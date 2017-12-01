ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ДВА МИШЕЛЯ

Франция всегда активно участвовала в футбольной жизни. Именно она входила в число семи европейских стран, основавших ФИФА в 1904 году. Более того, произошло это в Париже, организация получила название на французском языке, а первым президентом стал француз Робер Герен. Через 50 лет страна приняла участие и в создании УЕФА.

В начале того века во Франции не было своей футбольной федерации. За футбол отвечал межсоюзный комитет спорта, который вступил в ФИФА в 1907 году. Сама федерация появилась позже. Этому предшествовала неразбериха с тем, кто должен отвечать за футбольную сборную. Дошло до того, что на Олимпийских играх в Лондоне (1908) Францию представляли две команды: одна – от межсоюзного комитета, другая – от союза спортивных обществ. Ни одна из них не попала в тройку призеров. Позже стороны никак не могли поделить команду, и на следующую Олимпиаду футболисты вообще не поехали. Спор разрешился в 1919-м, когда комитет преобразовался во Французскую федерацию футбола.

Как один из основателей ФИФА Франция получила приглашение в Уругвай для участия в первом Кубке мира. В матче – открытии турнира французы обыграли мексиканцев (4:1), а затем уступили чилийцам с аргентинцами и не вышли из группы. На следующих мундиалях трехцветные тоже не блеснули: в Италии они проиграли в первом же раунде, а на домашнем чемпионате мира были выбиты в 1/4 финала.

После Второй мировой войны сборная не отобралась на ЧМ-1950 (хотя ей предлагали занять место Турции, отказавшейся лететь в Бразилию), а через четыре года не вышла в плей-офф. Однако в 1958-м трехцветные не просто выиграли свою группу, но и дошли до полуфинала. В итоге команда взяла бронзовые медали, а одним из героев чемпионата стал нападающий «Реймса» Жюст Фонтен. Его достижение в 13 голов, забитых за один чемпионат мира, еще никто не побил.

Из четырех следующих мундиалей сборная пропустила три, да и поездку в Англию в 1966-м не назвать успешной: одна ничья и два поражения. Успехи пришли уже в 80-х, и в этом помог еще один представитель «Реймса» – Мишель Идальго. Он возглавил сборную в 1976-м, через два года вернул ее на чемпионат мира, а на Евро-1984 (снова домашнем) привел к золотым медалям. Это при нем в национальной команде появился Мишель Платини. На том чемпионате Европы полузащитник «Ювентуса» стал лучшим бомбардиром (9 голов) и по итогам года получил «Золотой мяч». Он же на следующем мундиале помог сборной добыть бронзу, хотя и забил всего два мяча, а в четвертьфинале с Бразилией не реализовал пенальти в послематчевой серии.

Следующих больших побед пришлось ждать десятилетие, пока в сборной не вышли на ведущие роли Фабьен Бартез, Лоран Блан, Зинедин Зидан, Дидье Дешам, Тьерри Анри. Они стали героями первой и последней победы Франции на чемпионате мира в 1998-м. Хотя турнир проходил дома, не все шло гладко. После уверенного первого места в группе французы благодаря золотому голу Блана прошли Парагвай, а в 1/4 финала лишь в серии пенальти повергли итальянцев. Непростой получилась победа в полуфинале над хорватами, где зажигал лучший бомбардир турнира Давор Шукер. Зато в игре за золотые медали бразильцы получили три безответных мяча от Зидана и Пети. Через два года 18 человек из этого состава выиграли чемпионат Европы.

Этот трофей остается последним для сборной Франции, если не считать два Кубка конфедераций. С Раймоном Доменеком сборная вышла в финал ЧМ-2006, но тренера в дальнейшем ненавидели и болельщики, и игроки. Провал на Евро-2008 ему простили, а невыход из группы на мундиале в ЮАР – нет. На тренерском посту стали проверять поколение чемпионов мира и в нем вряд ли разочаровались. Может, от Блана ждали чуть большего, чем четвертьфинал Евро-2012, но при Дешаме сборная точно поборется за самые высокие места, что и показал последний чемпионат Европы. Только чудо-удар Эдера не позволил французам получить золотые медали.

ПУТЬ НА ЧМ-2018

ИЗ АДА БЕЗ СТЫКОВ

Чемпионат мира в России – первый после ЧМ-2006, на который Франция отобралась без стыковых матчей. Хотя группа была смертоносной: кроме трехцветных в борьбе за первые два места видели Голландию и Швецию. Тем не менее французы дважды обыграли голландцев и на своем поле справились со шведами. Без потерь очков не обошлось. Кроме поражения в Швеции команда Дешама умудрилась сыграть вничью с Белоруссией и Люксембургом (с последним еще и у себя дома). Не будь этих ничьих, сборная попала бы на чемпионат мира раньше последнего тура. Первое место в группе и поездку в Россию французы заработали победой над белорусами в заключительном туре.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

АНТУАН ГРИЗМАНН

Нападающий «Атлетико» с 14 лет живет в Испании: в 2005-м он попал в систему «Реал Сосьедада». Через четыре года француз дошел до основной команды и играл за нее до 2014-го. После окончания сезона Антуан отказался от нового контракта с клубом, и француза за 30 миллионов евро купил «Атлетико». За три полных сезона Гризманн забил больше 80 голов во всех турнирах и сыграл в финале Лиги чемпионов-2016, где «матрасники» проиграли «Реалу».

