Сегодня вечером в Кремле состоится жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Мы надеемся, что все будет гладко и громких скандалов, связанных с процедурой не случится. Но не все зависит от организаторов жеребьевки. Малейшее отклонение от обычного поведения ведущими церемонии, или одним из ассистентов жеребьевки, среди которых и Диего Марадона, как тут же вспыхнет настоящий скандал.

Примеров подобного множество. Еще ни разу не удавалось уличить организаторов турнира в мухлеже на жеребьевке, но подозрений всегда хватало. Мы вспоминаем самые громкие скандалы.

ЧМ-1982

В 1981 году жеребьевку впервые было доверено проводить технике. Огромные аппараты, обычно используемые для подбора комбинации в лотереях, на этот раз выдавали шарики с названиями команд, которые людям оставалось лишь зачитывать. Техника часто давала сбои. Главный казус произошел, когда машина отправила сборную Шотландии не в ту группу. В итоге все исправили вручную. Шотландцы, как и должны были, оказались в одной группе с нашей командой – сборной СССР.

ЧМ-1990

Восемь лет спустя жеребьевку проводили люди. И не просто люди, а легендарная итальянская актриса Софи Лорен. Она вытащила для сборной Италии невероятно легкую группу, достаточно необычно перемешивая шары в чаше – двумя руками. Эта странность показалась подозрительной Диего Марадоне, который обвинил Софи в том, что она мухлевала – то ли доставала горячие шары, то ли пользовалась хитрой системой магнитов. Интересно, что Марадона на тот момент играл в любимом клубе актрисы – «Наполи».

УЕФА – конец прошлого века

В какой-то момент о возможности мухлевать на жеребьевках спросили экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера. Он, конечно, сказал, что сам никогда не мухлевал, но знает, как это делали его коллеги из УЕФА – все рассказал:

– Конечно, это возможно технически. Такого не было в ФИФА, но я видел это при жеребьевках на европейском уровне. Такое, конечно, может быть, но в ФИФА такого при мне не было. Шары кладутся в холодильник перед жеребьевкой, и малейшего касания потом хватает понять, нагретый это шар или холодный.

ЧМ-2006

В 2005 году на такой же церемонии, которая сегодня пройдет в Москве, оскандалился легендарный немецкий капитан Лотар Маттеус. Выбирая соперника сборной Германии из четвертой корзины, Маттеус сначала схватил один шар, но потом по какой-то причине передумал и вытащил другой, в котором находилась бумажка с названием слабой сборной Коста-Рики. Это заметили итальянцы, которые и обвинили Маттеуса в мухлеже. Подтасовка выглядит сомнительной, ведь Германии по-хорошему, должно быть все равно, с кем из четвертой корзины играть, с Японией, Южной Кореей или Коста-Рикой. Кстати, тот турнир выиграли именно недовольные жребием итальянцы.

Лига чемпионов 2008

Грандиозный скандал разразился в 2008 году, когда четвертьфинальные пары Лиги чемпионов определял легендарный российский вратарь Ринат Дасаев. За несколько дней до жеребьевки прогноз с точными парами выложил на форуме один из английских болельщиков. Он заявил, что точно знает пары, потому что все уже было решено до жеребьевки. Удивительно, но пары в точности совпали. В УЕФА произошедшее объяснили не иначе как сверхъестественными способностями угадавшего. Кстати, финал Лиги чемпионов в том году проходил в Москве. В финал вышел клуб Романа Абрамовича «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Лига чемпионов 2012

Еще четыре года спустя снова оскандалились организаторы жеребьевки Лиги чемпионов. За день до церемонии в прямом эфире показали репетицию мероприятия. На следующий день пары шаров, которые доставали из ваз, полностью совпали с результатами репетиции – все восемь пар. Вероятность такого совпадения составила 0,19%. В УЕФА все объяснили простым стечением обстоятельств – совпадением.

Лига чемпионов 2013

Через год скандал случился не на самой жеребьевке, а в результате разоблачений одного из бывших футбольных арбитров. Турок Ахмет Чакар рассказал, как по его мнению происходят махинации. Шары не нагревают. В дело вступают высокие технологии. Во время жеребьевки шар, который нужно достать, начинает незаметно для зрителей вибрировать. В подтверждение своих слов Чакар предложить пересмотреть видео, на котором видно, как нынешний президент ФИФА без каких-либо оснований начинает трясти чашу с шарами. По заверениям Чакара, дело было в том, что один из шаров начал вибрировать слишком рано.

Лига чемпионов 2015

Еще черед два года к скандалу привели действия одного из ассистентов жеребьевки – аргентинца Хавьера Дзанетти. В какой-то момент он просто схватил определенный шар и, не выпуская его из рук, им же помешал остальные шары в корзине, после чего достал тот шар, за который первоначально ухватился. Это вызвало подозрения и навлекло новые обвинения в подтасовке результатов. Тогда в соперники «Реалу» по 1/8 финала досталась «Рома» - далеко не самый сильный соперник из возможных вариантов.