Новый герой – сборная Колумбии.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ЭЛЬДОРАДО И ВАЛЬДЕРРАМА

Колумбия вошла в состав КОНМЕБОЛа одной из последних в Южной Америке и провела первый официальный матч в 1938 году. Через несколько лет в колумбийском футболе началась эпоха под названием Эльдорадо (конец 40-х - первая половина 50-х годов. – Прим. ред). Местная футбольная лига стала профессиональной в 1948 году, но вызвала вопросы со стороны ФИФА. В итоге ассоциация отстранила и клубы, и сборную от участия в международных турнирах. Тогда-то клубы поняли, что, не подчиняясь правилам ФИФА, могут тратить любые деньги на трансферы. В Колумбию конвейером поехали аргентинские футболисты, получали большие зарплаты. Отсюда и название эпохи – Эльдорадо. Когда отношения с ФИФА наладились, сборная Колумбии оставалась в тени до 1975 года. Тогда она сумела выйти в финал Кубка Америки.

Началом золотого периода сборной можно считать Кубок Америки 1987 года – Колумбия заняла третье место, а в составе блистали звезды вроде Вальдеррамы и Альвареса. Победить на Кубке Америки сборной удалось только в 2001 году. А на чемпионатах мира лучшим достижением Колумбии остается выход в четвертьфинал ЧМ-2014 в Бразилии.

КАК ПРОШЛИ НА ЧМ-2018

ЗАГОВОР ПРОТИВ ЧИЛИ

Отборочный цикл колумбийцы провели неровно, начинали и заканчивали квалификацию на ЧМ-2018 с большим трудом. Особенно тяжело пришлось в заключительных пяти турах. По некоторым раскладам Колумбия вообще могла не попасть на чемпионат мира. Но как это ни удивительно, ничьи с Венесуэлой и Бразилией, а также поражение от Парагвая не потопили команду. В последнем туре колумбийцы скатали ничью с Перу и вышли на ЧМ-2018 с четвертого места.

Впрочем, та игра завершилась скандалом. Южноамериканские СМИ сообщили, что форвард колумбийцев Фалькао при счете 1:1 уговаривал футболистов Перу свести матч к ничьей. Этот счет был выгоден обеим командам, выбивая из турнира чилийцев. Подобные домыслы игроки опровергли, хотя признались, что знали о раскладе сил в отборочной группе по ходу поединка.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

ХАМЕС РОДРИГЕС

Полузащитник «Баварии» сейчас не показывает тот яркий, свежий и нестандартный футбол, которым поразил на ЧМ-2014. В то лето Хамес был одним из открытий турнира, как и вся сборная Колумбии, забивал красивые мячи и постепенно становился лидером команды. Наверняка в памяти зрителей остался трогательный момент: Колумбия в четвертьфинале уступила Бразилии, Хамес не мог сдержать слез, его обнимал Луис и указывал пальцем, мол, вот он, национальный герой Колумбии.

На этот раз 26-летний Родригес едет в Россию в статусе лидера сборной. Он решает игры, он обязан забивать голы, вести команду за собой. Турнир в России – возможность для Хамеса доказать, что не слишком удачные сезоны в «Реале» не выбили его из колеи, и что он еще способен блистать в любом европейском клубе. Но сначала нужно повторить достижение ЧМ-2014, ведь состав у Колумбии ничуть не уступает тому, что творил чудеса в Бразилии.

ТРЕНЕР

Хосе ПЕКЕРМАН, 68 лет, Аргентина

Выступал на позиции полузащитника за «Аргентинос Хуниорс» и колумбийский «Индепендьенте» (Медельин). Закончил карьеру в 28 лет из-за тяжелой травмы ноги. До возвращения в футбол в качестве тренера успел даже поработать таксистом. 13 лет отработал с юношами в академиях различных клубов, затем 7 лет тренировал молодежную сборную Аргентины. Выиграл с ней два чемпионата Южной Америки (1997, 1999). В 2004-2006 годах тренировал сборную Аргентины, дошел до 1/4 финала ЧМ-2006, где уступил Германии в серии пенальти. Колумбию возглавляет с 2012-го, провел с ней 70 матчей (39 побед, 17 ничьих, 14 поражений). В 2013-м указом президента Колумбии тренеру предоставлено гражданство этой страны.

ДОСТИЖЕНИЯ

6 участий в финальной стадии чемпионатов мира. Лучший результат - 1/4 финала (2014)

Победитель Кубка Америки (2001)

Финалист Кубка КОНКАКАФ (2000)

1 участие в Кубке конфедераций. 4-е место (2003)

5 участий в футбольном турнире Олимпиады. Лучший результат - 1/4 финала (2016)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА:

Бахрейн, 6:0, Риффа, 26.03.2015

КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ:

Бразилия, 0:9, Лима, 24.03.1957

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ

Карлос Вальдеррама - 111 игр

Марио Йепес - 102 игры

Леонель Альварес - 101 игра

Фредди Ринкон - 84 игры

Давид Оспина - 83 игры (продолжает выступления)

Карлос Санчес - 83 игры (продолжает выступления)

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Радамель Фалькао - 28 голов (продолжает выступления)

Арнольдо Игуаран - 25 голов

Джеймс Родригес - 21 гол (продолжает выступления)

Фаустино Асприлья - 20 голов

Фредди Ринкон - 17 голов

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

3.06.1962. Арика. 4:4 (Асерос, 20, Коль, 69, Рада, 73, Клингер, 77 - Иванов, 9, 13, Численко, 11, Понедельник, 56)

20.02.1969. Богота. 1:3 (Санта, 37 - Гершкович, 23, Хмельницкий, 78, 85)

20.02.1990. Лос-Анджелес. 0:0

Итого: +0, =2, -1, разница мячей 5-7

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

(ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»)

Давид Оспина (31.08.1988, «Арсенал», 7 млн евро) - Франк Фабра (22.02.1991, «Бока Хуниорс», 4.5 млн евро), Дэвинсон Санчес (12.06.1996, «Тоттенхэм» 25 млн евро), Кристиан Сапата (30.09.1986, «Милан» 2.5 млн евро), Сантьяго Ариас (13.01.1992, ПСВ, 8 млн евро) - Карлос Санчес (6.02.1986, «Фиорентина», 3 млн евро), Абель Агилар (6.01.1985, «Депортиво», Кали, 1.25 млн евро) - Эдвин Кардона (8.12.1992, «Бока Хуниорс», 4.5 млн евро), Джеймс Родригес (12.07.1991, «Бавария», 50 млн евро), Хуан Куадрадо (26.05.1988, «Ювентус» 25 млн евро) - Радамель Фалькао (10.02.1986, «Монако», 15 млн евро)

145,75 млн евро – общая стоимость ориентировочного стартового состава