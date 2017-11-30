«ХОЧУ УВИДЕТЬ В РОСТОВЕ БРАЗИЛИЮ»

- Довелось ли вам побывать на новом стадионе в Ростове?

- Был там еще до того, как уложили газон и установили сиденья. Учитывая, что в Ростове стадион довольно старый, новый выглядит внушительно. Понравилась воздушная крыша. Плюс арена находится в красивом месте, рядом с рекой.

- Болельщиков каких стран хотели бы увидеть в городе?

- Наверное, бразильцев. И болельщиков, и саму команду. Я был на чемпионате мира в Бразилии. Видно, что это футбольная страна, все поют, танцуют, масштаб поддержки впечатлил.

- Куда податься иностранным болельщикам в Ростове? Есть интересные места?

- Ростов достаточно тихий город, в центре люди прогуливаются. Из колоритных мест можно посетить старую казачью станицу Новочеркасская. Там часто проходят всякие мероприятия, связанные с жизнью казаков.

- Кого бы хотели в группу к сборной России?

- Могу сказать, кого не очень бы хотелось. Это Испания. Она все-таки серьезный соперник. Хотя недавно мы с ними неплохо сыграли, из последних матчей сборной, этот больше всего понравился. Эту игру мы провели сильнее.

- Кого вы считаете лидером сборной России?

- Акинфеева. Он самый стабильный игрок. И ментальный лидер. По крайней мере такое впечатление складывается из тех матчей, что я видел. Он очень много выручает.

«ПОСЛЕ ЧМ СМОЛОВ ВЫБЕРЕТ МЕЖДУ «РЕАЛОМ» И «БАРСОЙ»

- Появились новости об интересе «Реала» к Федору Смолову. Может ли наш футболист заиграть в таком клубе?

- А почему не может?

- Конкуренция.

- Во-первых, сложно сказать, насколько правдивы слухи. Но конкуренция в «Реале» и правда очень высокая. А еще не надо забывать, что нашим футболистам нужна игровая практика до чемпионата мира. Думаю, если хорошо себя проявить на турнире, будет и выбор: «Реал» или «Барселона». Это я шучу.

- Братья Миранчуки готовы выходить в стартовом составе сборной? Могут креативить вдвоем?

- Вот говорят, поставьте братьев, Смолова, Кокорина и все будет креативно. Это слишком просто. Не соглашусь с таким утверждением. В игре команды должен быть баланс. Смолов и Кокорин, играя вместе, даже сейчас не всегда находят взаимопонимание. Если всех атакующих футболистов сборной поставим в состав, и начнем играть креативно… Скорее уж мы должны делать упор на надежность. Тем более оборону нельзя назвать нашей самой сильной линией. Миранчуки талантливы и нестандартны. Но нельзя говорить, что они должны играть в стартовом составе.

«ОТРЫВ «ЛОКО» ОТ «ЗЕНИТА» НЕ УДИВИТЕЛЕН»

- Теперь немного о чемпионате России. Расскажите, что происходит с «Ростовом»?

- Ситуация ожидаемая. Начали сезон неплохо, шли в лидирующей группе. Но смена 15 футболистов бесследно не проходит. Нужно время, чтобы понять, какие позиции необходимо укрепить. Ничего страшного в выступлениях «Ростова» не вижу, хотя ситуация не очень приятная. Но в какой-то мере ее можно было предсказать.

- Какой клуб из первой пятерки показывает самый красивый футбол?

- «Спартак» играет агрессивно, «Зенит» тоже, по красней мере таким он был в матче со «Спартаком». Но на первом месте «Локомотив», который играет надёжно в обороне. Чемпионат показывает, что имея надежную оборону и несколько хороших креативных игроков, можно многого достичь. А у «Локо» очень сильная креативная группа: Миранчуки, Фернандеш, Фарфан, который тащит команду. Так что отрыв в шесть очков от «Зенита» - не так и удивительно.

- «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку. Верите, что возьмут титул во второй раз подряд?

- Сложно понять. Отрыв все-таки немаленький. Хотя вот говорили, что «Спартак» свою игру потерял. Это преувеличение. Единственная непонятная ситуация – «Спартак» терял много очков, ведя в два мяча. Если бы половину таких игр довел до победы, был бы на первом месте. Команда с самого начала сезона была качественной и будет бороться за чемпионство.

- Чья атакующая линия круче – у «Спартака» или «Локомотива»?

- Еще и атаку «Зенита» нельзя сбрасывать со счетов. Я бы назвал эти три команды, у них самая сильная атакующая линия в чемпионате.

- Кого считаете открытием первой половины сезона?

- Назову Евгения Маркова, форварда «Тосно». Он забил восемь мячей, подбирается к Кокорину. Тем более есть разница играть в «Зените» или «Тосно».