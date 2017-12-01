Группа G. Англия. Золотая молодежь
«Советский спорт» продолжает серию публикаций об участниках финальной стадии чемпионата мира 2018 года.
«Советский спорт» продолжает серию публикаций об участниках финальной стадии чемпионата мира 2018 года. Ко дню жеребьевки, которая состоится 1 декабря в Москве, мы расскажем о каждой из национальных сборных, получивших право играть в России. Новый герой – сборная Англии.
ИСТОРИЯ КОМАНДЫ
ПОДАРОК ОТ ТОФИКА БАХРАМОВА
Англичане – старейшая сборная мира, родоначальники футбола, свой первый официальный матч эта команда провела еще в 1872 году. Та нулевая ничья с шотландцами стала отправной точкой международных футбольных игр.
Главный футбольный успех англичан связан с 1966 годом, когда у себя дома команда под руководством Альфреда Рамсея взяла золотые медали чемпионата мира. Финал против ФРГ был великим: основное время закончилось со счетом 2:2. А в овертайме удивительный Джеффри Херст забил свой второй и третий гол в матче и принес англичанам первый и последний мировой трофей. Участники и зрители того матча до сих пор вспоминают и советского лайнсмена Тофика Бахрамова, который принял решение засчитать спорный третий гол в ворота немцев, когда мяч от перекладины отскочил рядом с линией ворот.
Следующее локальное достижение на международной арене англичане ждали 24 года: на мировом первенстве 1990 года в Италии они уверенно вышли из группы, затем в 1/8 и четвертьфинале обыграли Бельгию и Камерун соответственно. Все решилось в полуфинальной встрече, где противником англичан снова стала команда ФРГ. Гари Линекер смог спасти свою команду от поражения в основное время, но по пенальти немцы все-таки оказались сильнее, а потом вышли в финал, где и обыграли аргентинцев.
После этого поражения самый звездный игрок того состава Линекер сказал фразу, ставшую крылатой: «Футбол – это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч, а побеждают всегда немцы». Англичане с того чемпионата и вовсе уехали без медалей – в поединке за бронзу уступили итальянцам.
Перенесемся еще на 26 лет вперед – англичане едут на чемпионат мира в Германию одним из фаворитов турнира. Букмекеры тогда котировали англичан третьими после Бразилии и Германии, а в Англии действительно верили, что Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпарди Стивен Джеррард смогут обыграть любую команду. Групповой этап прошел не без проблем, но первое место в группе англичане завоевали, в плей-офф обыграли неуступчивый Эквадор и попали на португальцев. С 61-й минуты родоначальники футбола играли в меньшинстве после удаления Уэйна Руни. В итоге все дошло до серии пенальти, где англичане вновь уступили, а решающие удары не забили как раз Лэмпард и Джеррард.
ПУТЬ НА ЧМ-2018
В РОССИЮ – БЕЗ ЕДИНОГО ПОРАЖЕНИЯ!
После сенсационного поражения в 1/8 финала Евро-2016 от исландцев в отставку ушел Рой Ходжсон, а на его место пришел Сэм Эллардайс. Большой Сэм наверняка останется самым необычным и при этом самым успешным тренером в истории английской сборной. Дело в том, что при нем национальная команда провела всего один матч и в гостях обыграла Словакию благодаря голу Адама Лалланы на 6-й минуте компенсированного времени. Контракт Эллардайса был рассчитан на два года, но через некоторое время после игры со словаками был расторгнут из-за коррупции. Азиатские журналисты, которые представились бизнесменами, смогли договориться с Эллардайсом, что главный тренер сборной Англии за 400 тысяч евро повлияет на переговоры о трансферах конкретных игроков. Более того, Сэм рассказал, что знает, как обойти правила переходов и регистрации игроков английской футбольной ассоциации.
После этого громкого скандала на место Эллардайса был назначен Гарет Саутгейт. С ним команда прошла всю квалификацию на мировой чемпионат и смогла закончить этот путь без поражений. Англичане всего два раза сыграли вничью – в гостях со словенцами и шотландцами. Интересно, что из 10 матчей отборочного этапа в восьми англичане не пропустили. Второе место в этой группе заняли словаки, но они не попали в стыковые матчи – как худшая вторая команда.
ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
ХАРРИ КЕЙН
2013 год – 20-летний Кейн сидит в запасе «Лестера» рядом с Джейми Варди, который через несколько лет приведет «лисов» к чемпионству в Англии. Но история Харри Кейна ведь еще круче: прямо сейчас он один из лучших форвардов мира, его стоимость – 80 миллионов евро. Но чтобы его купить – придется отдать вдвое, а то и втрое больше. Кейн – душа и сердце родного «Тоттенхэма», хотя по иронии судьбы в начале 2000-х он провел год в «Арсенале» и мог остаться в системе злейшего врага.
До 2014 года Харри скитался по арендам: сначала «Лейтон Ориент», затем «Миллуол», «Норвич» и «Лестер. А потом он все-таки оказался нужен «шпорам». Причем Кейн был готов играть на любой позиции, что ярко показал матч против греческого «Астераса». Англичане часто играют в Лиге Европы не основным составом. Так случилось и в той встрече: сначала Кейн сделал хет-трик в ворота греков, а потом сам встал в рамку после удаления Уго Льориса! Правда, вратарский дебют сложно назвать удачным – Кейн пропустил гол с первого же штрафного по его воротам. Матч закончился со счетом 5:1.
