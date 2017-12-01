«Советский спорт» продолжает серию публика​ций об участниках финаль​ной стадии чемпионата мира 2018 года. К дню жеребьевки, которая состоится 1 декаб​ря в Москве, мы расскажем о каждой из национальных сборных, получивших право играть в России. Новый герой – сборная Бельгии.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ЧМ-1986: ВЫБИТЬ МОЩНУЮ СБОРНУЮ СССР И ЗАНЯТЬ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Бельгийцы – давние участники чемпионатов мира. Они играли еще на самом первом турнире, который проводился в Уругвае в 1930 году. Хотя европейских команд там могло вообще не быть: отпугивала перспектива очень долгой поездки до Южной Америки. За два месяца до старта Кубка мира (он начинался 13 июля) ни одна сборная из Европы не соглашалась поехать на турнир. А ведь именно семь европейских ассоциаций основывали ФИФА в 1904 году. Из них президент федерации Жюль Риме уговорил только Францию и Бельгию. Обе команды не вышли из групп, но у бельгийцев один человек дошел до финала. В матче между Уругваем и Аргентиной страну представлял арбитр Джон Лангенус.

На следующих Кубках мира уже ввели отборочные турниры, а финальная часть начиналась сразу с плей-офф. Бельгия квалифицировалась на оба чемпионата и проиграла там на первой же стадии: в 1934-м дальше прошла Германия, а через четыре года – хозяйка турнира Франция. В следующий раз «красные дьяволы» поехали на ЧМ только через 16 лет. В 1942-м и 1946-м турнир не проводился из-за Второй мировой войны, а в отборе на Кубок мира-1950 бельгийцы не играли. Через четыре года в Швейцарии сборная снова не вышла из группы: за очень результативной ничьей с Англией (4:4) последовал разгром от Италии (1:4), и Бельгия заняла последнее место.

Прошло еще 16 лет, прежде чем национальная команда снова отобралась на чемпионат мира, и в Мексике бельгийцы одержали первую победу в финальной части турнира: на «Ацтеке» была обыграна сборная Сальвадора (3:0). Однако из-за дальнейших поражений от СССР и Мексики «дьяволы» снова не прошли дальше первого этапа.

К первой победе в матчах чемпионата мира Бельгию привел местный специалист Раймон Гуталс. С ним же сборная на домашнем Евро-1972 завоевала бронзовые медали турнира. Затем она не отобралась на ЧМ-1974 и еще один чемпионат Европы, и тренер покинул свой пост. Вместо него пришел другой бельгиец – Ги Тис, и под его руководством сборная шагнула вперед. Пропустив еще один турнир, команда вышла в финал Евро-1980, где проиграла ФРГ (решающий гол немцы забили на 88-й минуте). Через два года на Кубке мира Бельгия заняла в группе первое место, причем опередила Аргентину с Марадоной, однако на втором групповом этапе проиграла всухую и Польше с Бонеком, и СССР.

Следующий чемпионат мира – самый успешный в истории, и по совпадению это снова произошло в Мексике. Команда пролезла в плей-офф как лучшая среди занявших третьи места, в 1/8 финала выбила сборную СССР (проигравших не спас даже хет-трик Беланова), а в следующем раунде победила в серии пенальти испанцев. В полуфинале Бельгия попала на Аргентину, которая перед этим с помощью «руки бога» отправила домой Англию. Бельгийцы тоже пострадали от Диего: его дубль принес победу латиноамериканцам. В матче за бронзу команда Тиса доигралась до дополнительного времени, но там сильнее была Франция.

После четвертого места в 1986-м Бельгия участвовала в четырех Кубках мира подряд и три раза выходила в 1/8 финала. Российские болельщики точно запомнили матч ЧМ-2002, который гарантировал бельгийцам выход в плей-офф. Команда Олега Романцева проиграла со счетом 2:3, а автором третьего гола в ворота Нигматуллина стал Вильмотс. Именно он в 2014 году привез бельгийскую сборную на первый за 12 лет ЧМ. В Бразилии Марк снова обыграл Россию на групповом этапе и довел команду до 1/4 финала. Там бельгийцы потерпели поражение от Аргентины благодаря быстрому голу Игуаина.

ПУТЬ В РОССИЮ

ПРОБИЛИСЬ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПЕРВЫМИ В ЕВРОПЕ

После Евро-2016 «красные дьяволы» сменили тренера. Команду возглавил испанец Роберто Мартинес, а в его штаб вошел бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри. Соперниками бельгийцев по отборочному турниру стали сборные Боснии, Греции, Эстонии, Кипра и Гибралтара. Последние попали в эту группу, когда их футбольную ассоциацию приняли в ФИФА, а изначально в эту группу попала российская команда. В дни отборочных матчей хозяева ЧМ-2018 планировали играть товарищеский матч с той сборной, которая была свободна, но появление Гибралтара в ФИФА испортило планы.

Не считая Россию, бельгийская команда стала первым представителем Европы, которая отобралась на ЧМ. За всю квалификацию команда Мартинеса потеряла очки только в домашнем матче с Грецией (1:1). В остальных играх бельгийцы одержали победы, а итоговая разница забитых и пропущенных мячей составила 43-6. Лучший показатель был лишь у Германии: бундестим пропустила на два гола меньше и выиграла все матчи.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

РОМЕЛУ ЛУКАКУ

Что ни игрок у Бельгии – каждого можно считать звездой. Но не было бы там Ромелу Лукаку, так сборная осталась бы без четверти от общего количества забитых мячей. Нападающий забил в квалификации 11 голов, больше смогли только Левандовски (16) и Роналду (15).

