На очереди – сборная Исландии, впервые пробившаяся на самый главный футбольный турнир.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

Самый народный дебютант

Сборная Исландии – дебютант чемпионата мира по футболу. Очень приятно, что начало истории такой маленькой, но гордой страны на мировом первенстве начнется именно в России. На счету исландцев в международных турнирах лишь чемпионат Европы 2016 года. Но то, что показали игроки сборной Исландии, и стоит многих лет ожидания – команда дошла до четвертьфинала.

Что касается чемпионатов мира, то первый реальный шанс отправиться на на ЧМ у исландцев был еще в 2014 году. В группе исландцы заняли второе место и попали в стыки, на пути викингов встали хорваты.

Со сборной Исландии связано немало интересных историй. Одна из них произошла в 1996 году во время игры против Эстонии. Тогда на поле вышел Эйдур Гудьонсен, заменив своего отца Арнора. Уникальный эпизод! В том самом успешном 2014 году в Рейкьявике на матч против Италии собралось 20 034 болельщика – рекордный показатель для страны с населением в 300 тысяч человек. Кстати, Исландия – первая страна с населением до миллиона человек, кому удалось выйти на ЧМ.

Вообще сборная Исландии совершила громадный скачок в развитии благодаря грамотной спортивной политике государства. Пять лет назад исландцы были 131-е в рейтинге ФИФА, а теперь – 20-е! И хоть в сборной на триумфальном Евро выступали только легионеры, местный футбол также развивается семимильными шагами. Исландская команда – по-настоящему одна из самых народных. Главный тренер Хеймир Хадльгримссон подрабатывает дантистом, вратарь Ханнес Хальдерссон снимает видеоклипы, а защитник Биркир Севарссон – профессиональный пилот. Многие из игроков после окончания футбольной карьеры планируют работать по специальностям.

ПУТЬ НА ЧМ-2018

ВСЕ, ЧТО ГОВОРИТСЯ В ПАБЕ, ОСТАЕТСЯ В ПАБЕ

Отбор на чемпионат мира в России сборная Исландии начала в непростой группе в компании Турции, Хорватии, Украины и скромных Финляндии с Косово. После уверенного старта главной интригой стало: смогут ли викинги отомстить хорватам за обиду 2014 года? Если первый матч закончился поражением, то ответная игра на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике завершилась победой 1:0. На 90-й минуте отличился Магнуссон. Одержав семь побед в десяти матчах, сборная Исландии заняла первое место в группе и получила прямую путевку в Россию.

Главный тренер команды перед каждым матчем сборной собирался с болельщиками в одном из пабов столицы и рассказывал всем желающим о тактике и составе на предстоящую игру. Удивительно, что ни разу еще информация не просачивалась в СМИ и интернет. Это старая традиция, которую консервативные исландцы не планируют нарушать. Был и еще один забавный момент во время квалификации. Один из героев Евро Ари Скуласон к концу отбора потерял место в составе. Но горевать у футболиста времени не было. Жители итальянского городка Пьеве-ди-Ченто, просто боготворящие сборную Исландии и самого Скуласона, пригласили игрока на торжество в его честь. Сотни горожан надели футболки национальной команды, маски с лицом Ари и исполнили Geyser sound.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

ААРОН ГУННАРССОН

Сборную Исландии очень сложно рассматривать по персоналиям на поле. Вся команда – единый организм, в равной степени приносящий пользу. Выделять главных звезд можно разве что по интересным фактам, связанным с ними. На первый план выходит, конечно же, суровый капитан команды Аарон Гуннарссон. Кто только не восхищался его характером и устрашающей бородой во время чемпионата Европы! Но теперь Аарон остался без своего имиджевого атрибута на лице. Викинг сдержал обещание и сбрил бороду после выхода в плей-офф Евро. Гуннарссон теперь растит новую, чтобы красоваться на полях в России.

Аарону есть чем похвастать еще перед российскими болельщиками, помимо футбольного таланта. Футболист сделал безумно красивую татуировку во всю спину с изображением флага Исландии. В общем, полностью готов к устрашению соперников. Немудрено, что Гуннарссон уже много лет выступает за валлийский «Кардифф Сити». Там очень любят таких персонажей со стойким нордическим характером.

