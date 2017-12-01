«Советский спорт» продолжает серию публикаций об участниках финальной стадии чемпионата мира 2018 года. Новый герой – сборная Португалии.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ЭЙСЕБИО И «ЗОЛОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

В истории сборной Португалии было несколько легендарных команд, за которые выступали выдающиеся футболисты, жемчужины мирового футбола. Впервые сборная блеснула на чемпионате мира 1966 года. Португальцы заняли третье место, обыграв команду СССР. На том турнире главной сенсацией был нападающий Эйсебио по прозвищу «Черная пантера». Он стал лучшим бомбардиром (9 мячей) и лучшим игроком чемпионата.

Однако еще до Эйсебио у Португалии был не менее легендарный форвард – Фернандо Пейротео. Он всю жизнь выступал за «Спортинг», а за национальную команду играл в конце 30-х – середине 40-х годов и за 20 матчей забил 15 голов.

После ЧМ-1966 португальцы не могли пробиться на крупные турниры до 1984 года. В то время состоялся дебют сборной на чемпионате Европы. И снова новичкам повезло – команда вошла в тройку лучших, завоевала бронзовые медали.

Новая черная полоса португальцев продолжалась до 2000-го года. К тому времени подросло знаменитое «Золотое поколение» – так назвали обойму игроков, которые побеждали на молодежном ЧМ в1989 и 1991 годах. Самые громкие имена той эпохи: Луиш Фигу, Руй Кошта, Фернанду Коуту, Витор Баия. Позже к ним присоединились бразильцы Деку и Пепе, а также еще очень молодой Криштиану Роналду.

Вся страна надеялась, что «Золотое поколение» повторит успех во взрослом футболе и выиграет несколько титулов. В 2000 году португальцы добрались до бронзы чемпионата Европы. А самым драматичным моментом в истории поколения и его крахом стал домашний Евро-2004. Португальцы начали турнир поражением от сборной Греции, но затем обыграли Россию с Испанией и вышли в плей-офф. Дальше Португалию было не остановить. Под натиском Кошты, Фигу и расцветавшего Роналду пали Англия и Голландия. Но в финале предстояло обыграть не яркого и признанного лидера, а скучную, стоявшую у своих ворот Грецию. Португальцы весь матч утыкались в оборону греков, а те провели одну умелую атаку и забили победный гол. Вот так греческие трудяги украли мечту «Золотого поколения». Молодой Роналду рыдал на поле, а лучшие игроки сборной прощались с надеждой на титулы.

Еще один «незабываемый» матч Португалия провела на ЧМ-2006. В 1/8 финала команда встречалась с Голландией, на игре работал российский арбитр Валентин Иванов. Он поставил абсолютный рекорд на чемпионатах мира, раздав 16 желтых и четыре красных карточки.

За свою историю Португалия стала экспертом по завоеванию бронзовых медалей. Сборная пять раз занимала третье место на международных турнирах.

И вот наконец на Евро-2016 португальцам улыбнулась удача. Не слишком звездный состав, который тянул за собой Криштиану Роналду, завоевал трофей. Криштиану плакал, как в 2004 году, но теперь от счастья. А героем Евро стал нападающий «Локомотива» Эдер, гол которого принес маленькой и гордой нации важный титул.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Криштиану Роналду

Лучший футболист мира в отборочном цикле к ЧМ-2018 забил 15 мячей и сделал три результативных передачи. Роналду – абсолютный лидер сборной, человек, без которого игра команды становится бледнее и скучнее.

Криштиану является лучшим бомбардиром Португалии и занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров сборных всего мира. На его счету 78 голов в 144 матчах.

Тренер португальцев Фернанду Сантуш утверждает, что с таким бережным отношением к своему телу нападающий может играть хоть до 40 лет, причем на самом высоком уровне. И, кто знает, возможно, примет участие еще в одном чемпионате мира, в Катаре.

Самой большой мечтой Роналду когда-то было взять трофей со сборной. Евро ему покорился. Стать чемпионом мира – задача куда сложнее. Но ведь португалец хочет в свою коллекцию семь «Золотых мячей», а значит, в России покажет настоящий класс.

После Евро-2016 именем Роналду назвали аэропорт Мадейры. Интересно, не переименуют ли какой-нибудь португальский город, если сборной удастся мощно выступить на ЧМ в России.

ТРЕНЕР

Фернанду Сантуш

Сантуша нужно называть не иначе как спасителем португальцев. 63-летний специалист по прозвищу «Инженер» возглавил сборную в 2014 году. Он принял команду от Паулу Бенту, который оставил от нее одни руины. За два года на этих руинах выросла новенькая, компактная и быстрая команда. Следом Сантуш совершил чудо во Франции, оставшись в финале без Роналду.

Впрочем, многие ругают главного тренера за некрасивый и скучный футбол. И критикуют за выбор футболистов. Одним из самых обсуждаемых игроков стал Эдер, нынешний форвард «Локомотива». До Евро-2016 никто не понимал, как можно было брать незабивного нападающего на крупный турнир. Его называли гадким утенком, как и всю команду. Зато после триумфа все говорили, что Сантушу удалось сделать из команды прекрасного лебедя.

С тех пор специалист проделал громадную работу по омоложению состава. И вернул в команду забытых лидеров. Например, Рикарду Карвальо, который когда-то рассорился с Бенту и был в черном списке сборной. Недавно впервые за пять лет в составе появился Мануэл Фернандеш и так очаровал португальцев, что теперь имеет шансы поехать на ЧМ.

