«Советский спорт» начинает серию публикаций о командах, получивших право участвовать в финальной части чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. К 1 декабря – в этот день состоится жеребьевка группового этапа турнира – вы будете знать о сборных-участницах все. В первой серии проекта: сборная Бразилии.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПЯТИКРАТНЫЕ!

Свою первую товарищескую встречу будущая жемчужина мирового футбола провела в 1914 году против английского «Эксетер Сити» (2:0 или, по другим данным, 3:3). Но развитие тормозила несогласованность местечковых федераций между собой. Наконец в 1930 году бразильцы ступили на поле первого чемпионата мира в Уругвае, но вылетели в первом раунде. Спустя четыре года в Италии результат был таким же. Повезло чуть позже – в 1938 году во Франции: команда дошла до полуфинала. Бразилец Леонидас стал первым игроком в истории мундиаля, который забил четыре мяча в одной игре.

Домашний конфуз и битва при Берне

Родные стены ЧМ-1950 помогли «Селесао» добраться до финала, где их поджидал Уругвай. Матч под названием «Мараканасо» вошел в Книгу рекордов Гиннесса: на трибунах присутствовали 199 854 болельщика. Бразильцы уже до игры были уверены в собственном превосходстве, но Уругвай победил 2:1.

Спустя четыре года в Швейцарию уже отправилась абсолютно новая команда из Бразилии, чтобы забыть позор «Мараканасо». В обороне игралиНилтон и Джалма Сантосы, а в полузащите – Диди. Но неудача вновь постигла «Селесао»: в полуфинале они проиграли венграм в «Битве при Берне».

Золотая эра Короля

В 1958 году сборной Бразилии все же удалось достичь футбольного Олимпа. Тройка нападения в лице 17-летнего Пеле, Вава и Загало дошла до финала, где одолела шведов со счетом 5:2. В 1962 году в Швеции главная звезда сборной – Пеле – получил травму и выбыл из обоймы. Заменить его в полной мере удалось Гарринче. Сборная пообещала выиграть чемпионат мира для Пеле, она это сделала.

Четыре года спустя, в 1966 году, сборную Бразилии постигло шокирующее разочарование. Пеле был искалечен грубыми португальскими защитниками, а команда не знала, что делать с мячом на поле. Впервые с 1934 года «Селесао» вылетели из турнира уже в первом раунде. Но новички сборной – Тостао, Герсон и Жиарзиньо в компании Пеле – принесли золото чемпионата мира четырьмя годами позднее – в Мексике. Кубок Жюля Риме остался у бразильцев на вечное хранение – как трехкратного победителя турнира.

Эпоха застоя

Следующего чемпионства пришлось ждать целых 24 года. В 80-е годы «Селесао» перестали пробиваться даже в полуфинал, а в 1990 году вообще вылетели на стадии 1/8! Наиболее ярким выступлением в те годы стал мундиаль 1982 года. Фалькао, Зико, Сократес и Жуниор блистали в команде, но успехов это не приносило.

Отбор к чемпионату мира 1994 года бразильцы начали отвратительно. Сборная умудрилась даже проиграть Боливии со счетом 0:2. Но, пройдя все дальнейшие стадии соревнований без поражений, «Селесао» оказались в финале с итальянцами. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее и удачливее оказались именно бразильцы.

«Пентакампеоны» и черная страница истории

С появлением в команде Роналдо Бразилию считали главным фаворитом чемпионата мира во Франции. Юный футболист при поддержке опытныхРивалдо и Роберто Карлоса должен был сотворить чудо в пятый раз. «Селесао» вышли в плей-офф с первого места, одолели Чили, Данию и Голландию. Но в финале уступили французам 0:3. Это был настоящий удар по бразильскому футболу. Спустя четыре года именно окрепший в футбольном мастерстве Роналдо принес пятый титул своей стране. Бразилия стала «пентакампеоном»!

