«Советский спорт» продолжает серию публикаций об участниках финальной стадии чемпионата мира 2018 года. Ко дню жеребьевки, которая состоится 1 декабря в Москве, мы расскажем о каждой из национальных сборных, получивших право играть в России. Новый герой – сборная Англии.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ПОДАРОК ОТ ТОФИКА БАХРАМОВА

Англичане – старейшая сборная мира, родоначальники футбола, свой первый официальный матч эта команда провела еще в 1872 году. Та нулевая ничья с шотландцами стала отправной точкой международных футбольных игр.

Главный футбольный успех англичан связан с 1966 годом, когда у себя дома команда под руководством Альфреда Рамсея взяла золотые медали чемпионата мира. Финал против ФРГ был великим: основное время закончилось со счетом 2:2. А в овертайме удивительный Джеффри Херст забил свой второй и третий гол в матче и принес англичанам первый и последний мировой трофей. Участники и зрители того матча до сих пор вспоминают и советского лайнсмена Тофика Бахрамова, который принял решение засчитать спорный третий гол в ворота немцев, когда мяч от перекладины отскочил рядом с линией ворот.

Следующее локальное достижение на международной арене англичане ждали 24 года: на мировом первенстве 1990 года в Италии они уверенно вышли из группы, затем в 1/8 и четвертьфинале обыграли Бельгию и Камерун соответственно. Все решилось в полуфинальной встрече, где противником англичан снова стала команда ФРГ. Гари Линекер смог спасти свою команду от поражения в основное время, но по пенальти немцы все-таки оказались сильнее, а потом вышли в финал, где и обыграли аргентинцев.

После этого поражения самый звездный игрок того состава Линекер сказал фразу, ставшую крылатой: «Футбол – это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч, а побеждают всегда немцы». Англичане с того чемпионата и вовсе уехали без медалей – в поединке за бронзу уступили итальянцам.

Перенесемся еще на 26 лет вперед – англичане едут на чемпионат мира в Германию одним из фаворитов турнира. Букмекеры тогда котировали англичан третьими после Бразилии и Германии, а в Англии действительно верили, что Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпарди Стивен Джеррард смогут обыграть любую команду. Групповой этап прошел не без проблем, но первое место в группе англичане завоевали, в плей-офф обыграли неуступчивый Эквадор и попали на португальцев. С 61-й минуты родоначальники футбола играли в меньшинстве после удаления Уэйна Руни. В итоге все дошло до серии пенальти, где англичане вновь уступили, а решающие удары не забили как раз Лэмпард и Джеррард.

ПУТЬ НА ЧМ-2018

В РОССИЮ – БЕЗ ЕДИНОГО ПОРАЖЕНИЯ!

После сенсационного поражения в 1/8 финала Евро-2016 от исландцев в отставку ушел Рой Ходжсон, а на его место пришел Сэм Эллардайс. Большой Сэм наверняка останется самым необычным и при этом самым успешным тренером в истории английской сборной. Дело в том, что при нем национальная команда провела всего один матч и в гостях обыграла Словакию благодаря голу Адама Лалланы на 6-й минуте компенсированного времени. Контракт Эллардайса был рассчитан на два года, но через некоторое время после игры со словаками был расторгнут из-за коррупции. Азиатские журналисты, которые представились бизнесменами, смогли договориться с Эллардайсом, что главный тренер сборной Англии за 400 тысяч евро повлияет на переговоры о трансферах конкретных игроков. Более того, Сэм рассказал, что знает, как обойти правила переходов и регистрации игроков английской футбольной ассоциации.

После этого громкого скандала на место Эллардайса был назначен Гарет Саутгейт. С ним команда прошла всю квалификацию на мировой чемпионат и смогла закончить этот путь без поражений. Англичане всего два раза сыграли вничью – в гостях со словенцами и шотландцами. Интересно, что из 10 матчей отборочного этапа в восьми англичане не пропустили. Второе место в этой группе заняли словаки, но они не попали в стыковые матчи – как худшая вторая команда.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

ХАРРИ КЕЙН

2013 год – 20-летний Кейн сидит в запасе «Лестера» рядом с Джейми Варди, который через несколько лет приведет «лисов» к чемпионству в Англии. Но история Харри Кейна ведь еще круче: прямо сейчас он один из лучших форвардов мира, его стоимость – 80 миллионов евро. Но чтобы его купить – придется отдать вдвое, а то и втрое больше. Кейн – душа и сердце родного «Тоттенхэма», хотя по иронии судьбы в начале 2000-х он провел год в «Арсенале» и мог остаться в системе злейшего врага.

До 2014 года Харри скитался по арендам: сначала «Лейтон Ориент», затем «Миллуол», «Норвич» и «Лестер. А потом он все-таки оказался нужен «шпорам». Причем Кейн был готов играть на любой позиции, что ярко показал матч против греческого «Астераса». Англичане часто играют в Лиге Европы не основным составом. Так случилось и в той встрече: сначала Кейн сделал хет-трик в ворота греков, а потом сам встал в рамку после удаления Уго Льориса! Правда, вратарский дебют сложно назвать удачным – Кейн пропустил гол с первого же штрафного по его воротам. Матч закончился со счетом 5:1.

