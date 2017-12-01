ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ЭПОХА ШМЕЙХЕЛЯ

Все значимые успехи сборной Дании пришлись на 80–90-е годы, когда банду во главе со Шмейхелем и Михаэлем Лаудрупом (Бриан присоединился чуть позже) прозвали «датским динамитом». Они в одночасье стали знаменитыми в 1992-м. Тогда сборников в буквальном смысле оторвали от пляжей и прочих отпускных прелестей, чтобы выступить на Евро-92 в Швеции, где скандинавы заменили Югославию. И Дания вошла в историю, неожиданно выиграв тот турнир.

Впрочем, северяне громко заявили о себе еще на чемпионате мира-1986. Приехав на первый в своей истории ЧМ, красно-белые играючи одержали три победы с общим счетом 9-1 в группе с ФРГ, Уругваем и Шотландией, показывая при этом яркий комбинационный футбол. Но в первом же раунде плей-офф нашла коса на камень. В открытом футболе команду Зеппа Пионтека разнесла Испания – 5:1.

Нечто похожее в исполнении Дании случилось в 1998-м во Франции. Там сборная Бу Юханссона установила личный рекорд, добравшись до четвертьфинала. Матч с Бразилией, проигранный 2:3, стал одним из самых зрелищных на турнире.

Впоследствии, уже без легенд, результаты датчан на чемпионатах мира шли по нисходящей: 1/8 финала в 2002-м, групповой этап в 2010-м. Чем не повод в России развернуть вверх синусоиду собственных выступлений?

ПУТЬ НА ЧМ-2018

СКАНДИНАВСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Дания по результатам жеребьевки попала в группу Е с Польшей, Румынией, Арменией, Казахстаном и Черногорией. И в этой довольно скромной компании северяне поначалу смотрелись не лучшим образом. Два поражения кряду от прямых конкурентов – Польши и Черногории заставили местные футбольные власти усомниться в правильности назначения Оге Харейде на пост главного тренера.

Однако остаток отборочного цикла датчане провели на одном дыхании. Взяли реванш как у поляков, так и у черногорцев и не допустили осечек с аутсайдерами группы. Не смогли обыграть только сборную Румынии – две ничьи.

В итоге датчане, ведомые Кристианом Эриксеном, спокойно заняли второе место, а в стыковых матчах преподали мастер-класс Ирландии, причем на глазах ее болельщиков. Победа 5:1 в Дублине выглядела яркой и логичной, и на чемпионат мира поедет именно креативная и зрелищная Дания, а не серая и простоватая Ирландия. Тем более когда в команде есть «лорд» – Никлас Бендтнер!

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

КРИСТИАН ЭРИКСЕН

Такого полезного футболиста со столь скромным имиджем еще поискать. Кристиан Эриксен в отборе ЧМ-2018 забил восемь мячей в групповом этапе, пять из них – победные. Плюс хет-трик в решающем стыковом матче с Ирландией. Для полузащитника – потрясающий результат. Притом что в клубе он чаще сам позволяет забивать партнерам: за последние три сезона датчанин находится в тройке лучших ассистентов АПЛ.

Но нынешнее поколение сборной топ-форвардами небогато. Вот и приходится взваливать бремя лидерства на себя, хотя внешне на вожака Кристиан не тянет: ни мощи, ни скандинавской стати. При этом обладает отменной техникой, координацией, прекрасно владеет обеими ногами. Добавим к этому универсализм хавбека и его нижайшую для современного футбола степень травматичности. На выходе получается идеальный полузащитник без слабых мест. И задача соперников сборной Дании – прежде всего справиться с 25-летним плеймейкером.

Кристиан в расцвете сил и давно вышел на мировой уровень. Отчасти из-за того, что старается быть незаметной в медийном плане фигурой, избегает скандалов и вмешательств в личную жизнь. Чемпионат мира в России для Эриксена станет вторым в карьере. В его активе два матча на ЧМ-2010 в ЮАР, где он предстал 18-летним мало кому известным юнцом из «Аякса». Прошло восемь лет, и Эриксен бьется за победу в АПЛ в составе «Тоттенхэма», попутно тащит наверх сборную, которая давненько не шумела на мировых форумах.

