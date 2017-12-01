КОМАНДА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

«Советский спорт» продолжает серию публикаций о командах, которые выступят на чемпионате мира 2018 года в России. К жеребьевке финальной стадии, которая состоится 1 декабря в Москве, мы расскажем обо всех командах. А пока вслед за сборной Бразилии самая титулованная команда Азии – Япония.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ШАГ ВПЕРЕД ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Несмотря на то что свой первый матч в истории сборная Японии провела сто лет назад, в 1917-м, первый громкий успех случился лишь на Олимпиаде в Мехико в 1968 году (тогда на Игры привозили основные составы, а не молодежные, как с 1992-го): были завоеваны бронзовые медали.

Однако полноценному развитию футбола в стране мешало отсутствие профессиональной лиги. И существенные сдвиги в этом направлении последовали не скоро – лишь в начале 90-х. Именно тогда была создана Джей-Лига, и в местных клубах стали выступать футболисты из Европы и Латинской Америки. Трудолюбивые и дисциплинированные японские игроки довольно быстро подтянули свой уровень. А самый звездный из них – Кадзу Миура, уехал покорять в те годы сильнейшую лигу планеты – серию А. Правда, не слишком удачно, но вскоре за ним потянулись и другие звезды, ставшие более успешными на мировом уровне, например Хидетоси Наката.

Не заставили себя долго ждать и трофеи. Первый кубок Азии был завоеван еще в полупрофессиональную эру, в 1992-м, что стало как раз звездным часом Миуры, его признали лучшим игроком турнира. Поразительно, но 50-летний Кадзу до сих пор выступает на профессиональном уровне, играя во втором дивизионе за клуб «Йокогама». Впоследствии Япония взяла континентальный трофей еще трижды, уже без Миуры, и сейчас является самой титулованной на континенте.

Первого выхода в финальную стадию чемпионата мира пришлось подождать. Дебют случился во Франции в 1998-м, и тогда первый блин, как и полагается, вышел комом: проиграли все три матча в группе, и даже фольклорной сборной Ямайки. С тех пор Япония не пропустила ни одного ЧМ, а один, правда, совместно с Южной Кореей, даже принимала, поразив мир высокотехнологичными и уникальными на тот момент аренами. Лучшее достижение – выход в 1/8 финала. Он был зафиксирован дважды: как раз на домашнем ЧМ-2002 и восемь лет спустя в ЮАР. Участвовала сборная Японии и в розыгрышах Кубка конфедераций. В 2001 году, опять же на родине, играла в финале турнира, где уступила Франции.

КАК ПРОШЛИ НА ЧМ-2018

СПАСИБО ХОНДЕ, КАГАВЕ И ОКАДЗАКИ

Как и все азиатские команды, Япония проделала едва ли не самый долгий путь в Россию. Отборочная кампания в АФК (Азиатская футбольная конфедерация) началась еще в марте 2015-го, но это только для 12 худших команд региона вроде Бутана и Непала. Япония начала отбор со второго раунда, который, кстати, являлся также одним из этапов отбора в финальную стадию розыгрыша Кубка Азии-2019. Отбор еще не окончен, но Япония и туда завоевала путевку досрочно. Итак, второй раунд, в котором 40 команд были разбиты на восемь групп, по пять сборных в каждой. Япония угодила в квинтет с Сирией, Сингапуром, Камбоджей и Афганистаном. И начала свою кампанию с сенсационной ничьей – дома 0:0 с Сингапуром (который в рейтинге ФИФА на тот момент был ниже 150-го места). Провал на глазах у 58 тысяч болельщиков. Однако впоследствии никаких проблем с этими соперниками у японцев не возникло. Семь побед подряд с разницей мячей 27:0, и заслуженный выход в третий раунд отбора. В рядах лучших бомбардиров друг за другом выстроились сплошь звезды с мировым именем – 6 мячей забил Хонда, 5 – Кагава, 4 – Окадзаки.

Третий раунд, он же последний для Японии – это уже 12 элитных азиатских сборных, из которых, впрочем, в последние годы крайне редко кто-то разбавляет стандартный набор из Японии, Южной Кореи, Ирана и Австралии. Тем не менее «Синие самураи» и тут умудрились провалить старт. И вновь дома на заполненной арене в Сайтаме, пригороде Токио, они уступили 1:2 сборной ОАЭ. Далее был выезд на матч против аутсайдера – Таиланда, который, впрочем, у себя дома легкой жизни не дает никому. Япония выиграла 2:0, что называется, на опыте. Следующий домашний матч, против Ирака, – и вновь проблемы. Хозяева буквально выгрызли победу на пятой компенсированной минуте второго тайма – 2:1. Выезд в Австралию в такой обстановке не сулил ничего приятного, и на Зеленом континенте японцы смогли добиться лишь ничьей. Очков на старте растеряли немало, но шли при этом на втором месте – вслед за Саудовской Аравией. Повезло, что все соперники регулярно теряли очки. Очный матч против аравийцев, пожалуй, стал переломным. Победа 2:1 позволила выйти на первое место, которое японцы уже не отдали никому. Настоящим лидером команды в этом раунде отбора себя проявил не кто-то из признанных звезд, а Генки Харагучи, вингер берлинской «Герты», который, в общем-то, никогда не отличался высокой результативностью, а тут забил четыре мяча в четырех матчах. Столько же, сколько за три полных сезона в чемпионате Германии.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

ХОНДА

ФЕЕРИЛ В ЦСКА, УГАС В «МИЛАНЕ»

Он не самый результативный игрок в нынешнем составе сборной – Окадзаки забил намного больше. И не самый опытный по количеству матчей. Но, пожалуй, именно Хонда воспринимается в мировом футбольном сообществе как японская звезда мирового уровня. Тем приятнее, что не самую плохую часть своей карьеры Кейсуке, ныне играющий в Мексике, провел в РФПЛ.

