Новый тур внутреннего российского чемпионата стартует сегодня, аккурат во время церемонии жеребьевки чемпионата мира. Главное из футбольных событий, которое лишний раз напомнит о том, что праздник большого футбола очень скоро приходит в нашу страну, произойдет одновременно с матчами двух команд из лидирующей группы – «Спартака» и ЦСКА.

В Российской футбольной премьер-лиге иногда страшно обижаются на прессу, что она, дескать, не способствует популяризации футбола. Журналисты, мол, выискивают горяченькие факты, копают финансовую составляющую или просто говорят о банальном бардаке в организации спортивных мероприятий, а надо бы писать о положительной стороне.

Но что тут написать? Почему никто не вспомнил, что болельщики ЦСКА, «Спартака» (да и их соперников тоже) тоже считают нужным посмотреть жеребьевку и узнать соперников в режиме онлайн? Речь даже не об известной проблеме назначения разных матчей – футбольного, хоккейного, баскетбольного - одних и тех же армейцев или спартаковцев на одно и то же время. Речь даже не о календаре в целом. О том, что 1 декабря – день жеребьевки, попросту забыли?

Где пояснения от тех же футбольных властей? Кто виноват в том, что «Спартак» играет ключевой матч года в будний день, в понедельник, а новый тур открывает сегодня? Если это просьба клубов, которые хотят иметь лишние дни для подготовки к еврокубкам, то, во-первых, расскажите нам об этом, а во-вторых, почему в одних случаях вы вспоминаете, что календарь – это неизменный основной закон, который нельзя править и жестко грозите клубам пальчиками, а в других – спокойно допускаете корректировки? И выходит, главное событие, которое обязательно случается за полгода до старта чемпионата мира – повод недостаточный?

Понятно, что тема календаря напрочь достала всех. Понятно, что РФПЛ заняла абсурдную позицию, рассылая в редакции пресс-релизы о том, что на матчах не было холодно и все остались довольны, ещё до начала матчей (!), но пока у нас нет футбола такого уровня и стадионов с таким обогревом (Санкт-Петербург – это исключение), чтобы все были счастливы, почему бы не составлять календарь вручную? Манежи - они ведь только в космическом сознании Сергея Фурсенко могут разом, сами собой, появиться. Поменял местами времена года - везде манежи, как грибы, повырастали.

И дело даже не во времени года - температуру не угадаешь (хотя почему дерби и матчи москвичей с «Зенитом» не ставить на июль - сентябрь и апрель - май?) Почему матч «Спартак» – «Зенит» нельзя поставить на неделю без еврокубков? Ведь календарь Спартака в еврокубках был известен с мая - задолго до момента, когда даты матчей в календаре рисовали? И – извините за повтор – почему у нас матчи с жеребьевкой одновременно?