ДОСТИЖЕНИЯ

5 участий в финальной стадии чемпионата мира. Лучший результат – ¼ финала (1998)

Чемпион Европы (1992)

Победитель Кубка конфедераций (1995)

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр (1908, 1912, 1960)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА

Франция, 17:1, Лондон, 22.10.1908

КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ

Германия, 0:8, Бреслау, 16.08.1937

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ

Петер Шмейхель – 129 игр

Деннис Роммедаль – 126 игр

Йон-Даль Томассон – 112 игр

Томас Хельвег – 108 игр

Микаэль Лаудруп – 104 игры

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Поул «Тист» Нильсен – 52 гола

Йон-Даль Томассон – 52 гола

Паули Йоргенсен – 44 гола

Оле Мадсен – 42 гола

Пребен Элкъяэр-Ларсен – 38 голов

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

23.05.1956. Москва. 1:5 (Лундберг, 75 – Иванов, 10, Сальников, 16,84, Стрельцов, 51, Ильин, 59)

1.07.1956. Копенгаген. 2:5 (Андерсен, 21, Йенсен, 87 – Ильин, 32, 64, 73, Исаев, 57, Татушин, 71)

17.06.1964. Барселона. 0:3 (Воронин, 19, Понедельник, 40, Иванов, 88)

27.06.1965. Москва. 0:6 (Хусаинов, 9, Метревели, 47, Воронин, 64, Баркая, 69, 77, Месхи, 72)

17.10.1965. Копенгаген. 1:3 (Троэльсен, 79 – Метревели, 46, Малофеев, 62, Сабо, 69)

9.09.1972. Аугсбург. 0:4 (Колотов, 19, Семенов, 27, Блохин, 55, Сабо, 87)

27.06.1979. Копенгаген. 1:2 (Андерсен, 41 – Дараселия, 52, Хейгорд, 78-автогол)

12.07.1980. Москва. 0:2 (Черенков, 58, Газзаев, 76)

5.06.1985. Копенгаген. 4:2 (Элкъяэр-Ларсен, 16, 20, Лаудруп, 61, 64 – Протасов, 25, Гоцманов, 68)

25.09.1985. Москва. 0:1 (Протасов, 50)

3.06.1992. Копенгаген. 1:1 (Кристенсен, 34 – Колыванов, 52)

29.02.2012. Копенгаген. 0:2 (Широков, 4, Аршавин, 45)

Итого: +1, =1, -10, разница мячей 10-36

ТРЕНЕР

Оге ХАРЕЙДЕ, 64 года, Норвегия

Играл на позиции защитника за «Хьодд», «Мольде», «Манчестер Сити» и «Норвич». Провел 50 матчей за сборную Норвегии, забил 5 мячей.

Тренировал только скандинавские клубы и сборные. Выигрывал чемпионаты Дании («Брондбю», 2002), Норвегии («Русенборг», 2003) и Швеции («Мальме», 2014). В 2003–2008 годах тренировал сборную Норвегии (В24, Н18, П16). Сборную Дании возглавил 1 марта 2016-го, провел 19 матчей (В10, Н6, П3).

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ (ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»)

Каспер Шмейхель (5.11.1986, «Лестер», 10 млн евро) – Йенс Ларсен (22.02.1991, «Удинезе», 1 млн евро), Андреас Бьелланд (11.07.1988, «Брентфорд», 2,5 млн евро), Симон Кьяэр (26.03. 1989, «Севилья», 12,5 млн евро), Андреас Кристенсен (10.04.1996, «Челси», 18 млн евро) – Вильям Квист (24.02.1985, «Копенгаген», 1 млн евро), Томас Делэйни (3.09.1991, «Вердер», 6 млн евро) – Пионе Систо (4.02.1995, «Сельта», 5 млн евро), Кристиан Эриксен (14.02.1992, «Тоттенхэм», 50 млн евро), Юссуф Поульсен (15.06.1994, «Лейпциг», 10 млн евро) – Николай Йоргенсен (15.01.1991, «Фейеноорд», 13 млн евро)

129 млн евро – общая стоимость ориентировочного стартового состава