С 2011 года Лукаку играет в АПЛ. После первого сезона «Челси» отдал форварда в аренду «Вест Бромвичу», и у Стива Кларка бельгиец забил 17 голов в чемпионате. Вторая попытка в Лондоне закончилась на нереализованном пенальти в Суперкубке Европы, и от Жозе Моуриньо Лукаку уехал в «Эвертон». В Ливерпуле нападающий стабильно забивал больше десятка голов за сезон, и этим летом форварда почти за 85 миллионов евро купил «Манчестер Юнайтед». С позволения Ибрагимовича бельгиец взял девятый номер, и сейчас Ромелу – главный бомбардир команды в АПЛ и Лиге чемпионов.

ТРЕНЕР

Роберто МАРТИНЕС, 44 года, Испания

Уроженец Каталонии во время игровой карьеры действовал на позиции опорного полузащитника. С 1991 по 1995 год Мартинес играл в Испании за «Сарагосу» и «Балагер», после чего уехал в Британию, где провел 12 лет. Там он и завершил карьеру игрока.

Тренерский этап в жизни Мартинеса начался сразу. В первый же сезон он вывел «Суонси» в Чемпионшип. В 2009 году испанец возглавил «Уиган». Команда три сезона боролась за выживание в премьер-лиге, а в 2013-м вылетела в Чемпионшип и при этом выиграла Кубок Англии. Мартинес же ушел в «Эвертон» и за три года дважды выходил с командой в Лигу Европы. Из ливерпульского клуба его уволили за тур до конца предыдущего чемпионата. В сборной Бельгии Мартинес работает с 3 августа 2016 года.

ДОСТИЖЕНИЯ

13 участий в финальных стадиях чемпионатов мира. Лучший результат – 4-е место (1986)

Олимпийский чемпион (1920)

5 участий в финальных стадиях чемпионатов Европы. Лучший результат – 2-е место (1980)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА

Замбия, 9:0, Брюссель, 4.06.1984

Сан-Марино, 10:1, Брюссель, 28.02.2001

Гибралтар, 9:0, Льеж, 31.08.2017

Крупнейшее поражение:

Англия, 2:11, Лондон, 17.04.1909

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ

Ян Фертонген – 97 матчей (продолжает выступления)

Ян Кулеманс – 96 матчей

Эрик Геретс – 86 матчей

Франки ван дер Эльст – 86 матчей

Энцо Шифо – 84 матча

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Бернар Вурхоф – 30 мячей

Поль ван Химст – 30 мячей

Йозеф Мерманс – 28 мячей

Марк Вильмотс – 28 мячей

Роберт де Феен – 26 мячей

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

В4, Н2, П4, разница мячей 14-15

22.05.1966. Брюссель. 0:1 (Серебряников, 11)

24.04.1968. Москва. 0:1 (Сабо, 90)

6.06.1970. Мехико. 1:4 (Ламбер, 85 – Бышовец, 14, 63, Асатиани, 55, Хмельницкий, 75)

1.07.1982. Барселона. 0:1 (Оганесян, 48)

15.06.1986. Леон. 4:3 (Шифо, 55, Кулеманс, 75, Де Моль, 101, Клаасен, 108 – Беланов, 27, 69, 110)

24.04.1996. Брюссель. 0:0

14.06.2002. Сидзуока. 3:2 (Валем, 7, Сонк, 78, Вильмотс, 82 – Бесчастных, 52, Сычев, 88)

17.11.2010. Воронеж. 2:0 (Лукаку, 2, 73)

22.06.2014. Рио-де-Жанейро. 1:0 (Ориги, 88)

28.03.2017. Сочи. 3:3 (Миральяс, 17, Бентеке, 42, 45 – Васин, 3, Миранчук, 74, Бухаров, 90)

ТРЕНЕР

Роберто Мартинес, 44 года, Испания. Сыграл за клуб, которым был воспитан («Сарагоса») всего один матч, основное время проводя во второй команде или низших дивизионах испанской лиги. В 1995-м уехал в Англию в «Уиган», выступавший в то время в третьем по силе дивизионе. Сыграл за клуб 187 матчей, также выступал на Британских островах за «Мазервелл», «Уолсолл», «Суонси» и «Честер». Тренировал «Суонси» (выиграл турнир Чемпионшипа), «Уиган» (выиграл Кубок Англии) и «Эвертон». Лишь однажды в карьере был уволен до окончания срока контракта (из «Эвертона» после глобальных протестных акций болельщиков клуба). Сборную Бельгии возглавил 3 августа 2016-го, проведя с ней 14 матчей (+10 =3 –1). Проиграл Испании (0:2) свой первый же матч с новой командой. В отборочном цикле набрал 28 очков из 30 возможных (единственная ничья – с Грецией на своем поле).

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Вратарь:

Тибо Куртуа (11.05.1992, «Челси», 40 млн евро)

Защитники:

Ян Фертонген (24.04.1987, «Тоттенхэм», 28 млн евро), Томас Фермален (14.11.1985, «Барселона», 3 млн евро), Тоби Альдейрверельд (2.03.1989, «Тоттенхэм», 28 млн евро)

Полузащитники:

Янник Карраско (4.09.1993, «Атлетико», 40 млн евро), Маруан Феллайини (25.11.1987, «Манчестер Юнайтед», 12 млн евро), Аксель Витцель (12.01.1989, «Тянцзинь Куанцзянь», 15 млн евро), Тома Менье (12.09.1991, «ПСЖ», 9 млн евро), Кевин де Брейне (28.06.1991, «Манчестер Сити», 75 млн евро), Эден Азар (7.01.1991, «Челси», 75 млн евро)

Нападающий:

Ромело Лукаку (13.05.1993, «Манчестер Юнайтед», 70 млн евро)

395 МЛН ЕВРО – ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАРТОВОГО СОСТАВА