В сборной Франции Гризманн дебютировал в марте 2014 года. С тех пор провел за национальную команду 49 матчей и забил 19 голов. Самое яркое выступление 26-летнего игрока на международном уровне – домашний Евро-2016. Там он стал первым бомбардиром (6 голов) и лучшим игроком турнира.

ТРЕНЕР

Дидье ДЕШАМ, 49 лет, Франция

Воспитанник «Байонны» и «Нанта», игравший на позиции полузащитника, дебютировал на профессиональном уровне в сентябре 1985-го, когда ему было 17. Через четыре года Дешам отправился в «Марсель» и в первый же сезон стал чемпионом страны. После годовой аренды в «Бордо» Дешам снова выиграл чемпионат Франции, а позже помог «Марселю» стать первым французским клубом, выигравшим Лигу чемпионов. В 1994-м полузащитник покинул родину и дальше выступал только за границей: в «Ювентусе», «Челси» и «Валенсии».

Карьера Дешама закончилась в 2001 году. Тогда же чемпион мира-1998 возглавил «Монако», с которым взял Кубок лиги и попал в финал Лиги чемпионов. В 2006-м француз отправился в «Ювентус» и, вернув команду в Серию А, оставил пост. Следующим клубом Дешама стал «Марсель», которому он принес первый чемпионский титул с 1993 года, то есть с того момента, когда Дидье еще играл за эту команду. В «Олимпике» экс-полузащитник проработал до июля 2012-го. В том же месяце стал главным тренером сборной Франции.

ДОСТИЖЕНИЯ

Чемпион мира (2008)

2-кратный чемпион Европы (1984, 2000)

2-кратный победитель Кубка конфедераций (2001, 2003)

Олимпийский чемпион (1984)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА:

Азербайджан, 10:0, Осер, 6.09.1995

КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ:

Дания, 1:17, Лондон, 22.10.1908

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ

Лилиан Тюрам – 142 игры

Тьерри Анри – 123 игры

Марсель Десайи – 116 игр

Зинедин Зидан – 108 игр

Патрик Виейра – 107 игр

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Тьерри Анри – 51 гол

Мишель Платини – 41 гол

Давид Трезеге – 34 гола

Зинедин Зидан – 31 гол

Жюст Фонтен – 30 голов

Жан-Пьер Папен – 30 голов

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

23.10.1955. Москва. 2:2 (Копа, 29, Пьянтони, 63 – Стрельцов, 43, Симонян, 46)

21.10.1956. Коломб. 2:1 (Телесья, 46, Венсан, 53 – Исаев, 64)

5.06.1966. Москва. 3:3 (Бланше, 19, Гонде, 21, Боннель, 78 – Метревели, 26, Банишевский, 64, Численко, 66)

3.06.1967. Париж. 2:4 (Гонде, 12, Симон, 45 – Численко, 33, 59, Бышовец, 48, Стрельцов, 80)

13.10.1972. Париж. 1:0 (Берета, 61)

26.05.1973. Москва. 0:2 (Блохин, 81, Онищенко, 84)

8.10.1977. Париж. 0:0

23.05.1980. Москва. 0:1 (Черенков, 85)

23.03.1983. Париж. 1:1 (Фернандес, 42 – Черенков, 29)

5.06.1986. Леон. 1:1 (Фернандес, 61 – Рац, 53)

11.10.1986. Париж. 0:2 (Беланов, 66, Рац, 77)

9.09.1987. Москва. 1:1 (Туре, 13 – Михайличенко, 77)

28.07.1993. Кан. 3:1 (Созе, 17, Кантона, 20, Папен, 37 – Блан, 23-автогол)

25.03.1998. Москва. 0:1 (Юран, 2)

10.10.1998. Москва. 3:2 (Анелька, 13, Пирес, 28, Богоссян, 81 – Яновский, 45, Мостовой, 55)

5.06.1999. Сен-Дени. 2:3 (Пети, 28, Вильторд, 53 – Панов, 38, 75, Карпин, 86)

17.04.2002. Сен-Дени. 0:0

29.03.2016. Сен-Дени. 4:2 (Канте, 8, Жиньяк, 38, Пайе, 64, Коман, 76 – Кокорин, 56, Жирков, 68)

Итого: +5, =7, -6, разница мячей ? - ?

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ (ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»)

Юго Льорис (26.12.1986, «Тоттенхэм», 24 млн евро) – Лейвин Курзава (4.09.1992, «Пари Сен-Жермен», 22 млн евро), Рафаэль Варан (25.04.1993, «Реал», 35 млн евро), Сэмюэль Умтити (14.11.1993, «Барселона», 30 млн евро), Джибриль Сидибе (29.07.1992, «Монако», 18 млн евро) – Н’Голо Канте (29.03.1991, «Челси», 50 млн евро), Поль Погба (15.03.1993, «Манчестер Юнайтед», 75 млн евро) – Тома Лемар (12.11.1995, «Монако», 30 млн евро), Антуан Гризманн (21.03.1991, «Атлетико», 80 млн евро), Кильян Мбаппе (20.12.1998, «Пари Сен-Жермен», 90 млн евро) – Оливье Жиру (30.09.1986, «Арсенал», 22 млн евро)

476 млн евро – общая стоимость ориентировочного состава