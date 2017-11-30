Итак: на дворе 1 декабря – и чемпионат мира по футболу начинается! Ну да, это только жеребьевка. Но как крупное событие не бывает без аперитива, так и аперитив невозможен без последующего события.

А дальше, в течение полугода, будем предвкушать. Чем ближе к 14 июня, тем смачнее.

Футбол сейчас, если вдуматься, предъявил веские доказательства того, что по- прежнему является отдельной планетой в спортивной галактике. Россия спортивная под угрозой тотальных санкций и репрессий, на нее напирают с тем расчетом, чтобы, что называется, земля горела под ногами. А король спорта футбола собственной персоной, да в сопровождении свиты из избранных своих представителей, заявляется к ней, России, в гости. Решать на ее землице самые важные вопросы своей жизни.

Пройдет жеребьевка, за ней потянется логистика для каждой из сборных-участниц. Представители каждой, проводя все более плотную рекогносцировку местности, к нам зачастят. А мы, в свою очередь, зачастим с раскладами-прогнозами, подгоняя время, чтобы нетерпеливо заглянуть в июнь.

Ну, а пока перед нашими глазами не материализовалась в планетной своей панорамности будущая турнирная интрига, погадаем на судьбу своей сборной, так трудно и сбивчиво подходящей к эпохальному событию.

Кто-то сейчас, накануне жеребьевки, уговаривает судьбу, чтобы прислала сборной России в группе соперников попроще.

Надо заметить, что такие уговоры не бесполезны. Особенно если звучат из старушки Европы. Вот для примера группы хозяев на двух предыдущих чемпионатах мира, прошедших в Старом Свете. Франции в 1998-м было предложено иметь для начала дело с ЮАР, Саудовской Аравией и Данией. Германии в 2006-м – с Коста-Рикой, Польшей и Эквадором. Милые компании, не правда ли? Поневоле засомневаешься, что жребий совсем уж из себя слепой. Ибо в этих своих проявлениях он как только мог оберегал команды хозяев от начальных треволнений.

Да и на других концах земли судьба сильно хозяев не обижала. Бразилия в 2014-м получила Мексику, Камерун и Хорватию (при том, что тогдашняя Хорватия была не так крута, как нынешняя). ЮАР в 2010-м – Мексику, Уругвай и Францию. Группа, да, не подарок, но выходить из нее было можно, с учетом сложной акклиматизации латиноамериканских сборных; просто ЮАР оказалась сама по себе не от мира сего футбольного. Кстати, намотаем на ус: дважды кряду в группу к хозяевам присылали Мексику, что бы это значило? Этакая нейтральная величина, не сильная и не слабая, - за Мексику никто бы зла не держал.

Словом: если 1 декабря к шарику с названием «Россия» присоседится оный с наименованием «Мексика» - вправе будем сделать вывод: к нам как к хозяевам проявлен полагающийся в таких случаях пиетет. Со всеми вытекающими последующими деталями.

А впрочем! Вот скажите, какая сборной России разница между тем или иным составом ее группы? Да не холодно и не горячо ей от этого! Единственный раз в истории прорвалась в плей-офф большого турнира – Евро-2008 – она из плотной группы с Испанией, Швецией и Грецией (действующим и будущим чемпионами Европы, между прочим). А на ЧМ-2014 дала осечку против Кореи, Бельгии и Алжира – когда, казалось, сложнее не выйти, чем выйти.