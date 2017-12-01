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Слишком сексуальные! Ведущие жеребьевок ЧМ от Марии Командной до Софи Лорен

Мария Командная - журналист и ведущая церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу - уже установила первый рекорд таких мероприятий. Еще никогда ведущую главной футбольной жеребьевки четырехлетия не просили быть чуть менее сексуальной - а вот к Марии горячие иранские фанаты с такой просьбой обратились.

"Советский спорт" радуется тому, что наши читатели свободны от подобных предрассудков и с удовольствием представляет фотосессию, на которой Мария выглядит еще сексуальнее, чем даже на церемонии. А для горячих иранских фанатов приберегли пару кадров, на которых есть пальто!

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