Кстати, в детстве он занимался гандболом вместе со своим братом и даже провел несколько матчей в составе сборной.

ДОСТИЖЕНИЯ:

Впервые участвует в финальной стадии чемпионата мира

1 участие в финальной стадии чемпионата Европы. Результат – 1/4 финала (2016)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА:

Фарерские Острова, 9:0, Кефлавик, 10.07.1985 (не считается ФИФА официальным матчем)

Мальта, 5:0, Рейкьявик, 27.07.2000

КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ:

Дания, 2:14, Копенгаген, 23.08.1967

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ:

Рунар Кристинссон – 104 игры

Херманн Хрейдарссон – 89 игр

Эйдур Гудьонсен – 88 игр

Гудни Бергссон – 80 игр

Биркир Севарссон – 76 игр (продолжает выступления)

Арон Гуннарссон – 76 игр (продолжает выступления)

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ:

Эйдур Гудьонсен – 26 голов

Колбейн Сигторссон – 22 гола (продолжает выступления)

Гульфи Сигурдссон – 18 голов (продолжает выступления)

Рикардур Йонссон – 17 голов

Рикардур Дадасон – 14 голов

Арнор Гудьонсен – 14 голов

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

В1, Н4, П7, разница мячей 6-20

3.09.1980. Рейкьявик. 1:2 (Свейнссон, 74 – Гаврилов, 35, Андреев, 80)

15.10.1980. Москва. 0:5 (Андреев, 9, 78, Оганесян, 35, 58, Бессонов, 84)

24.09.1986. Рейкьявик. 1:1 (Гудьонсен, 31 – Сулаквелидзе, 45)

28.10.1987. Симферополь. 0:2 (Беланов, 15, Протасов, 52)

31.08.1988. Рейкьявик. 1:1 (Гретарссон, 10 – Литовченко, 75)

31.05.1989. Москва. 1:1 (Аскельссон, 86 – Добровольский, 65)

14.10.1992. Москва. 0:1 (Юран, 65)

2.06.1993. Рейкьявик. 1:1 (Сверриссон, 26 – Кирьяков, 39)

9.02.1996. Ла-Валетта. 0:3 (Канчельскис, 12, Карпин, 63, 65)

14.10.1998. Рейкьявик. 1:0 (Ковтун, 89 – в свои ворота)

9.06.1999. Москва. 0:1 (Карпин, 44)

6.02.2013. Марбелья. 0:2 (Широков, 43, Шатов, 66)

ТРЕНЕР:

ХЕЙМИР ХАЛЬГРИМССОН, 50 ЛЕТ

Воспитанник клуба «Вестманнеяр», в котором провел большую часть игровой и тренерской карьеры, работая не только с основной командой, но и с юношеской и даже женской. Еще будучи игроком, обучился на дантиста и вел прием в своем кабинете в родном городе, вплоть до назначения главным тренером сборной. В сборной Исландии работает с 2011-го, сначала ассистентом Ларса Лагербака, затем на паритетных началах. Единолично возглавил команду в июне 2016-го, провел 17 матчей (В10, Н2, П5). Перед домашними играми сборной всегда приходит в бар, где собираются болельщики, и объявляет состав на игру там.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ (ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»):

Ханнес Хальдорссон (27.04.1984, «Рандерс», Дания, 400 тысяч евро) – Хордур Магнуссон (11.02.1993, «Бристоль Сити», 1,75 млн евро), Рагнар Сигурдссон (19.06.1986, «Рубин», 4,5 млн евро), Сверрир Ингассон (5.08.1993, «Ростов», 1,8 млн евро), Биркир Севарссон (11.11.1984, «Хаммарбю», Швеция, 400 тысяч евро) – Эмиль Хальфредссон (29.06.1984, «Удинезе», 1,5 млн евро), Арон Гуннарссон (22.04.1989, «Кардифф», 2,5 млн евро) – Биркир Бьярнасон (27.05.1988, «Астон Вилла», 2 млн евро), Гульфи Сигурдссон (9.09.1989, «Эвертон», 30 млн евро), Йохан Гудмундссон (27.10.1990, «Бернли», 2,5 млн евро) – Альфред Финнбогассон (1.02.1989, «Аугсбург», 4,5 млн евро)

51,85 млн ЕВРО – ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО СОСТАВА