1 декабря в московском Кремле пройдет жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года. Накануне стало известно, что ведущим шоу станет известный российский шоумен и актер Иван Ургант.

Многие наши соотечественники удивились: как так, ведь ведущей должна была стать журналистка Мария Командная?! Не беспокойтесь, все правильно. Мария Командная по прежнему остается ведущей жеребьевки, которую она будет координировать вместе с известным английским футболистом Гари Линекером. Иван Ургант же будет вести развлекательную часть мероприятия – песни и пляски.

2018. МАРИЯ КОМАНДНАЯ

Реакция на выбор ведущей была разной. В Иране, например, болельщики, чья любимая команда впервые за долгое время пробилась в финальную стадию чемпионата мира, умоляют Марию не быть такой сексуальной. Они просят девушку, чтобы она не надевала слишком откровенное платье. В случае, если наряд ведущей покажется властям слишком вызывающим, во всей стране просто отключат трансляцию жеребьевки.

Как нам рассказала сама Мария, чтобы стать ведущей церемонии жеребьевки, ей пришлось пройти серьезное собеседование с представителями ФИФА, которые проверяли не только хорошее владение английским языком, но и знания девушки в области футбола. Не удивительно, что Мария справилась, ведь наша Маша – лучше всех.

Интересно, проводились ли раньше подобные собеседования, ведь церемонии жеребьевки уже давно переросли в грандиозные шоу, вести которые приглашают обольстительных девушек. Вот только, в отличие от нашего случая, не всегда есть уверенность, что девушки понимают, что за шары они вытаскивают.

2014. ФЕРНАНДА ЛИМА

Кто должен вести церемонию жеребьевки? В 2013 году в Бразилии выбор был сделан в польза актрисы и модели Фернанды Лимы. За пределами страны она была практически неизвестна. Зато после жеребьевки – стала настоящей мировой знаменитостью. Она так понравилась не только болельщикам, но и влиятельным чиновникам в ФИФА, что они приглашали ее и на вручение «Золотого мяча», и даже на Конгресс ФИФА. Из-а нее и ее наряда, кстати, в Иране жеребьевку чемпионата мира 2014 года и не показали. Позже девушке пришлось даже извиняться.

Является ли она футбольной болельщицей? Насколько можно судить по ее интервью и социальным сетям – нет. Футбол для нее – исключительно работа. Конечно, она более за сборную Бразилии, как и все в этой стране, но не более того.

2010. ШАРЛИЗ ТЕРОН

Кому вести жеребьевку чемпионата мира в Южной Африке? Конечно, самой известной южноафриканке планеты актрисе Шарлиз Терон. Да, вы могли не знать, что Шарлиз родом из ЮАР, но в африканской стране все об этом помнят. Представляла ли Терон на сцене национальный колорит и ценности ЮАР? Вряд ли. Зато весь мир следил за каждым ее движением – суперзвезда все-таки.

Что Шарлиз Терон знает о футболе? Судя по всему не так и много. На матчах она появляется исключительно по рабочей необходимости. То жеребьевку провести и посетить несколько игр в ЮАР, то поучаствовать в благотворительной акции с «Челси», то принять футболку от мадридского «Атлетико» на премьере своего очередного фильма. Болельщицей она точно не является.

2006. ХАЙДИ КЛУМ

Вопрос, кого приглашать вести жеребьевку чемпионата мира по футболу 2006 года, который проходил в Германии, тоже не стоял. Одной из самых высокооплачиваемых и известных моделей планеты в 2005 году была немка Хайди Клум, к тому моменту, конечно, уже перебравшаяся в США. Именно ей доверили честь координировать жеребьевку.

Любит ли Хайди футбол так, как любим его мы? Судя по ее фото в футболке с надписью «Германия» на фоне огромного экрана, на котором немцы обыгрывают Бразилию со счетом 7:1 на ЧМ-2014, она определенно любит футбол. На самом деле, это фото – не больше, чем просто пиар. На матчи Хайди не ходит. Для нее футбол – это игра, в которой мужики хватают мяч руками, стараются убить друг друга, пытаясь доставить его к цели, а потом бьют свободный удар в высоченные ворота. Во всяком случае именно таким «футболом» занимается один из ее сыновей в США, на матчах которого ее постоянно замечают.

1990. СОФИ ЛОРЕН

София Шиколоне – это настоящее имя легендарной итальянской актрисы Софи Лорен. Несмотря на то, что в 1989 году, когда проходила жеребьевка финального турнира чемпионата мира по футболу в Италии, ей было уже 55 лет, именно ее выбрали в качестве ведущей. Ее же Диего Марадона обвинил в том, что она подтасовала жребий выбрав Италии легких соперников. Но это – другая история.

Сейчас важно понять, любит ли Софи футбол, как Мария Командная, или она просто известная личность, которую использовали, чтобы привлечь внимание к жеребьевке. Вы не поверите, но Софи Лорен – страстная футбольная болельщица. Родившаяся в Риме девушка уже в детстве переехала в предместье Неаполя. Не удивительно, что она страстно поддерживает «Наполи», за который, кстати, в свое время и играл Диего Марадона. В 2006 году 72-летняя на тот момент Софи пообещала в случае выхода любимого клуба в Серию А исполнить стриптиз. Клуб вернулся в элиту итальянского футбола, но на горе болельщиков пожилая актриса раздеваться отказалась.