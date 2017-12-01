В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

ЖРЕБИЙ БРОШЕН

Главное событие первого зимнего дня 2017 года – жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу, которая стартует в Кремле в 18:00 по московскому времени. Такие грандиозные церемонии жеребьевки начали устраивать не так давно. Мы вспомнили всех ярких ведущих, которые порой даже затмевали футбольных звезд, а также становились причинами международных конфликтов. В России жеребьевку, если вы еще не знаете, проведет журналистка Мария Командная в паре с английским футболистом Гари Линекером.

Слишком сексуальные! Ведущие жеребьевок ЧМ от Марии Командной до Софи Лорен

Редко в футболе бывают столь важные события, чтобы заставить президента России Владимира Путина присутствовать на них. Жеребьевка – одно из таких. Ожидается, что Владимир Владимирович перед церемонией встретится со звездными ассистентами жеребьевки, среди которых Диего Марадона, а потом примет участие и в открытии самой церемонии.

Президент России примет участие в жеребьевке ЧМ-2018

С одним из ассистентов за сутки до президента удалось пообщаться и нам – с итальянцем Фабио Каннаваро. Его сборная не приедет в Россию в следующем году, но он будет следить за ЧМ-2018. Один из немногих защитников, получавших «Золотой мяч», уверен, что Россия готова показать хороший результат на домашнем чемпионате мира.

Фабио Каннаваро: Россия готова показать хороший результат на ЧМ-2018

Многое зависит от жребия. Обычно он благосклонен к хозяевам. Как будет на этот раз? Оказывается, что у одних команд шансов попасть на сборную России больше, чем у других. Как такое возможно? Рассказываем.

Россия и Сербия в одной группе? Ни за что! Выбираем соперников для нашей сборной

Вопреки шансам Денис Глушаков уверен, что в одной группе со сборной России не будет европейской команды. Футболист ожидает в соперники нашей сборной Колумбию, Японию и Исландию. Неплохо, да?

Денис Глушаков: Сборная России на ЧМ-2018 сыграет с командами Колумбии, Исландии и Японии

Своими прогнозами поделились и авторы «Советского спорта». Некоторые тоже думают, что Россия не сыграет с европейскими сборными. Самый желанный соперник, если верить нашим журналистам, – Марокко.

Почти все за Марокко. Жеребьевка ЧМ-2018: мнение авторов «Советского спорта»

Можете погадать на кофейной гуще и вы. Мы предлагаем проголосовать за то, каким по вашему мнению будет состав группы а, в которой предстоит сыграть сборной России.

Жеребьевка ЧМ-2018. Выбери группу для сборной России

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Несмотря на жеребьевку, футбол в России продолжает жить своей жизнью. Главное событие в мировом футболе даже не стало поводом переносить матчи чемпионата России на другое время. Хоть и планируется, что вся церемония займет час, велика вероятность, что она залезет на матчи российского первенства с участием ЦСКА и «Спартака».

Тема календаря достала всех. Жеребьевка – не повод для переноса матчей РФПЛ?

Перед туром расклад в чемпионате изменился. Рассказываем, почему «Локомотив» - главный претендент на чемпионский титул, «Спартак» - его главный конкурент, а «Зенит» идет лишь после московских клубов.

«Спартак» — главный конкурент «Локо»: оцениваем шансы команд на чемпионство

Как известно, зимний футбол – бич России. Чтобы хоть как-то заманить людей на стадион в холод, в Санкт-Петербурге решили пускать детей до 12-ти лет бесплатно. Главное – утеплите своих ребятишек, чтобы не заболели.

«Зенит» — «Урал». Вход на стадион для детей до 12 лет будет бесплатным

Вряд ли примет участие в матче с «Уралом» защитник «Зенита» Денис Терентьев. На него было совершено нападение прямо возле парадной его дома. Конфликт произошел на парковке. Футболиста избили до потери сознания и сломали нос.

На игрока «Зенита» напали около его дома. Что вообще произошло?

Несмотря на всю суровость жизни в Питере, ни о чем другом кроме «Зенита» не мечтает воспитанник питерского клуба, ставший одним из открытий первой половины чемпионата – Евгений Марков из «Тосно».

Евгений Марков: «Зенит»? Желание вернуться в лучший клуб России есть всегда

Сложно придется в ближайшее время «Спартаку». Чемпионы лишились незаменимого футболиста – левого защитника Дмитрия Комбарова, который сломал ребро в матче с «Зенитом». Как будет играть «Спартак» в его отсутствие? Анализируем.

Левый фланг не пострадает, а центр — может. Каким будет «Спартак» без Комбарова?

«Спартак» мог бы сейчас быть еще сильнее, если бы летом его состав пополнил лучший футболист чемпионата Бразилии Луан. Однако игрок отказался ехать в Россию и, видимо, правильно сделал, ведь его команда на днях выиграла Кубок Либертадорес – аналог европейской Лиги чемпионов для Южной Америки. Сам Луан был признан лучшим футболистом турнира.

Луан: Не перешел в «Спартак», потому что хотел победить в кубке Либертадорес