наши нижегородские зрители увидят, как нужно болеть за команду.

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Почти все за Марокко. Жеребьевка ЧМ-2018: мнение авторов "Советского спорта"

- Есть в городе развлечения для южноамериканцев?
- Они сами себе найдут развлечение, посмотрят достопримечательности. И после чемпионата мира эти латиноамериканцы обязательно приедут к нам снова. Все-таки до ЧМ Россия была немножко закрыта.

- Кого хотели бы в группу к России?
- Хочу, чтобы достались сильные соперники, чтобы тяжелее было выходить из группы. Чем тяжелее соперники, тем интереснее игра. Мы обязательно выйдем в следующий раунд.

- Какой матч сборной за последнее время вам понравился больше всего?
- Против Испании. Мы показали, что умеем играть в атаке, и мне очень интересно было наблюдать, как команда меняется в этих подготовительных матчах. Именно в игре с Испанией команда раскрылась.

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