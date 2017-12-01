К дню жеребьевки, которая состоится 1 декабря в Москве, мы расскажем о каждой из национальных сборных, получивших право играть в России. Сегодняшний герой – сборная Коста-Рики.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

2014: ТРИУМФАЛЬНЫЙ ВЫХОД В 1/8 ФИНАЛА

Привыкшие к громким именам футбольные болельщики часто недооценивают сборную Коста-Рики. Многие знают эту команду лишь благодаря звучному и столь знакомому россиянам имени одного из игроков – Ельцина Техеды. А зря! Не только Ельциными славна Коста-Рика. На данный момент – это одна из сильнейших команд зоны КОНКАКАФ.

Впервые «лос тикос» выстрелили в 1990 году в Италии. Новичкам везет – команда с ходу поднялась до 1/8 финала. Но вплоть до 2002 года о Коста-Рике подзабыли. Наверное, «лос тикос» просто собирались с силами.

На чемпионатах мира 2002 и 2006 годов костариканцы заняли третье и четвертое место в группах соответственно. А четырьмя годами позже команда вообще не прошла квалификацию на финальный турнир. Но в 2014 году сборной Коста-Рики все же удалось восстановить свой статус одного из лучших коллективов КОНКАКАФ. Для соперников по группе – Италии, Англии и Уругвая – ничто не предвещало беды. Именитые сборные недооценили скромных костариканцев, а те взялись уничтожать грандов прямо с первого матча.

Со счетом 1:3 пал Уругвай, 0:1 проиграла Италия. Костариканцы триумфально вышли в 1/8 финала, где в серии послематчевых пенальти были обыграны неуступчивые греки. В стране царил праздник. Самые горячие головы прочили когда-то малозаметной команде чуть ли не медали чемпионата мира! Но в лотерее везет не всегда. Выдав в четвертьфинале потрясающий матч против Голландии в основное и дополнительное время, «лос тикос» уступили в серии пенальти, но покинули турнир с гордо поднятой головой.

ПУТЬ В РОССИЮ

КУРЬЕЗНЫЙ ГОЛ И ТРОПИЧЕСКИЙ ШТОРМ

Костариканцы, будучи одними из лучших в КОНКАКАФ, в отборочном турнире стартовали с четвертого раунда из пяти. Конкурентов у них не было: пять побед и одна ничья. Но даже сложность заключительного раунда отбора не была костариканцами замеченной. Парни Рамиреса разгромили сборную США 4:0, лишив заодно работы великого Юргена Клинсманна. И все же «лос тикос» – не святые. Порой даже голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас, который защищает ворота Коста-Рики, выдает чудеса со знаком минус. В матче против Мексики он пропустил такой курьезный гол с углового, что объяснения ему найти никто не смог. Была, кстати, одна попытка лишить костариканцев путевки в Россию: матч против Гондураса перенесли на день из-за тропического шторма. Но футбольное мастерство ветром не унесло. Коста-Рика одержала победу над командой своего бывшего наставника Хорхе Пинто, который был одним из творцов триумфа 2014 года. Кстати, тот выход в четвертьфинал – второй в истории для центральноамериканских и карибских команд. Ранее, в 1938 году, такой подвиг совершала лишь сборная Кубы.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

БРАЙАН РУИС

Главной звездой сборной Коста-Рики, несомненно, является Брайан Руис. Атакующий полузащитник, играющий обычно в роли второго форварда, защищает цвета лиссабонского «Спортинга». Его талант плеймейкера – палочка выручалочка коста-риканских атак. «Лос тикос» легко перестраиваются с одной формации на другую, а Брайан Руис, будучи капитаном команды, умело дирижирует игрой партнеров. В 108 играх за сборную игрок забил 23 гола и отдал 18 результативных передач. И хоть его трансферная стоимость сейчас стала ниже и составляет 4,5 миллиона евро, Руис продолжает быть самым дорогим футболистом команды после голкипера Кейлора Наваса.

ТРЕНЕР

ОСКАР РАМИРЕС ВМЕСТО БУЙНОГО ВАНЧОПЕ

Оскар Рамирес, будучи игроком, был местной звездой и провел более 550 матчей в составах разных команд на позиции полузащитника. Попробовав себя на посту ассистента главного тренера сборной Коста-Рики еще в 2006–2008 годах, он отправился искать футбольного счастья в клубы. Со своим бывшим партнером по национальной команде Маурисио Монтеро Рамирес возглавил один из сильнейших коста-риканских клубов «Алахуэленсе», которому сам отдал 10 лет карьеры игрока.

В 2015 году на пост наставника национальной сборной Коста-Рики был назначен бывшая звезда «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе, а его ассистентом стал именно Оскар Рамирес. Но уже спустя неделю, накануне старта отборочной кампании, тренер умудрился подраться со стюардами во время игры молодежной сборной Коста-Рики. В результате буйного Ванчопе решили держать подальше от национальной сборной и заменили на Оскара Рамиреса.

ДОСТИЖЕНИЯ

5 участий в финальных стадиях чемпионатов мира. Лучший результат – 1/4 финала (2014)

3-кратный чемпион КОНКАКАФ (1963, 1969, 1989)

5 участий в Кубке Америки. Лучший результат – 1/4 финала (2001, 2004)

8-кратный победитель Кубка Центральной Америки (1991, 1991, 1999, 2003, 2005, 2007, 2013, 2014)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА

Пуэрто-Рико, 12:0, Барранкилья, 10.12.1946

КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ

Мексика, 0:7, Мехико, 17.08.1975

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ

Вальтер Сентено – 137 матчей

Луис Марин – 128 матчей

Роландо Фонсека – 113 матчей

Маурисио Солис – 110 матчей

Альваро Саборио – 108 матчей

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Роландо Фонсека – 47 голов

Пауло Сезар Ванчопе – 45 голов

Альваро Саборио – 35 голов

Хуан Улльоа – 27 голов

Рональд Гомес – 24 гола

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

В1, Н0, П1, разница мячей 5-5

22.02.1990. Лос-Анджелес. 1:2 (Кайяссо, 35 – Литовченко, 68, Черенков, 78)

9.10.2016. Краснодар. 4:3 (Асофейфа, 22, Руис, 29, В.Березуцкий, 45-автогол, Кэмпбелл, 90 – Самедов, 31, Дзюба, 48, 71)

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Вратарь:

Кейлор Навас (15.12.1986, «Реал», 18 млн евро)

Защитники:

Брайан Овьедо(18.02.1990, «Сандерленд», 2,5 млн евро), Франсиско Кальво (08.07.1992, «Минессота Юнайтед», 500 тысяч евро) Кендалл Вастон (1.01.1988, «Ванкувер Уайткэпс», 700 тысяч евро), Джонни Акоста (21.07.1983, «Эредиано», 225 тысяч евро), Кристиан Гамбоа (24.10.1989, «Селтик», 1,5 млн евро)

Полузащитники:

Брайан Руис (18.08.1985, «Спортинг», 5 млн евро), Сельсо Борхес (27.05.1988, «Депортиво», 5 млн евро), Давид Гузман (18.02.1990, «Портленд Тимберс», 600 тысяч евро), Кристиан Боланьос (17.05.1984, «Ванкувер Уайткэпс», 600 тысяч евро)

Нападающий:

Маркос Уренья (5.03.1990, «Сан-Хосе Эрткуэйкс», 600 тысяч евро)

35,225 МЛН ЕВРО – ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАРТОВОГО СОСТАВА