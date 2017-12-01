Ко дню жеребьевки, которая состоится 1 декабря в Москве, мы расскажем о каждой из национальных сборных, получивших право играть в России. Новый герой – сборная Германии.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

Когда речь заходит о сборной Германии, трудно не вспомнить знаменитую фразу Гари Линекера: в футбол играют 22 человека, а побеждают немцы. В последние годы, после кризиса конца 90-х, тезис снова стал актуальным – с домашнего Кубка конфедераций 2005-го Германия не остается без медалей ни в одном турнире, в котором принимает участие.

Победные рельсы для будущих поколений были заложены в 1954-м. Предыдущий чемпионат мира Германия пропустила, будучи исключенной из ФИФА после Второй мировой войны. На турнир в Швейцарию легендарный тренер Зепп Гербергер (работал с командой почти 30 лет) повез фактически любителей – профессиональной лиги в то время в Германии не было. В финале, который именую не иначе как «бернское чудо», немцы прервали 32-матчевую беспроигрышную серию фантастической сборной Венгрии. Победный гол на 84-й минуте забил Хельмут Ран, а тот день считают чуть ли не датой рождения ФРГ. Давно существует подозрение, что чемпионы тогда активно употребляли допинг (инъекции витамина С, проведенные доктором в перерыве, подтверждены фактически) – почти половина сборной вскоре переболела гепатитом. А еще Германия тогда играла в революционных бутсах «Адидас» с регулируемой длиной шипов. Таких не было ни у кого. Два чемпиона мира 1954-го – Хорст Эккель и Ханс Шефер – здравствуют и до сих пор.

Чемпионат мира 1974-го Германия выиграла, уже будучи явным фаворитом и играя на родных полях. Тогда сияли звезды Беккенбауэра, Мюллера, Хенесса, Нетцера, Майера. В финале Германия обыграла Голландию, снова отыгравшись по ходу решающего матча. Пожалуй, это была самая яркая и мощная команда-победитель за всю историю немецкого футбола.

В 1990-м Франц Беккенбауэр стал вторым человеком, выигравшим чемпионат мира по футболу и в качестве игрока, и в качестве тренера (первым был бразилец Марио Загало). Германии удалось обыграть в финале Аргентину, забив с пенальти, справедливость назначения которого оспаривается до сих пор. Но не оспаривается сила немцев – в Италии-90 они были самыми яркими и стабильными.

Близкий к нам по времени титул 2014 года мало кем ожидался в самой Германии – 63% говорили, что не верят в победу, большинство надеялось на выход в полуфинал. То, что в этом полуфинале случилось (победа над Бразилией со счетом 7:1) – повод сказать «я счастлив жить в это время». Триумф команды Йоахима Лева подтвердил: революция в системе подготовки молодежи, случившаяся в стране в 2003–2005 годах, дала результат.

ПУТЬ В РОССИЮ

Отборочный турнир Германия прошла без единой осечки, повторив результат Испании-2010 – 30 очков из 30 возможных. Помешать не смогло ничто – ни травмы ведущих игроков, ни эксперименты с составом. Лишь 4 пропущенных мяча – еще одна, не нуждающаяся в комментариях, деталь.

Доминация Германии в отборочных турнирах – вовсе не новость. Например, эта сборная никогда не проигрывала в выездных матчах такой квалификации. Никогда вообще!

И если говорить о пути в Россию – то заострить внимание нужно не на отборочной группе с Чехией, Норвегией, Северной Ирландией и Азербайджаном (при всем к ним уважении), а на выступлении команды Лева на Кубке конфедераций. Германия привезла туда второй состав (еще и отдав нескольких кандидатов в «молодежку», параллельно играющую на своем Евро), всячески убеждала всех, что задачи победить не ставит, а в итоге прошлась по соперникам чуть ли не катком. Аппетит пришел во время еды. Последняя победа на крупном турнире до 2014-го у Германии была в 1996-м. Теперь гандикапа в 18 лет наверняка не будет. И, хотя об этом вряд ли кто-то скажет открыто, – в Россию Германия едет побеждать. Тем более она уже умеет это делать.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ИСТОРИИ

Второй комплект формы сборной Германии традиционно содержит в себе зеленый цвет как базовый. Это – дань уважения сборной Ирландии, первой команде, которая после Второй мировой войны согласилась сыграть с Германией товарищеский матч.

Тренер Йоахим Лев за время работы в сборной дважды лишался прав – на один месяц и полгода. Причиной тому – любовь к высокой скорости и манера разговаривать по телефону за рулем.

В матче 1/8 финала ЧМ-2014 против Алжира Мануэль Нойер за 120 минут игры совершил 19 касаний мяча за пределами штрафной площади. Так же он отдал «в поле» на 13 передач больше, чем внутри штрафной. По сути, Нойер был тогда дополнительным центральным защитником. В Германии даже задали шутливый вопрос в аналоге телешоу «Кто хочет стать миллионером?»: На какой позиции играет Нойер? Варианты ответа: вратарь, либеро, центральный защитник, везде, где потребуется.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Тони Кроос

Выделить одного игрока в сегодняшней сборной Германии невозможно – она сильна коллективом и отработанными игровыми идеями, в которых индивидуальные качества исполнителей становятся второстепенной характеристикой. Хуммельс? Озил? Мюллер?

Разумеется, особняком стоит Мануэль Нойер, выдавший на ЧМ-2014 такой перформанс, что футбольная планета призадумалась о новом функционале современного голкипера. Но чтобы лидером Германии, которая будет атаковать большую часть времени, был вратарь?