Следующие два чемпионата мира складывались для «Селесао» не очень хорошо. Оба раза сборная останавливалась на этапе четвертьфинала. Команде с великолепным составом не хватало характера и воли к победе. А уже в 2014 году в рамках домашнего мундиаля случился конфуз, от которого оправиться очень тяжело. Бразильцы во что бы то ни стало хотели выиграть шестой титул на своей земле. Но в полуфинале получили семь мячей от будущих чемпионов – немцев. Настоящая трагедия Бразилии и черная страница в истории сборной команды.

Перестройка и новые лица

И все же «пентакампеоны» смогли оправиться после тех зубодробительных 1:7 от немцев в полуфинале домашнего чемпионата мира 2014 года. Из команды ушли возрастные Майкон, Данте, Фред, Жо и Жулио Сезар. Полагаться на опыт не стали, а дали дорогу молодым. Команду в бой повели таланты из европейских клубов – Филипе Коутиньо, Роберто Фирмино, Каземиро, Маркиньос и, конечно, Неймар. Получилось, что в составе сборной лишь восемь футболистов оказались старше 30 лет. Конечно, о некоторых опытных мастерах забывать не стали: Дани Алвес и Марселодают наставления молодым партнерам.

КАК ПРОШЛИ НА ЧМ-2018

ПОМЕНЯЛИ ТРЕНЕРА И ПРЕОБРАЗАЛИСЬ

Бразильцы стали вторыми после России, страны – хозяйки чемпионата мира, кто обеспечил себе путевку в нашу страну. Квалифицироваться «Селесао» удалось еще в конце марта. На тот момент у бразильцев в активе было 33 очка после 14 игр. Большую услугу оказали перуанцы, победив Уругвай со счетом 2:1. После этого матча вопросы о поездке сборной Бразилии в Россию были окончательно сняты.

Отбор к чемпионату мира в России еще под руководством Дунги бразильцы начали ни шатко ни валко в 2015 году. Первая же встреча против Чили обернулась обидным поражением со счетом 0:2. В шести стартовых матчах «Селесао» могли похвастаться лишь двумя победами – над Венесуэлой (3:1) и Перу (3:0). С приходом нового наставника – Тите – бразильцы преобразились. Дебютный матч тренера ознаменовался разгромом Эквадора в гостях со счетом 3:0. Бразильцы поймали кураж и катком прошлись по соперникам в девяти последующих поединках из 11. Причем 10 ноября 2016 года был повержен главный раздражитель – сборная Аргентины. Команда Лионеля Месси пропустила три безответных гола от Коутиньо, Неймара и Паулиньо. 23 марта 2017 года со счетом 4:1 пал Уругвай. В предпоследнем туре отбора «Селесао» сыграли в нулевую ничью с Боливией, раундом ранее матч против Колумбии завершился со счетом 1:1. Но уже в заключительной встрече против Чили бразильцы показали, что расслабляться не собираются. Чилийцы были уничтожены со счетом 3:0.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

НЕЙМАР, 150 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЗА ЕДИНИЦУ

Сборная Бразилии образца отборочного раунда конфедерации КОМНЕБОЛ – не команда одной звезды. Об этом говорит и статистика забитых мячей подопечными Тите. У «Селесао» целая группа футболистов отмечалась голами в ворота соперников и ворвалась в топ. Сразу трое – Неймар, Паулиньо и Габриэль Жезус – забили по 6 голов, четырежды отличились Филипе Коутиньо и Виллиан, трижды – Ренато Аугусто.

Но все же главной надеждой и стержнем команды считается Неймар. О его значимости говорит хотя бы его трансферная стоимость. По даннымtransfermarkt, Неймар стоит 150 миллионов евро. А в послужном списке нападающего целый ряд значимых футбольных трофеев, включая кубок Лиги чемпионов.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ (ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»)

Вратарь:

Алиссон (02.10.1992, «Рома», 9 млн евро)

Защитники:

Марсело (12.05.1988, «Реал», 34,20 млн евро)

Миранда (07.10.1984, «Интер», 8,10 млн евро)

