АПЛ. Де Хеа против Чеха

Именно Де Хеа против Чеха, а не Моуринью против Венгера. Противостояние последних в лишнем представлении не нуждается. Вратарское, пожалуй, тоже, но о нем в данный момент рассуждать интереснее. Стоит только посмотреть на статистику: девять сухих матчей испанца против семи у чеха. Но у вратаря «Арсенала» преимущество – на «Эмирейтс» он не пропускал в пяти матчах из семи.

И вообще, встречаются две «домашние» команды, последние в АПЛ, не терявшие очков в родных стенах. Но поскольку игра пройдет в Лондоне, актуально это для команды Венгера. И еще важная деталь: два сезона подряд «канониры» уверенно разбирались с «МЮ» на своем поле – 3:0 и 2:0. В субботу – нужно сыграть как минимум не хуже. С турнирной точки зрения для Венгера предстоящий матч как последний шанс включиться в чемпионскую гонку.

Серия А. Лучшая защита – скудетто

На днях Джорджо Кьеллини произнес золотые слова, сказав, что в Серии А лучшая защита означает скудетто, а лучшая атака – всего лишь статистика. С этим не поспоришь. В предыдущие сезоны «Наполи» уступал «Юве» в двух вещах, которые взаимосвязаны, – в стабильности и игре в обороне. В этом – неаполитанцы подтянули свои слабые стороны и – вуаля! Они на первом месте с четырехочковым отрывом. А вот туринцы после ухода Бонуччи перестали быть непробиваемыми в обороне. Если брать статистику лидеров, то «Юве» пропустил в выездных матчах больше всех – десять голов в шести матчах. Забил 19, но «Наполи» не «Удинезе», на поле которого чемпион отгружал шесть мячей. Еще одно отличие нынешнего сезона от предыдущих – это положение туринцев, которых позиция в таблице вынуждает играть на победу. Но для этого необходимо терпение. Без сомнений, на «Сан Паоло» Аллегри рисковать не будет.

Примера. Не сыграют Асенсио и Смолов

Первый – потому что травмирован, второй – потому что еще не купили. И вряд ли купят. Но речь не об этом. А о том, что «Реал» ждет сложнейший выезд в Бильбао, который поможет команде понять, на что она претендует. Нет, «Реал» всегда ставит задачу бороться за чемпионство. Но нужно исходить из реалий нынешнего сезона. В прошлом туре удалось сократить отставание от лидера с десяти до восьми очков. Но если проиграть в Стране Басков, можно получить –11. «Барсе» играть дома с «Сельтой», которая четыре из шести своих выездов завалила. А через тур у «Реала» игра с «Севильей». И при самых плохих раскладах можно подойти к класико отставая от «Барсы» на 14 очков. Это маловероятно, но исключать такого развития событий нельзя. Возвращаясь к матчу в Бильбао, следует вспомнить, что в двух последних матчах на новеньком «Сан Мамесе» мадридцы неизменно побеждали с одинаковым счетом 2:1. Так, может, все не так уж плохо?

Бундеслига. Вилларибо и Виллабаджо

«…в Вилларибо давно продолжается праздник, а в Виллабаджо все еще моют посуду». Этими словами заканчивалась знаменитая реклама, которую крутили на наших каналах в 90-х. Разница была в том, что жители Вилларибо быстро справлялись с грязной посудой, поскольку пользовались новым и суперэффективным моющим средством, а их соседи из Виллабаджо долго боролись с жиром, потому что имели в наличии обычное моющее средство. Если проводить параллели с бундеслигой, то «Байер» сейчас – это Вилларибо, а дортмундская «Боруссия» – Виллабаджо. В Леверкузене уже восемь матчей как праздник (именно столько команда не проигрывает), а в Дортмунде – шесть игровых недель (две ничьи, четыре поражения) пытаются решить накопившиеся проблемы. Но безуспешно.

После провала во втором тайме рурского дерби и упущенной в результате победы Петер Бош с присущим ему упрямством отказался признавать то, что проблемы его команды кроются в плохой физической форме. Впрочем, если «Боруссия» продолжит в том же духе, совсем скоро мнение Боша никому не будет интересно, и в Виллабаджо начнут использовать новое моющее средство под названием «Нагельсманн».