– Это был замечательный вечер до тех пор, пока меня не поставили в ворота. Думаю, это была не лучшая моя попытка. Честно говоря, теперь я предпочел бы оставить вратарям право заниматься этим делом, – сказал после той встречи форвард. И с тех пор он зажигает в атаке: за три с половиной сезона Харри забил за «Тоттенхэм» 83 мяча в 111 играх. Для жесткой и цепкой английской премьер-лиги это – феноменальный результат.

Ничуть не хуже статистика Кейна в сборной: в отборочном раунде в шести играх провел пять мячей и наверняка попытается продолжить забивать уже на чемпионате мира в России.

ТРЕНЕР

Гарет САУТГЕЙТ, 47 лет, Англия

Саутгейт? Кто? Это тот парень из «Мидлсбро» середины 2000-х? Примерно такая реакция была у многих любителей футбола по всему миру, когда Гарета назначили главным тренером сборной Англии. Но многие забывают, что у него еще 57 матчей в футболке национальной команды и бронза чемпионата Европы 1996 года.

Игровую карьеру Саутгейт провел всего в трех клубах. Сначала были семь лет в родном «Кристал Пэласе», затем еще шесть в «Астон Вилле» и, наконец, пять в «Мидлсбро». Там же Гарет и начал тренировать – сразу же после ухода Стива Макларена в сборную Англии. Особых успехов Саутгейт не добился, хотя в последний сезон его «Мидлсбро» шло на первом месте в чемпионшипе, тем неожиданней была отставка Гарета.

После работы в клубе специалист перешел на сборные и три года руководил английской молодежкой. Именно в этом и есть основная сила Саутгейта – он отлично знаком со всеми молодыми талантами страны, прекрасно понимает, что именно на них и будет строиться игра британцев на чемпионате мира. Маркус Рашфорд, Деле Алли, Эрик Дайер, Рахим Стерлинг и прочие уже готовы тащить сборную Англии на мировом форуме. А кто, если не Саутгейт, сможет хорошо использовать их лучшие качества?

ДОСТИЖЕНИЯ

Чемпион мира (1966)

9 участий в финальных стадиях чемпионата Европы. Лучший результат – 3-е место 1968, 1996)

3-кратный олимпийский чемпион (1900, 1908, 1912)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА

Ирландия, 13:0, Белфаст, 31.07.1882

КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ

Венгрия, 1:7, Будапешт, 23.05.1954

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ

Питер Шилтон – 125 игр

Уэйн Руни – 119 игр

Дэвид Бекхэм – 115 игр

Стивен Джеррард – 114 игр

Бобби Мур – 108 игр

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Уэйн Руни – 53 гола

Бобби Чарльтон – 49 голов

Гари Линекер – 48 голов

Джимми Гривз – 44 гола

Майкл Оуэн – 40 голов

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ:

18.05.1958. Москва. 1:1 (Кеван, 45 – В.Иванов, 78)

8.06.1958. Гетеборг. 2:2 (Кеван, 65, Финни, 85 – Симонян, 14, А.Иванов, 56)

17.06.1958. Гетеборг. 0:1 (Ильин, 68)

22.10.1958. Лондон. 5:0 (Хэйнс, 45, 60, 80, Чарльтон, 84, Лофтхаус, 89)

6.12.1967. Лондон. 2:2 (Болл, 23, Питерс, 72 – Численко, 42, 44)

8.06.1968. Рим. 2:0 (Чарльтон, 39, Херст, 63)

10.06.1973. Москва. 2:1 (Чиверс, 10, Хурцилава, 55-автогол – Мунтян, 66)

2.06.1984. Лондон. 0:2 (Гоцманов, 54, Протасов, 89)

26.03.1986. Тбилиси. 1:0 (Уоддл, 67)

18.06.1988. Франкфурт. 1:3 (Адамс, 15 – Алейников, 3, Михайличенко, 26, Пасулько, 73)

21.05.1991. Лондон. 3:1 (Смит, 17, Платт, 43, 89 – Татарчук, 11)

29.04.1992. Москва. 2:2 (Линекер, 16, Стивен, 73 – Цхададзе, 44, Кирьяков, 54)

12.09.2007. Лондон. 3:0 (Оуэн, 7, 31, Фердинанд, 84)

17.10.2007. Москва. 1:2 (Руни, 29 – Павлюченко, 69, 73)

11.06.2016. Марсель. 1:1 (Дайер, 73 – В.Березуцкий, 90)

Итого: +6, =5, –4, разница мячей 26-18

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

(ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»)

Джо Харт (19.04.1987, «Вест Хэм», 13 млн евро) – Данни Роуз(2.07.1990, «Тоттенхэм», 28 млн евро), Гари Кэйхилл (19.12.1985, «Челси», 13 млн евро), Джон Стоунз (28.05.1994, «Манчестер Сити», 35 млн евро), Кайл Уокер (28.05.1990, «Манчестер Сити», 35 млн евро) – Эрик Дайер (15.01.1994, «Тоттенхэм», 30 млн евро), Джордан Хендерсон (17.06.1990, «Ливерпуль», 28 млн евро) – Маркус Рэшфорд (31.10.1997, «Манчестер Юнайтед», 30 млн евро), Делле Алли (11.04.1996, «Тоттенхэм», 60 млн евро), Рахим Стерлинг (8.12.1994, «Манчестер Сити», 50 млн евро) – Харри Кейн (28.07.1993, «Тоттенхэм», 80 млн евро)

402 млн евро – общая стоимость ориентировочного стартового состава