Ко дню жеребьевки, которая состоится 1 декабря в Москве, мы расскажем о национальных сборных, получивших право играть в России. Сегодняшний герой – сборная Панамы, чья федерация футбола в этом году отметила 80-летний юбилей.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ТРИЖДЫ – В ФИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЧМ

Еще до основания в стране футбольной федерации панамцев звали на первый Кубок мира в Уругвае. Предложение организаторов турнира они отклонили, так как футбол в Панаме не получал должной поддержки. Даже в квалификациях к крупнейшим континентальным турнирам сборная поначалу не участвовала.

В 1941-м национальная команда впервые играла в чемпионате конфедерации стран Центральной Америки и Карибского бассейна – это предшественник современного Золотого кубка КОНКАКАФ. На этом уровне Панама побеждала один раз – еще в 1951-м. Следующих успехов на континенте панамцы добились уже в Золотом кубке: это два выхода в финал (2005, 2013) и пара комплектов бронзовых медалей (2011, 2015).

В 1976 году сборная Панамы впервые сыграла матч квалификации к Кубку мира. Тогда отбор проходил через чемпионат КОНКАКАФ, чей победитель и проходил в финальную часть. Панамцы выбыли из борьбы еще на стадии отбора на континентальный турнир. Такой способ квалификации сохранялся до преобразования соревнований в Золотой кубок.

К ЧМ-1994 в зоне появилась новая схема отборочного турнира, и Панама два раза (не считая последнего отбора) проходила в финальный этап квалификации. В 2005 году команда с двумя набранными очками финишировала последней среди шести участников. Через восемь лет панамцы были близки к выходу в стыковые матчи, но в заключительном туре они проиграли сборной США, пропустив в добавленное время два гола, и остались пятыми. В стыки против Новой Зеландии отправилась Мексика.

КАК ПРОШЛИ НА ЧМ-2018

СЫГРАТЬ НЕ ХУЖЕ ГОНДУРАСА

К последнему туру квалификации Панама подошла на четвертом месте в таблице. Чтобы сохранить право участия в стыковых матчах, нужно было сыграть не хуже Гондураса, набравшего столько же очков. И на помощь команде пришли те, в чьи обязанности входит удерживать игру в рамках правил. Панамцы выиграли у Коста-Рики не без помощи арбитров, которые засчитали гол Габриэля Торреса, хотя мяч не пересек линию ворот. Эта победа вызвала массу пересудов в прессе, после чего результат матча назвали «серым». Благодаря поражению сборной США от Тринидада и Тобаго панамская команда поднялась на третье место и попала на Кубок мира напрямую.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

ЛУИС ТЕХАДА

Нападающий дебютировал в сборной в июне 2001 года, когда ему было всего 19 лет. Сейчас 35-летний Техада – лучший бомбардир в истории национальной команды (43 гола), а также входит в пятерку по количеству проведенных игр (104). В международных матчах он последний раз забивал в сентябре 2016-го, но это не помешало поучаствовать в исторической победе над Коста-Рикой: там Техада отметился голевой передачей на автора победного гола Романа Торреса.

За клубную карьеру нападающий поиграл в 14 командах из шести стран: Панамы, Колумбии, ОАЭ, США, Перу и Мексики. С 2014 года Техада выступает в перуанском чемпионате. Последний сезон он провел в «Университарио» и в 32 играх отметился 16 голами.

ТРЕНЕР

Эрнан Дарио ГОМЕС, 61 год, Колумбия

В качестве игрока бывший полузащитник по прозвищу «Эль Болильо» (в переводе с испанского – полицейская дубинка) выступал только на родине за «Индепендьенте Медельин» и «Атлетико Насьональ». Игровая карьера Гомеса закончилась еще до его 30-летия. В 1986-м колумбиец начал тренерскую деятельность, за которую он поработал главным тренером в трех клубах (все – из Колумбии) и четырех сборных. На международной арене «Эль Болильо» стал одним из двух специалистов, которые вывели три команды на чемпионат мира. До Панамы Гомес пробился на мундиаль со сборными Колумбии (1988) и Эквадора (2002). Колумбиец возглавил панамскую команду 15 февраля 2014 года.

Достижения:

Впервые вышла в финальный этап чемпионатов мира.

8 участий в финальном раунде чемпионата КОНКАКАФ. Лучший результат – 1/2 финала (2003, 2015).

Чемпион Карибского бассейна и Центральной Америки (1961).

Победитель Кубка Центральной Америки (2009).

Крупнейшая победа:

Пуэрто-Рико, 12:1, Барранкилья, 13.12.1948.

Крупнейшее поражение:

Коста-Рика, 0:11, Панама-сити, 16.02.1938.

Рекордсмены-игроки:

Габриэль Гомес – 140 матчей (продолжает выступления).

Хайме Пенедо – 127 матчей (продолжает выступления).

Блас Перес – 114 матчей (продолжает выступления).

Роман Торрес – 106 матчей (продолжает выступления).

Луис Техада – 104 матча (продолжает выступления).

Рекордсмены-бомбардиры:

Луис Техада – 43 гола (продолжает выступления).

Блас Перес – 43 гола (продолжает выступления).

Луис Эрнесто Тапия – 20 голов.

Роберто Браун – 16 голов.

Габриэль Торрес – 13 голов (продолжает выступления).

Игры с СССР/Россией

Не встречались

Оптимальный состав:

Хайме Пенедо (26.09.1981, «Динамо» Бухарест, 200 тысяч евро) – Луис Овайе (7.09.1988, «Депортес» Толима, Колумбия, 450 тысяч евро), Роман Торрес (20.03.1986, «Сиэттл Саундерс», 500 тысяч евро), Фелипе Балой (24.02.1981, «Мунисипаль», Гватемала, 700 тысяч евро), Адольфо Мачадо (14.02.1985, «Хьюстон Динамо», 450 тысяч евро) – Альберто Кинтеро (18.12.1987, «Университарио», Перу, 500 тысяч евро), Габриэль Гомес (29.05.1984, «Атлетико» Букараманга, Колумбия, 550 тысяч евро), Анибаль Годой (10.02.1990, «Сан-Хосе Эрткуэйкс», 650 тысяч евро), Эдгар Барсеньяс (23.10.1993, «Тапачула», Мексика, 100 тысяч евро) – Габриэль Торрес (31.10.1988, «Лозанна», 750 тысяч евро), Блас Перес (13.03.1981, «Мунисипаль», Гватемала, 500 тысяч евро).

Общая стоимость – 5,35 млн евро.