Сборная Австралии второй год подряд проведет начало лета в России. После участия в Кубке конфедераций-2017 «соккеруз» завоевали одну из последних путевок на чемпионат мира 2018 года.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

СУДЬБОНОСНЫЙ ПЕРЕХОД

Австралия ни разу не отбиралась на чемпионат мира в ту пору, когда относилась к зоне Океании. Даже на ЧМ-1974, куда команда попала впервые: отбор в Океании тогда был совмещен с Азией. Затем конфедерации надолго разделили. Австралия била рекорды результативности в матчах с Американским Самоа, но отбираться на чемпионаты мира это не помогало: без реальной конкуренции «соккеруз» на мировом уровне не прибавляли.

Все изменилось в 2005-м, когда сборную возглавил хорошо нам знакомый Гус Хиддинк. Именно голландский волшебник снял проклятие межконтинентальных стыковых матчей, которые Австралия постоянно проигрывала. Гус Иваныч победил по сумме двух матчей Уругвай, и Австралия поехала в Германию, где в 1/8 финала уступила будущим чемпионам мира – итальянцам, пропустив единственный мяч на 94-й минуте со спорного пенальти.

Параллельно сделали свою работу и чиновники. Следующий отборочный цикл Австралия начала уже в зоне Азии, перейдя под крыло АФК. Здесь более серьезная конкуренция, более высокий уровень соперников, больше желания играть за сборную у звезд из европейских клубов. Пошли в гору и результаты: в 2011-м команда вышла в финал Кубка Азии, а в 2015-м взяла этот трофей.

ПУТЬ НА ЧМ-2018

ЧЕТЫРЕ СТАДИИ ОТБОРА

Сборная Австралии прошла, пожалуй, самый длинный путь из всех участников ЧМ-2018. Если не в днях, то в стадиях точно.

Отборочный турнир начался со второго раунда, где уровень соперничества, прямо скажем, не самый высокий. Австралии достались сборные Бангладеш, Иордании, а также бывших союзных республик – Таджикистана и Киргизстана. Результат – семь побед и одно поражение при разнице мячей 29:4 – уверенное первое место. Восемь мячей забил Кэйхилл.

В следующем раунде соперники были куда серьезнее: Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и Япония. Австралия заняла лишь третье место, пропустив вперед японцев и саудовцев. Подвела слабая игра на выезде, где австралийцы ограничились ничьей даже с аутсайдером – Таиландом. Третье место дало пропуск в стыковые матчи с третьей командой другого квинтета. Ей оказалась сенсационная, раздираемая войной Сирия. И легкой прогулкой для Австралии эти встречи не стали. 1:1 на нейтральном поле в Малайзии, и 1:1 по итогам 90 минут в Сиднее. Лишь в овертайме победу Австралии принес, конечно же, Кэйхилл.

Но и это было еще не все. Победа над Сирией дала лишь пропуск в межконтинентальные стыки. Соперник – Гондурас, до этого пробивавшийся на два ЧМ подряд. После нулевой ничьей на выезде, дома на глазах 77 тысяч зрителей Единак оформил хет-трик, причем два гола провел с пенальти. Мяч, пропущенный на последней минуте, ничего уже не мог изменить: в Россию едет Австралия.

ЗВЕЗДА

ТИМ КЭЙХИЛЛ

В его жилах течет английская, ирландская и даже самоанская кровь. Отец Тима, да и вообще многие члены его семьи в мяч предпочитают играть руками: три кузена Кэйхилла – профессиональные регбисты. Однако Тим пошел другим путем. Он вырос не гренадером, да и высокой скоростью никогда не обладал. Пробиться в профессиональный спорт он сумел за счет других качеств. Страсти, умения вести борьбу, отменной прыгучести. Неудивительно, что при таком наборе навыков он сумел проявить себя в «Миллуолле», клубе, куда хлюпиков не берут.

В 2004-м он получил право выступать за сборную Австралии, а затем и перешел на новый уровень – вытащил «Львов» в финал Кубка Англии. Затем с чистой совестью отправился на повышение в «Эвертон», где и сделал себе имя. Более сотни мячей в Англии, 50 – в сборной (национальный рекорд). Его карьера началась в 14 лет, когда дебютировал в молодежной сборной Самоа. А через неделю после жеребьевки ЧМ-2018 Тиму стукнет 38. Для Кэйхилла это будет четвертый ЧМ, ни разу он не возвращался домой без голов. Честно говоря, хочется, чтобы и в России он хотя бы разок поразил ворота.