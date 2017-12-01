В пятницу в 18:00 мск пройдет жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018.

В Большом Кремлевском дворце будут объявлены составы групп предстоящего чемпионата мира. Транслировать церемонию жеребьевки будет Первый канал. Ведущие: Гари Линекер и Мария Командная.

18:15. Скоро уже должна начаться и сама жеребьевка.

18:13. "Приветствую всех на Финальной Жеребьевке Чемпионата мира в России! Благодарю президента Владимира Путина, Оргкомитет "Россия-2018" и весь российский народ за все, что было сделано в рамках подготовки к турниру. Спасибо, Россия! Уверен, что всем очень понравится в 11 городах-организаторах! А сейчас мы узнаем, кто сыграет в матче открытия в "Лужниках" и состав групп!" - цитата Джанни Инфантино.

18:08. "Любовь к футболу в нашей стране давняя, крепкая и всенародная. В летопись мирового футбола вписаны и имена наших мастеров - Льва Яшина, Никиты Симоняна, Рината Дасаева и десятков других. Мы сделаем все, чтобы Чемпионат мира стал грандиозным спортивным праздником. Приглашаю всех в Россию! Удачи, и до встречи в 2018 году!" - сказал Владимир Путин.

18:05. Пока продолжается вступительно слово, о чувствах болельщиков.

Настроения болельщиков в данные минуты 😀😀😀 pic.twitter.com/CUUVKviyvT — Сборная России (@TeamRussia) 1 декабря 2017 г.

18:02. После небольшого вступления от ведущих на сцену вышли Владимир Путин и Джанни Инфантино.

18:00. Включение из зала началось. Комментировать жеребьевку будет Виктор Гусев. Ура, товарищи! Уже фартит.

17:52. На сцену вышел Иван Ургант: предложил сделать всем фото на память и начинать рассаживаться на свои места

17:50. Осталось подождать 10 минут и начнется главное действие.

17:43. Станислав Черчесов, главный тренер сборной России, и другие известные люди уже в зале.

17:35. Кто-то потребовал продолжение банкета.

17:31. А это угадайте кто прибыл на жеребьевку? Подсказка: не Ельцин. Даже не Ельцин Тахеда.

17:28. Через полчаса начнется самое главное.

17:16. Главные лица предстоящего чемпионата мира прибывают на жеребьевку.

17;10. Жеребьевку посмотрят в более чем 200 странах мира вразных часовых поясах!

17:05. Напомним, что праздник ЧМ-2018 проходит на фоне травли отечественных олимпийцев. С каждым днем новые спортсмены попадают в черные списки МОК. Россия - страна контрастов.

17:00. Еще до начала жеребьевки произошел небольшой скандал. Норвежские журналисты заявили, что Россия отказалась выдавать аккредитацию на церемонию жеребьевки футбольного ЧМ-2018 телекомпании TV2. Они успели разораться на весь мир, назвать России страной, где не приветсуется свобода слова и обвинить лично в произошедшем президента РФ Владимира Путина. Но ситуация разрешилась быстро. аккредитация у норвежцев была восстановлена. Виталий Мутко объясил казус "техническим сбоем".

Напомним, что сборные, разбросанные по четырем корзинам, сформируют восемь групп.

1-я корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

2-я корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

3-я корзина: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

4-я корзина: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.