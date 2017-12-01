Группа C. Дания. Команда «лорда» Бендтнера
«Советский спорт» продолжает серию публикаций об участниках финальной стадии чемпионата мира 2018 года.
ИСТОРИЯ КОМАНДЫ
ЭПОХА ШМЕЙХЕЛЯ
Все значимые успехи сборной Дании пришлись на 80–90-е годы, когда банду во главе со Шмейхелем и Михаэлем Лаудрупом (Бриан присоединился чуть позже) прозвали «датским динамитом». Они в одночасье стали знаменитыми в 1992-м. Тогда сборников в буквальном смысле оторвали от пляжей и прочих отпускных прелестей, чтобы выступить на Евро-92 в Швеции, где скандинавы заменили Югославию. И Дания вошла в историю, неожиданно выиграв тот турнир.
Впрочем, северяне громко заявили о себе еще на чемпионате мира-1986. Приехав на первый в своей истории ЧМ, красно-белые играючи одержали три победы с общим счетом 9-1 в группе с ФРГ, Уругваем и Шотландией, показывая при этом яркий комбинационный футбол. Но в первом же раунде плей-офф нашла коса на камень. В открытом футболе команду Зеппа Пионтека разнесла Испания – 5:1.
Нечто похожее в исполнении Дании случилось в 1998-м во Франции. Там сборная Бу Юханссона установила личный рекорд, добравшись до четвертьфинала. Матч с Бразилией, проигранный 2:3, стал одним из самых зрелищных на турнире.
Впоследствии, уже без легенд, результаты датчан на чемпионатах мира шли по нисходящей: 1/8 финала в 2002-м, групповой этап в 2010-м. Чем не повод в России развернуть вверх синусоиду собственных выступлений?
ПУТЬ НА ЧМ-2018
СКАНДИНАВСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Дания по результатам жеребьевки попала в группу Е с Польшей, Румынией, Арменией, Казахстаном и Черногорией. И в этой довольно скромной компании северяне поначалу смотрелись не лучшим образом. Два поражения кряду от прямых конкурентов – Польши и Черногории заставили местные футбольные власти усомниться в правильности назначения Оге Харейде на пост главного тренера.
Однако остаток отборочного цикла датчане провели на одном дыхании. Взяли реванш как у поляков, так и у черногорцев и не допустили осечек с аутсайдерами группы. Не смогли обыграть только сборную Румынии – две ничьи.
В итоге датчане, ведомые Кристианом Эриксеном, спокойно заняли второе место, а в стыковых матчах преподали мастер-класс Ирландии, причем на глазах ее болельщиков. Победа 5:1 в Дублине выглядела яркой и логичной, и на чемпионат мира поедет именно креативная и зрелищная Дания, а не серая и простоватая Ирландия. Тем более когда в команде есть «лорд» – Никлас Бендтнер!
ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
КРИСТИАН ЭРИКСЕН
Такого полезного футболиста со столь скромным имиджем еще поискать. Кристиан Эриксен в отборе ЧМ-2018 забил восемь мячей в групповом этапе, пять из них – победные. Плюс хет-трик в решающем стыковом матче с Ирландией. Для полузащитника – потрясающий результат. Притом что в клубе он чаще сам позволяет забивать партнерам: за последние три сезона датчанин находится в тройке лучших ассистентов АПЛ.
Но нынешнее поколение сборной топ-форвардами небогато. Вот и приходится взваливать бремя лидерства на себя, хотя внешне на вожака Кристиан не тянет: ни мощи, ни скандинавской стати. При этом обладает отменной техникой, координацией, прекрасно владеет обеими ногами. Добавим к этому универсализм хавбека и его нижайшую для современного футбола степень травматичности. На выходе получается идеальный полузащитник без слабых мест. И задача соперников сборной Дании – прежде всего справиться с 25-летним плеймейкером.
Кристиан в расцвете сил и давно вышел на мировой уровень. Отчасти из-за того, что старается быть незаметной в медийном плане фигурой, избегает скандалов и вмешательств в личную жизнь. Чемпионат мира в России для Эриксена станет вторым в карьере. В его активе два матча на ЧМ-2010 в ЮАР, где он предстал 18-летним мало кому известным юнцом из «Аякса». Прошло восемь лет, и Эриксен бьется за победу в АПЛ в составе «Тоттенхэма», попутно тащит наверх сборную, которая давненько не шумела на мировых форумах.
