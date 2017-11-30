У ЦСКА КАЖДЫЙ ФУТБОЛИСТ МОЖЕТ ЗАБИВАТЬ

- Чего стоит ожидать от матча ЦСКА – «Тосно»?

- Безусловно, армейцы – фавориты этого матча хотя бы потому, что они играют дома. Хотя тосненцы неплохо выступили на своем поле против тульского «Арсенала», смогли победить. Но все-таки ЦСКА по уровню превосходит команду Божовича, поэтому преимущество москвичей очевидно. Хотя, что называется, легкой прогулки для них не будет.

- Не считаете ли вы, что у Парфенова есть преимущество в атаке? Марков оформил хет-трик, Заболотный вызывается в сборную. ЦСКА же вынужден ставить Вернблума в нападение…

- Доля истины в вашем тезисе есть. Но армейцы играют и добиваются положительного результата не за счет нападающих или одного Вернблума впереди. У них так выстроена тактическая схема, что каждый футболист может забить. Кто будет на позиции форварда – не имеет значения.

У «Тосно» отчетливо видна вся система: есть два нападающих, и фланговые полузащитники целенаправленно играют на эту двойку.

- Кто сейчас, на ваш взгляд, является лидером команды Гончаренко?

- Я думаю, Головин, Дзагоев и Витиньо, плюс раскрывшийся как нападающий в последних матчах Вернблум. То есть два российских футболиста и два легионера. Мне кажется, именно на них строится вся игра ЦСКА.

А вообще каждый из игроков может сыграть в атаке, кроме, наверное, трех центральных защитников. Натхо может забить? Я думаю, да. Фернандес – то же самое. Поэтому при всем уважении к «Тосно» – у этой команды шансов мало. Хотя, как мы знаем, в футболе все может быть.

- Вы согласны с тем, что Гончаренко по максимуму использует те ресурсы, которые у него есть, и делает это блестяще?

- Это очевидно. Команда борется за верхние строчки в нашем чемпионате и не собирается опускаться ниже. Я вижу, как молодые игроки прогрессируют. В тяжелейших матчах эти ребята приносили результат. Я считаю, что это заслуга главного тренера и футболистов, которые верят в себя и в то, что они смогут одержать победу в любом матче, с любым соперником.

ПРОИГРЫШ ОТ «ТОСНО» ДОБАВИТ ТУЛЬСКОМУ КЛУБУ ЗЛОСТИ

- Тульский «Арсенал» принимает «Спартак». Чего ждать от этой встречи?

- «Арсенал» очень хорошо играет дома. Первый матч с красно-белыми в Москве туляки проиграли, поэтому они будут настраиваться на то, чтобы победить. Да, они потеряли очки с «Тосно». Но, тем не менее, Тула на подъеме, и проигрыш на выезде по-хорошему добавит «Арсеналу» злости.

«Спартак» также проводит как гостевые, так и домашние матчи на позитивном эмоциональном фоне. Опять же на первый план выходит опыт и уровень команды Карреры. И здесь не нужно быть большим ученым, чтобы увидеть разницу в классе между «Спартаком» и «Арсеналом».

Но я ожидаю сюрприза от тульского клуба, прежде всего в плане тактики на эту игру.

- Будучи тренером «Ахмата», вы проиграли «Арсеналу» дома. Какие детали вы тогда подметили у команды Божовича?

- Если вспоминать ту встречу, то скажу, что «Арсенал» хорошо умеет действовать практически всей командой в обороне, когда это требуется. Причем это было не только в гостях с «Ахматом». Можно вспомнить матч с «Зенитом», когда туляки воспользовались одним-единственным моментом и забили гол. «Арсенал» отлично способен перестраиваться от игры, которая может быть атакующая, на абсолютно закрытый стиль.

Когда я работал в «Ахмате», и мы с ними встречались, туляки как раз выбрали оборонительную тактику. По сути, у них тогда было две атаки, которые они превратили в голы.

Поэтому я не думаю, что Божович будет играть со «Спартаком» в открытый футбол. Скорее всего, будет прагматичная тактика. Хотя все зависит от тренера и от того, какой план на матч он выберет.