Маркиньос (14.05.1994, ПСЖ, 31,5 млн евро)

Дани Алвес (06.05.1983, ПСЖ, 5,40 млн евро)

Полузащитники:

Паулиньо (25.07.1988, «Барселона», 18 млн евро)

Каземиро (23.02.1992, «Реал», 27 млн евро)

Ренато Аугусто (08.02.1988, «Бейдзин Гуоан», 6,75 млн евро)

Нападающие:

Неймар (05.02.1992, ПСЖ, 150 млн евро)

Габриэль Жезус (03.04.1997, «Манчестер Сити», 40,5 млн евро)

Коутиньо (12.06.1992, «Ливерпуль», 58,5 млн евро)

Общая стоимость ориентировочного стартового состав: 388,95 млн евро

Достижения

5-кратный чемпион мира (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Олимпийский чемпион (2016)

8-кратный обладатель Кубка Америки (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007)

4-кратный победитель Кубка конфедераций (1997, 2005, 2009, 2013)

2-кратный победитель Панамериканских игр (1952, 1956)

Крупнейшая победа

Никарагуа, 14:0, Мехико, 17.10.1975

Крупнейшие поражения:

Уругвай, 0:6, Винья-дель-Мар, 18.10.1920

Германия, 1:7, Белу-Оризонте, 8.07.2014

Рекордсмены-игроки

Кафу – 142 матча

Роберто Карлос – 125 матчей

Лусио – 105 матчей

Дани Алвес – 104 матча (продолжает выступления)

Таффарел – 101 матч

Рекордсмены-бомбардиры

Пеле – 77 голов

Роналдо – 62 гола

Ромарио – 55 голов

Неймар – 52 гола (продолжает выступления)

Зико – 52 гола

Игры с СССР/Россией

15.06.1958. Гетеборг. 2:0 (Вава, 3, 77)

4.07.1965. Москва. 3:0 (Пеле, 24, 67, Флавио, 32)

21.11.1965. Рио-де-Жанейро. 2:2 (Жерсон, 51, Пеле, 54 – Банишевский, 59, Метревели, 85)

21.06.1973. Москва. 1:0 (Жаирзиньо, 67)

29.07.1976. Монреаль. 0:2 (Онищенко, 5, Назаренко, 49)

1.12.1976. Рио-де-Жанейро. 2:0 (Фалькао, 79, Зико, 87)

15.06.1980. Рио-де-Жанейро. 1:2 (Нуньес, 23 – Черенков, 33, Андреев, 39)

14.06.1982. Севилья. 2:1 (Сократес, 75, Эдер, 87 – Баль, 34)

20.06.1994. Сан-Франциско, 2:0 (Ромарио, 27, Раи, 54)

28.08.1996. Москва, 2:2 (Донизетти, 47, Роналдо, 85 – Никифоров, 18, Радимов, 80)

18.11.1998. Форталеза, 5:1 (Элбер, 3, Аморозо, 19, 70, Ривалдо, 44, Маркос Ассунсао, 58 – Корнаухов, 66)

1.03.2006. Москва, 1:0 (Роналдо, 15)

25.03.2013. Лондон, 1:1 (Фред, 90 – Файзулин, 73)

Побед – 8, ничьих – 3, поражений – 2, мячи 24-11

Тренер

Тите (Аденор Леонардо Баччи), 56 лет, выступал в средних клубах на позиции опорного полузащитника, завершил карьеру в 27 лет из-за постоянных травм ноги. В качестве тренера наиболее успешно проявил себя в «Коринтиансе», выиграв с ним Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира в 2012-м. В 2014-м прервал тренерскую деятельность на год, чтобы «лучше изучить тенденции современного футбола», затем вернулся в «Коринтианс».

В сборной Бразилии сменил Дунгу в 2016-м после провала на Кубке Америки. Во главе сборной провел 15 матчей (В12, Н2, П1). Единственное поражение потерпел от Аргентины в товарищеском матче, проходившем в Австралии. Известен своей любовью к риторике и аскетической манере поведения вне поля.