Период Хонды в ЦСКА совпал с самым ярким выступлением армейцев в Лиге чемпионов, когда они дошли до четвертьфинала. Нельзя забывать, что именно гол Хонды в ворота «Севильи» с его фирменного штрафного и позволил ЦСКА забраться так высоко. Хорошее выступление за российский клуб привлекло, а со временем буквально переросло в одержимость этим игроком со стороны самого Адриано Галлиани. Еще бы, контракт Хонды был близок к завершению, продлевать его японец не хотел, зная об интересе из Европы, а сам Галлиани – чемпион мира по подписанию свободных агентов.

Однако этот трансфер, преподнесенный в стане «Милана» как приход суперзвезды, не сработал. Хонда в составе итальянского гранда, переживающего не лучшие годы, ярко проявил себя только при Филиппо Индзаги, и только в ходе первой части сезона. Дальше куда-то пропали и его креативность, и феерические штрафные. А скоростью, которая в Италии, надо признать, намного выше российской, и резкостью Хонда, вопреки своей фамилии, никогда и не обладал. И его загнали в «гараж», то есть на скамейку запасных.

Тем не менее даже в годы игры за «Милан» Кейсуке не переставал тащить на себе сборную и к настоящему моменту провел за нее 90 матчей, в которых забил 36 мячей. Чемпионат мира в России вполне может стать для 31-летнего Хонды лебединой песней в составе сборной. Как, впрочем, и для большинства ветеранов из золотого поколения, с которыми Хонда выиграл Кубок Азии-2011. После российского мундиаля самураев ждут большие перемены.

ДОСТИЖЕНИЯ

6 участий в финальной стадии чемпионата мира. Дважды – в 1/8 финала (2002, 2010)

4-кратные чемпионы Азии (1992, 2000, 2004, 2011)

Финалисты Кубка конфедераций (2001)

Бронзовые призеры Олимпийских игр (1968)

Крупнейшая победа:

Филиппины, 15:0, Токио, 15.09.1975

Крупнейшее поражение:

Филиппины, 2:15, Токио, 10.05.1917

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ

Ясухито Эндо – 152 матча

Масами Ихара – 122 матча

Йошикатсу Кавагучи – 116 матчей

Юйи Наказава – 110 матчей

Синдзи Оказаки – 110 матчей (продолжает выступления)

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Кунишике Камамото – 80 голов

Казуйоси Миура – 55 голов

Синдзи Оказаки – 50 голов (продолжает выступления)

Хироми Хара – 37 голов

Кейсуке Хонда – 36 голов (продолжает выступления)

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ:

В1, Н0, П3, разница мячей 3-11

19.11.1978. Токио. 1:4 (Фудзигути, 9 – Дараселия, 15, Газзаев, 37, 42, Гаврилов, 85)

23.11.1978. Токио. 1:4 (Фудзигути, 86 – Кипиани, 5, 59, Хидиятуллин, 14, Костава, 56)

26.11.1978. Токио. 0:3 (Газзаев, 9, Гаврилов, 24, Бессонов, 83)

9.06.2002. Йокогама. 1:0 (Инамото, 51)

ТРЕНЕР

Вахид Халилходжич, 65 лет, Босния. Играл на позиции нападающего. После 10 лет выступлений за боснийский «Вележ» уехал играть в чемпионат Франции в начале 80-х. 5 сезонов провел в «Нанте», еще один в «Пари Сен-Жермен» (который затем тренировал в 2003–2005 годах), за сборную Югославии провел 15 матчей, забил 8 мячей. Лучший бомбардир чемпионата Франции 1984/85 (28 мячей). Завершил футбольную карьеру в 36 лет из-за серьезной болезни родителей, вернулся в Югославию, чтобы ухаживать за ними. Был ранен в ходе войны в Боснии в 1992-м, после чего покинул страну, а его дом был снесен. Вместе с семьей проживает во французском Лилле. Тренировал сборные Кот-д’Ивуара и Алжира, с которым выходил на ЧМ-2014 и, сыграв вничью с Россией (1:1) вышел в 1/8 финала, где уступил будущим чемпионам Германии в дополнительное время. Сборную Японии тренирует с марта 2015-го, провел 35 матчей (В21, Н10, П4).

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ (ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»)

Вратарь:

Эйдзи Кавашима (20.03.1983, «Метц», 350 тысяч евро)

Защитники:

Юто Нагатомо (12.09.1986, «Интер», 3,5 млн евро), Майя Йошида (24.08.1988, «Саутгемптон», 5 млн евро), Ген Шойдзи (11.12.1992, «Касима Антлерс», 1,3 млн евро), Готоку Сакаи (14.03.1991, «Гамбург», 3 млн евро)

Полузащитники:

Макото Хасебе (18.01.1984, «Айнтрахт», 1,5 млн евро), Хотару Ямагучи (6.09.1990, «Серезо Осака», 1,5 млн евро), Йосуке Идегучи (23.08.1996, «Гамба Осака», 650 тысяч евро), Синдзи Кагава (17.03.1989, «Боруссия» (Дортмунд), 13 млн евро)

Нападающие:

Синдзи Оказаки (16.04.1986, «Лестер», 7 млн евро), Юйя Осако (18.01.1990, «Кельн», 5,5 млн евро)

42,3 МЛН ЕВРО – ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО СТАРТОВОГО СОСТАВА