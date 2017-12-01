Бывший игрок московского «Спартака» и хихонского «Спортинга» Игорь Ледяхов поделился мнением относительно слухов о переходе Федора Смолова из «Краснодара» в мадридский «Реал»

ДВА МЯЧА В «ТОВАРНЯКЕ» С ИСПАНЦАМИ ЕЩЕ НИ ОЧЕМ НЕ ГОВОРЯТ

- Верите в то, что Смолов может перейти в «Реал»?

- Вероятность этого трансфера равна нулю. Мне известно, что его агент был в Мадриде, встречался с руководителями «Реала», но это не показатель. Все это чистый пиар ход. Как правило, «сливочные» рассматривают большое количество кандидатур. В итоге большинство футболистов пройдут мимо. Однако как-то раскрутить игрока нужно, поэтому и делаются подобные вбросы в прессу.

- Насколько Смолов готов к испанской лиге?

- Федор - футболист, безусловно, квалифицированный, и мог бы сыграть в испанском чемпионате. Другое дело, что не за большие клубы этой страны вроде «Реала» или «Барселоны». Ему бы стоило начать с той команды, которая не претендует на хватание звезд с неба. Надо как-то себя показать в Лиге чемпионов, попробовать поиграть в среднем испанском клубе.

И то, что он забил два мяча в товарищеской игре сборной Испании, которая ходила пешком, еще ни о чем не говорит.

- Представители испанской сборной после матча активно сватали Федора к себе в чемпионат…

- Этого испанского футболиста, который подобное произнес, можно понять. Ему не удалось забить в «товарняке», и надо было как-то оправдаться, ну и сделать комплимент сопернику, который забил два мяча. Вот он и ляпнул. Везде такое практикуется.

Сборная Испании, мягко говоря, играла с нами в неполную силу. Если бы мы встретились с ней в официальной встрече, результат был бы другим.

Поймите: испанские гранды берут уже состоявших звезд. Им не нужен «кот в мешке», то есть футболист, который неизвестно заиграет или нет.

«ВАЛЕНСИЯ» И «СЕВИЛЬЯ» – ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СМОЛОВА

- «Краснодар» не играет в еврокубках, соответственно, Смолов может рекламировать свой футбол только на уровне сборной…

- Об этом и речь. Ему нужна команда а-ля «Валенсия» или «Севилья». Для этих клубов Смолов – идеальный вариант, и они для Феди – тоже. С другой стороны, не уверен, что они готовы платить те деньги, которые он зарабатывает в «Краснодаре». Палка о двух концах.

- Вы сами как считаете, Смолов хочет уехать или нет?

- Не знаю. Наши игроки так замечательно себя чувствуют в России, получая великолепные деньги в среднем чемпионате, поэтому затрудняюсь ответить. За границей надо выкладываться по полной в каждом матче. Немножко разный уровень, и деньги будут платить другие.

- С «Краснодаром» уже ничего не выиграть. Неужели у него нет желания попробовать завоевать титул в другом чемпионате?

- Мы с вами не можем залезть в голову к Смолову. Быть может, его устраивает вариант с «Краснодаром». А может, наоборот: хочется ехать и рисковать, бросать себе вызов, идти на понижение зарплаты.

- У нас есть пример Черышева в «Реале». И он, играя под Роналду, не попадал в состав, следовательно, и в сборной не играл…

- С Денисом другая ситуация. Он воспитывался в системе «Реала», потом играл в дубле, и его постепенно подтягивали в первую команду. И там в Мадриде тяжело своим ребятам заиграть, потому что трудно конкурировать с сильными звездными игроками.

А Смолов – не Пеле и не Роналду. Так что если он придет в команду, то он будет третьим или четвертым игроком на своей позиции. В Мадрид приезжают футболисты с именем, за плечами которых есть титулы.