ДОСТИЖЕНИЯ
5 участий в финальной стадии чемпионата мира. Лучший результат – ¼ финала (1998)
Чемпион Европы (1992)
Победитель Кубка конфедераций (1995)
Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр (1908, 1912, 1960)
КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА
Франция, 17:1, Лондон, 22.10.1908
КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ
Германия, 0:8, Бреслау, 16.08.1937
РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ
Петер Шмейхель – 129 игр
Деннис Роммедаль – 126 игр
Йон-Даль Томассон – 112 игр
Томас Хельвег – 108 игр
Микаэль Лаудруп – 104 игры
РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ
Поул «Тист» Нильсен – 52 гола
Йон-Даль Томассон – 52 гола
Паули Йоргенсен – 44 гола
Оле Мадсен – 42 гола
Пребен Элкъяэр-Ларсен – 38 голов
ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ
23.05.1956. Москва. 1:5 (Лундберг, 75 – Иванов, 10, Сальников, 16,84, Стрельцов, 51, Ильин, 59)
1.07.1956. Копенгаген. 2:5 (Андерсен, 21, Йенсен, 87 – Ильин, 32, 64, 73, Исаев, 57, Татушин, 71)
17.06.1964. Барселона. 0:3 (Воронин, 19, Понедельник, 40, Иванов, 88)
27.06.1965. Москва. 0:6 (Хусаинов, 9, Метревели, 47, Воронин, 64, Баркая, 69, 77, Месхи, 72)
17.10.1965. Копенгаген. 1:3 (Троэльсен, 79 – Метревели, 46, Малофеев, 62, Сабо, 69)
9.09.1972. Аугсбург. 0:4 (Колотов, 19, Семенов, 27, Блохин, 55, Сабо, 87)
27.06.1979. Копенгаген. 1:2 (Андерсен, 41 – Дараселия, 52, Хейгорд, 78-автогол)
12.07.1980. Москва. 0:2 (Черенков, 58, Газзаев, 76)
5.06.1985. Копенгаген. 4:2 (Элкъяэр-Ларсен, 16, 20, Лаудруп, 61, 64 – Протасов, 25, Гоцманов, 68)
25.09.1985. Москва. 0:1 (Протасов, 50)
3.06.1992. Копенгаген. 1:1 (Кристенсен, 34 – Колыванов, 52)
29.02.2012. Копенгаген. 0:2 (Широков, 4, Аршавин, 45)
Итого: +1, =1, -10, разница мячей 10-36
ТРЕНЕР
Оге ХАРЕЙДЕ, 64 года, Норвегия
Играл на позиции защитника за «Хьодд», «Мольде», «Манчестер Сити» и «Норвич». Провел 50 матчей за сборную Норвегии, забил 5 мячей.
Тренировал только скандинавские клубы и сборные. Выигрывал чемпионаты Дании («Брондбю», 2002), Норвегии («Русенборг», 2003) и Швеции («Мальме», 2014). В 2003–2008 годах тренировал сборную Норвегии (В24, Н18, П16). Сборную Дании возглавил 1 марта 2016-го, провел 19 матчей (В10, Н6, П3).
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ (ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»)
Каспер Шмейхель (5.11.1986, «Лестер», 10 млн евро) – Йенс Ларсен (22.02.1991, «Удинезе», 1 млн евро), Андреас Бьелланд (11.07.1988, «Брентфорд», 2,5 млн евро), Симон Кьяэр (26.03. 1989, «Севилья», 12,5 млн евро), Андреас Кристенсен (10.04.1996, «Челси», 18 млн евро) – Вильям Квист (24.02.1985, «Копенгаген», 1 млн евро), Томас Делэйни (3.09.1991, «Вердер», 6 млн евро) – Пионе Систо (4.02.1995, «Сельта», 5 млн евро), Кристиан Эриксен (14.02.1992, «Тоттенхэм», 50 млн евро), Юссуф Поульсен (15.06.1994, «Лейпциг», 10 млн евро) – Николай Йоргенсен (15.01.1991, «Фейеноорд», 13 млн евро)
129 млн евро – общая стоимость ориентировочного стартового состава