Фабио Каннаваро, помимо того, что он чемпион мира в составе Италии, которая выигрывала в 2006 году, еще и один из восьми ассистентов на жеребьевке российского ЧМ-2018. Он вместе с Никитой Симоняном, Гордоном Бэнксом, Лораном Бланом, Диего Форланом, Диего Марадоной и Кафу будет распределять команды по группам.

Накануне жеребьевки ассистенты рассказали, что они чувствуют за день до того, как сильнейшие команды мира узнают своих соперников по групповому этапу. Рассказали все, кроме Диего Марадоны, который, если верить официальной информации, летел в Россию всю ночь, приехал в Москву рано утром и вечером в четверг еще отсыпался у себя в номере в отеле.

Одним из самых популярных «ассистентов» оказался итальянец Фабио Каннаваро – экс-капитан сборной, которая впервые с 1958 года не попала на чемпионат мира.

- Что вы чувствуете, приехав сюда в Москву на жеребьевку?

- Мне грустно. Грустно, потому что здесь только я, а Италии нет. Я понимаю, что я уже был чемпионом мира, поднимал над головой этот трофей, но все равно – тяжело. Тяжело всем итальянцам. Это настоящая катастрофа

- Что помогло тогда, в 2006 году, выиграть чемпионат мира?

- Хорошие игроки. У нас была очень хорошая команда, опытная, много побеждавшая в клубных турнирах. Сейчас ситуация иная. Но дело не только в игроках – всему итальянскому футболу пора что-то менять.

- Не думаете, что непопадание на чемпионат мира – хороший повод, знак, что пора бы что-то делать?

- Да, так и есть. Это звоночек для руководства6 что необходимо что-то менять. Я не знаю, что но сейчас – лучшее время для этого. У нас впереди как минимум четыре года. С одной стороны это не такой и большой срок, с другой – за это время можно многое успеть.

- Вы страстно болеете за Италию и итальянский футбол. Не думали попробовать себя в федерации футбола? Может поможете им?

- Если честно – не задумывался об этом. Я сейчас работаю тренером в Китае и счастлив там. В Италии и без меня хватает людей, которые могут помочь нашему футболу лучше меня.

- Сейчас чемпионат мира в нашей стране, но в 1990 оду он проходил у вас на родине. Помните полуфинал, когда итальянская сборная играла с Аргентиной?

- Да, я в тот вечер был на стадионе. Я был мальчиком, который подает мячи. Я был как раз за теми воротами, в которые били пенальти. Последний забил Марадона, который сегодня не смог быть здесь с нами.

- Вы плакали?

- Конечно. Это был очень тяжелый момент для страны. Мы уже готовы были выиграть чемпионат мира дома. Но гол Каниджи во втором тайме нас просто шокировал. Я был ребенком, во мне было много страсти и тогда все это сильно меня задело. Я пообещал выиграть чемпионат мира.

- Каким будет финал в следующем году?

- Не знаю – сложно сказать.

- Хорошо, перефразируем. Каким вы бы хотели его видеть?

- Хотелось бы увидеть в финале новые команды, не те, которые туда постоянно попадают – это скучно.

- Может Россия?

- Почему бы и нет?

- Назовете пару-тройку фаворитов турнира?

- Конечно, это Германия – молодая и сильная команда. Это Испания. Бразилия. Но сейчас еще и хороший шанс для Месси сделать что-нибудь. Это же его последний чемпионат мира.

- Кого будете поддерживать после того, как Италия осталась за бортом?

- Даже не знаю. Теперь уже все равно. Посмотрим во время турнира. Может мне кто-то и понравится – тогда буду болеть. Но мое сердце – только с Италией.

- Что вы думаете о сборной России, ее шансах?

- Многое будет зависеть от психологии. На команду во время домашнего турнира будет оказываться огромное давление. Важно, как футболисты будут на него реагировать, смогут ли они выдержать его. Но я думаю, что Россия готова показать хороший результат на чемпионате мира.