Тони Кроос сейчас в самом соку. Ему 27 лет, он наслаждается игрой за клуб и сборную, не испытывает никаких проблем. Он один из немногих чемпионов-2014, не сдавших в следующем, «похмельном» сезоне. Он умеет делать на поле все, что нужно Йоахиму Леву. Вопрос его непосредственной позиции будет решен ближе к чемпионату, он может как сыграть привычно в глубине (формальный третий темп атаки), так и заменить на месте центрального атакующего полузащитника Озила, о необходимости чего говорят многие.

11 мая 2006 года юношеская сборная России под руководством Игоря Колыванова обыграла немецких сверстников в полуфинале чемпионата Европы. Спустя 11 лет на более-менее заметном уровне играют только Прудников, Сапета и Горбатенко. А Тони Кроос (Колыванов и по сей день говорит, что тогда он ничем особенным не выделялся) – лидер «Реала» и сборной Германии.

Достижения:

4-кратный чемпион мира (1954, 1974, 1990, 2014)

3-кратный чемпион Европы (1972, 1980, 1996)

Победитель Кубка конфедераций (2017)

Серебряный призер Олимпийских игр (2016)

Крупнейшая победа:

Россия, 16:0, Стокгольм, 1.07.1912

Крупнейшее поражение:

Англия, 0:9, Оксфорд, 13.03.1909

Рекордсмены-игроки:

Лотар Маттеус – 150 матчей

Мирослав Клозе – 137 матчей

Лукаш Подольски – 130 матчей

Бастиан Швайнштайгер – 131 матч

Филипп Лам – 113 матчей

Рекордсмены-бомбардиры:

Мирослав Клозе – 71 гол

Герд Мюллер – 68 голов

Лукаш Подольски – 49 голов

Руди Феллер – 47 голов

Юрген Клинсманн – 47 голов

Игры с СССР/Россией:

В14, Н2, П3, разница мячей 48–15

1.07.1912. Стокгольм. 16:0 (Фукс, 2, 9, 21, 28, 34, 46, 51, 55, 65, 69, Фердерер, 6, 27, 53, 66, Бюргер, 30, Оберле, 58)

21.08.1955. Москва. 2:3 (Вальтер, 29, Шефер, 52 – Паршин, 16, Масленкин, 69, Ильин, 73)

15.09.1956. Ганновер. 1:2 (Шредер, 5 – Стрельцов, 3, Иванов, 36)

25.07.1966. Ливерпуль. 2:1 (Халлер, 42, Беккенбауэр, 68 – Поркуян, 87)

26.05.1972. Мюнхен. 4:1 (Мюллер, 49, 51, 63, 65 – Колотов, 73)

18.06.1972. Брюссель. 3:0 (Мюллер, 27, 58, Виммер, 51)

5.09.1973. Москва. 1:0 (Мюллер, 62)

8.03.1978. Франкфурт. 1:0 (Рюссманн, 47)

21.11.1979. Тбилиси. 3:1 (Румменигге, 34, 62, Фишер, 66 – Маховиков, 83)

28.03.1984. Ганновер. 2:1 (Феллер, 8, Бреме, 89 – Литовченко, 5)

28.08.1985. Москва. 0:1 (Зыгмантович, 63)

21.09.1988. Дюссельдорф. 1:0 (Шматоваленко, 63 – автогол)

27.03.1991. Франкфурт. 2:1 (Ройтер, 65, Маттеус, 81 – Добровольский, 83)

12.06.1992. Норчепинг. 1:1 (Хесслер, 89 – Добровольский, 64)

7.09.1994. Москва. 1:0 (Кунц, 7)

16.06.1996. Манчестер. 3:0 (Заммер, 56, Клинсманн, 77, 90)

8.06.2005. Менхенгладбах. 2:2 (Швайнштайгер, 30, 69 – Анюков, 26, Аршавин, 90)

11.10.2008. Дортмунд. 2:1 (Подольски, 9, Баллак, 28 – Аршавин, 51)

10.10.2009. Москва. 1:0 (Клозе, 35)

Тренер

Йоахим Лев, 57 лет. Легенда скромного клуба «Фрайбург», провел за него 252 матча, забил 81 гол (лучший результат в истории клуба). Первого успеха на тренерском поприще добился с «Штуттгартом», в котором создал «магическое трио» Балаков – Бобич – Элбер, выиграл с клубом Кубок Германии-1997 и вышел в финал Кубка обладателей Кубков-1998 (уступил «Челси» 0:1). В дальнейшем чередовал работу в клубах Турции, Германии и Австрии, до тех пор, пока не был приглашен Юргеном Клинсманном в сборную Германии на должность помощника в 2004-м. В 2006-м, после ухода Клинсманна в «Баварию», возглавил команду. С тех пор сборная Германии ни разу не оставалась без медалей на крупных турнирах. Обладатель наивысшего процента побед (67.9) за ее историю. На данный момент работает со сборной командой дольше всех в мировом футболе.

Оптимальный состав:

Мануэль Нойер (27.03.1986, «Бавария}, 40 млн евро) – Йонас Хектор (27.05.1990, «Кельн», 20 млн евро), Матс Хуммельс (16.12.1988, «Бавария», 40 млн евро), Джером Боатенг (3.09.1988, «Бавария», 38 млн евро), Джошуа Киммих (8.02.1995, «Бавария», 25 млн евро) – Сами Хедира (4.04.1987, «Ювентус», 28 млн евро), Тони Кроос (4.01.1990, «Реал», 70 млн евро) – Лерой Сане (11.01.1996, «Манчестер Сити», 45 млн евро), Месут Озил (15.10.1988, «Арсенал», 50 млн евро), Томас Мюллер (13.09.1989, «Бавария», 50 млн евро) – Тимо Вернер (6.03.1996, «РБ Лейпциг», 50 млн евро)

Общая стоимость: 456 млн евро