При Сантуше сильно изменился и стиль команды. Раньше все восхищались красивой игрой португальцев, теперь же ставка на осторожный футбол и победы с минимальным счетом. Интересно, что еще до старта турнира во Франции Сантуш утверждал, что едет за победой. То же самое он говорит и перед ЧМ-2018, хотя не считает Португалию одним из главных фаворитов.

ПУТЬ НА ЧМ-2018

ПОРАЖЕНИЕ И ДВА РАЗГРОМА

Португальцы проиграли всего один матч в отборочном турнире – самый первый, со Швейцарией. Чемпионы Европы посчитали, что после грандиозного триумфа легко разберутся с соперником. В итоге получили два мяча в свои ворота. И упустили первую строчку в группе. Португалия оставалась на втором месте до последнего тура, то есть до ответной встречи со швейцарцами. Победа 2:0 обеспечила команде Роналду первое место и выход на ЧМ-2018.

За этот отборочный турнир в команде вырос настоящий нападающий, позиция для португальцев очень дефицитная. Речь о 21-летнем Андре Силве. Именно он вместе с Роналду делал результат практически в каждом матче отбора. Бенефисом форварда стала игра против Фарерских островов – Силва сделал хет-трик (6:0). Роналду же успел оформить покер в матче с Андоррой (6:0).

Достижения:

7 участий в финальной стадии чемпионатов мира. Лучший результат – 3-е место (1966)

Чемпион Европы (2016)

Участник Кубка конфедераций (2017). 3-е место

Крупнейшая победа:

Лихтенштейн, 8:0, Лиссабон, 18.11.1994

Лихтенштейн, 8:0, Коимбра, 9.06.1999

Кувейт, 8:0, Лейрия, 19.11.2003

Крупнейшее поражение:

Англия, 0:10, Лиссабон, 25.05.1947

Рекордсмены-игроки:

Криштиану Роналду – 147 игр (продолжает выступления)

Луиш Фигу – 127 игр

Нани – 112 игр (продолжает выступления)

Фернанду Коуту – 110 игр

Жоао Моутиньо – 105 игр (продолжает выступления)

Рекордсмены-бомбардиры:

Криштиану Роналду – 79 голов (продолжает выступления)

Педро Паулета – 47 голов

Эйсебио – 41 гол

Луиш Фигу – 32 гола

Нуну Гомеш – 29 голов

Игры с СССР/Россией

В7, Н1, П3, разница мячей 15-9

28.07.1966. Лондон. 2:1 (Эйсебио, 12, Торрес, 87 – Банишевский, 44)

6.07.1972. Белу-Оризонти. 1:0 (Жордао, 46)

27.04.1983. Москва. 0:5 (Черенков, 16, 63, Родионов, 40, Демьяненко, 63, Ларионов, 86)

13.11.1983. Лиссабон. 1:0 (Жордао, 43)

16.06.2004. Лиссабон. 2:0 (Манише, 7, Руй Кошта, 89)

13.10.2004. Лиссабон. 7:1 (Паулета, 24, Криштиану Роналду, 37, 68, Деку, 43, Симао Саброза, 81, Петит, 89, 90 – Аршавин, 79)

7.09.2005. Москва. 0:0

12.10.2012. Москва. 0:1 (Кержаков, 6)

7.06.2013. Лиссабон. 1:0 (Поштига, 9)

14.11.2015. Краснодар. 0:1 (Широков, 89)

21.06.2017. Москва. 1:0 (Криштиану Роналду, 8)

Тренер: Фернанду Сантуш, 63 года.

Воспитанник академии «Бенфики», играл за «Эшторил» и «Маритиму». В качестве тренера выиграл с «Порту» чемпионат страны в 1999-м, всю карьеру курсировал между Португалией и Грецией, работал с «Эшторилом», «Эштрела Амадора», «Спортингом», «Бенфикой», АЕКом, «Панатинаикосом» и ПАОКом. В июне 2010-го возглавил сборную Греции, вывел ее на Евро-2012, в котором достиг стадии 1/4 финала. Вывел Грецию на ЧМ-2014, где она впервые попала в плей-офф (уступила 3:5 Коста-Рике в серии пенальти). В сентябре 2014-го возглавил сборную Португалии, выиграл с ней чемпионат Европы-2016. На турнире Португалия выиграла в основное время только один матч, но осталась единственной командой без поражений.

Оптимальный состав:

Руй Патрисиу (15.02.1988, «Спортинг», 16 млн евро) – Рафаэль Геррейро (22.12.1993, «Боруссия» Дортмунд, 20 млн евро), Пепе (26.02.1983, «Бешикташ», 3 млн евро), Бруну Алвеш (27.11.1981, «Глазго Рейнджерс», 800 тысяч евро), Седрик (31.08.1991, «Саутгемптон», 15 млн евро) – Бернарду Силва (10.08.1994, «Манчестер Сити», 40 млн евро), Жоао Моутиньо (8.09.1986, «Монако», 13 млн евро), Жоао Марио (19.01.1993, «Интер», 30 млн евро), Рикарду Куарежма (26.09.1983, «Бешикташ», 3 млн евро) – Криштиану Роналду (5.02.1985, «Реал», 100 млн евро), Андре Силва (6.11.1995, «Милан», 25 млн евро)

Общая стоимость: 265,8 млн евро