– Это был замечательный вечер до тех пор, пока меня не поставили в ворота. Думаю, это была не лучшая моя попытка. Честно говоря, теперь я предпочел бы оставить вратарям право заниматься этим делом, – сказал после той встречи форвард. И с тех пор он зажигает в атаке: за три с половиной сезона Харри забил за «Тоттенхэм» 83 мяча в 111 играх. Для жесткой и цепкой английской премьер-лиги это – феноменальный результат.
Ничуть не хуже статистика Кейна в сборной: в отборочном раунде в шести играх провел пять мячей и наверняка попытается продолжить забивать уже на чемпионате мира в России.
ТРЕНЕР
Гарет САУТГЕЙТ, 47 лет, Англия
Саутгейт? Кто? Это тот парень из «Мидлсбро» середины 2000-х? Примерно такая реакция была у многих любителей футбола по всему миру, когда Гарета назначили главным тренером сборной Англии. Но многие забывают, что у него еще 57 матчей в футболке национальной команды и бронза чемпионата Европы 1996 года.
Игровую карьеру Саутгейт провел всего в трех клубах. Сначала были семь лет в родном «Кристал Пэласе», затем еще шесть в «Астон Вилле» и, наконец, пять в «Мидлсбро». Там же Гарет и начал тренировать – сразу же после ухода Стива Макларена в сборную Англии. Особых успехов Саутгейт не добился, хотя в последний сезон его «Мидлсбро» шло на первом месте в чемпионшипе, тем неожиданней была отставка Гарета.
После работы в клубе специалист перешел на сборные и три года руководил английской молодежкой. Именно в этом и есть основная сила Саутгейта – он отлично знаком со всеми молодыми талантами страны, прекрасно понимает, что именно на них и будет строиться игра британцев на чемпионате мира. Маркус Рашфорд, Деле Алли, Эрик Дайер, Рахим Стерлинг и прочие уже готовы тащить сборную Англии на мировом форуме. А кто, если не Саутгейт, сможет хорошо использовать их лучшие качества?
ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион мира (1966)
9 участий в финальных стадиях чемпионата Европы. Лучший результат – 3-е место 1968, 1996)
3-кратный олимпийский чемпион (1900, 1908, 1912)
КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА
Ирландия, 13:0, Белфаст, 31.07.1882
КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ
Венгрия, 1:7, Будапешт, 23.05.1954
РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ
Питер Шилтон – 125 игр
Уэйн Руни – 119 игр
Дэвид Бекхэм – 115 игр
Стивен Джеррард – 114 игр
Бобби Мур – 108 игр
РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ
Уэйн Руни – 53 гола
Бобби Чарльтон – 49 голов
Гари Линекер – 48 голов
Джимми Гривз – 44 гола
Майкл Оуэн – 40 голов
ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ:
18.05.1958. Москва. 1:1 (Кеван, 45 – В.Иванов, 78)
8.06.1958. Гетеборг. 2:2 (Кеван, 65, Финни, 85 – Симонян, 14, А.Иванов, 56)
17.06.1958. Гетеборг. 0:1 (Ильин, 68)
22.10.1958. Лондон. 5:0 (Хэйнс, 45, 60, 80, Чарльтон, 84, Лофтхаус, 89)
6.12.1967. Лондон. 2:2 (Болл, 23, Питерс, 72 – Численко, 42, 44)
8.06.1968. Рим. 2:0 (Чарльтон, 39, Херст, 63)
10.06.1973. Москва. 2:1 (Чиверс, 10, Хурцилава, 55-автогол – Мунтян, 66)
2.06.1984. Лондон. 0:2 (Гоцманов, 54, Протасов, 89)
26.03.1986. Тбилиси. 1:0 (Уоддл, 67)
18.06.1988. Франкфурт. 1:3 (Адамс, 15 – Алейников, 3, Михайличенко, 26, Пасулько, 73)
21.05.1991. Лондон. 3:1 (Смит, 17, Платт, 43, 89 – Татарчук, 11)
29.04.1992. Москва. 2:2 (Линекер, 16, Стивен, 73 – Цхададзе, 44, Кирьяков, 54)
12.09.2007. Лондон. 3:0 (Оуэн, 7, 31, Фердинанд, 84)
17.10.2007. Москва. 1:2 (Руни, 29 – Павлюченко, 69, 73)
11.06.2016. Марсель. 1:1 (Дайер, 73 – В.Березуцкий, 90)
Итого: +6, =5, –4, разница мячей 26-18
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ
(ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»)
Джо Харт (19.04.1987, «Вест Хэм», 13 млн евро) – Данни Роуз(2.07.1990, «Тоттенхэм», 28 млн евро), Гари Кэйхилл (19.12.1985, «Челси», 13 млн евро), Джон Стоунз (28.05.1994, «Манчестер Сити», 35 млн евро), Кайл Уокер (28.05.1990, «Манчестер Сити», 35 млн евро) – Эрик Дайер (15.01.1994, «Тоттенхэм», 30 млн евро), Джордан Хендерсон (17.06.1990, «Ливерпуль», 28 млн евро) – Маркус Рэшфорд (31.10.1997, «Манчестер Юнайтед», 30 млн евро), Делле Алли (11.04.1996, «Тоттенхэм», 60 млн евро), Рахим Стерлинг (8.12.1994, «Манчестер Сити», 50 млн евро) – Харри Кейн (28.07.1993, «Тоттенхэм», 80 млн евро)
402 млн евро – общая стоимость ориентировочного стартового состава