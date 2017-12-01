Новый герой – сборная Аргентины.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

«РУКА БОГА» И ТРИ ФИНАЛА

Сборная Аргентины – одна из самых титулованных команд на планете: она дважды была чемпионом мира (1978 и 1986), 14 раз побеждала в Кубке Америки и дважды выигрывала олимпийский турнир (2004 и 2008). Свой первый матч аргентинцы провели в 1901 году против Уругвая, а за пределами Южной Америки впервые сыграли в 1928 году против Португалии. Через сборную Аргентины прошло много великолепных футболистов. Но лишь одного считают настоящим волшебником – Диего Марадону. На ЧМ-1986 в Мексике нападающий чуть ли не в одиночку завоевал для сборной золото. В четвертьфинале с Англией Марадона сделал дубль. Оба мяча получили названия: «Рука Бога» и «Гол столетия». Первый форвард забил рукой, второй же (проход футболиста со своей половины поля до ворот соперника) признали лучшим в истории чемпионатов мира в голосовании, проведенном ФИФА.

Одна из худших сборных Аргентины предстала на ЧМ-2002, тогда ее возглавлял Марсело Бьелса. Его тактические задумки настолько не прижились в команде, что аргентинцы вылетели из турнира уже на групповом этапе. Зато Бьелса завоевал первое в истории аргентинского футбола олимпийское золото.

Еще одним примечательным этапом в истории сборной было возвращение в нее Диего Марадоны. Уже в качестве тренера. Аргентина добралась до четвертьфинала ЧМ-2010, где ее разгромила Германия (4:0). На том турнире команда показала самую непонятную игру в истории, а Месси назвали самым бестолковым футболистом в команде.

Новые успехи пришли к аргентинцам с 2014 года. Команда трижды добиралась до финалов: на ЧМ-2014 и на Кубке Америки в 2015 и 2016 годах. И все три раза уступала. ЧМ-2018 – шанс для талантливого поколения доказать, что оно способно завоевать третий титул чемпионов мира в истории сборной.

ПУТЬ В РОССИЮ

В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ

Для Аргентины отборочный турнир начался очень неудачно – в первых четырех играх команда набрала всего пять очков. Месси в этих встречах не участвовал, капитан вернулся лишь в пятом туре. Сборная сразу победила чилийцев в гостях.

Казалось, ситуация меняется к лучшему, но после двух побед Месси снова оказался вне игры из-за травмы, а аргентинцы снова стали терять очки. Кульминацией всех проблем стал разгром от Бразилии 0:3. Но и на этом страдания сборной не закончились. Месси неожиданно дисквалифицировали на четыре матча за мат в адрес арбитра. Отстранение в итоге пересмотрели, но присутствие Месси на поле помогло не сразу. На завершающие и самые важные матчи отборочного турнира руководство федерации решило пригласить нового тренера.

Выбор пал на Хорхе Сампаоли, который добился выдающихся результатов с командой Чили. Но и с ним аргентинцы буксовали, выдали три матча без забитых мячей. И лишь в последней решающей игре против Эквадора результат сделал Месси. Аргентина в последний момент успела забронировать себе место на ЧМ. «Мы все были в ужасе. ЧМ без Аргентины – просто сумасшествие», – резюмировал чувства всех игроков сборной Лионель Месси.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

30-летний капитан аргентинцев является лучшим бомбардиром команды (61 мяч) и через пару лет может побить рекорды Маскерано и Санетти по количеству матчей за сборную (141 и 143 соответственно). Месси – один из величайших игроков современности и обладатель всевозможных наград на клубном уровне. Однако он так и не выиграл ни одного трофея в составе сборной.

В национальной команде у Месси не все складывалось гладко. В дебютном матче он умудрился заработать удаление, проведя на поле всего три минуты. Правда, затем, несмотря на травму, получил вызов на ЧМ-2006. И отметился голом, став самым молодым игроком в истории Аргентины, забивавшим на чемпионатах мира.

Талант не сразу помог Лео стать любимцем аргентинских болельщиков. Месси часто критиковали за то, как он играет в национальной команде, говорили, что он бесполезен, считали, что сборной лучше без футболиста «Барселоны».

Но затем случились финалы ЧМ-2014, Кубка Америки-2015 и 2016. Все три завершились поражением аргентинцев. Однако к тому времени Месси наконец-то стал идолом для всей Аргентины.

Вот только сам футболист, проиграв третий финал подряд, объявил о завершении карьеры в сборной, чем вызвал национальный траур в стране. Болельщики как могли просили его остаться. Поначалу Лео был непреклонен и пропустил несколько отборочных матчей ЧМ-2018. Но все-таки изменил решение, увидев, что аргентинцы рискуют не поехать в Россию. Впрочем, тащить команду в одиночку у него не всегда получалось.

Зато Месси показал себя в самый решающий момент – обыграл Эквадор и вывел команду на ЧМ. «Спаситель», «Мессия», «Герой Аргентины» – с какими только обложками газеты не выходили после того триумфа. Подобных подвигов от Месси ждут и в России.

Достижения:

2-кратный чемпион мира (1978, 1986)

2-кратный олимпийский чемпион (2004, 2008)

14-кратный победитель Кубка Америки (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993)

Победитель Кубка конфедераций (1992)

6-кратный победитель Панамериканских игр (1951, 1955, 1959, 1971, 1995, 2003)

Крупнейшая победа:

Эквадор, 12:0, Монтевидео, 22.01.1942

Крупнейшее поражение:

Чехословакия, 1:6, Хельсингборг, 15.05.1958

Уругвай, 0:5, Гуаякиль, 6.12.1959

Колумбия, 0:5, Буэнос-Айрес, 5.09.1993

Боливия, 1:6, Ла-Пас, 1.04.2009

Рекордсмены-игроки:

Хавьер Дзанетти – 143 игры

Хавьер Маскерано – 141 игра (продолжает выступления)

Лионель Месси – 123 игры (продолжает выступления)

Роберто Айяла – 115 игр

Диего Симеоне – 106 игр

Рекордсмены-бомбардиры:

Лионель Месси – 61 гол (продолжает выступления)

Габриэль Батистута – 54 гола

Серхио Агуэро – 36 голов (продолжает выступления)

Эрнан Креспо – 35 голов

Диего Марадона – 34 гола

Игры с СССР/Россией

В5, Н6, П2, разница мячей 15–12

24.06.1961. Москва. 0:0

18.11.1961. Буэнос-Айрес. 1:2 (Белен, 89 – Понедельник, 24, 26)

1.12.1965. Буэнос-Айрес. 1:1 (Онега, 48 – Банишевский, 9)

2.07.1972. Белу-Оризонти. 1:0 (Пасториса, 27)

20.03.1976. Киев. 1:0 (Кемпес, 41)

28.11.1976. Буэнос-Айрес. 0:0

4.12.1980. Мар-дель-Плата. 1:1 (Марадона, 19 – Оганесян, 21)

14.04.1982. Буэнос-Айрес. 1:1 (Диас, 43 – Оганесян, 69)

31.03.1988. Берлин. 2:4 (Трольо, 18, Марадона, 67 – Заваров, 14, Литовченко, 15, Протасов, 62, 80)

13.06.1990. Неаполь. 2:0 (Трольо, 27, Бурручага, 79)

23.05.1991. Манчестер. 1:1 (Руджери, 45 – Колыванов, 49)

12.08.2009. Москва. 3:2 (Агуэро, 45, Лопес, 46, Датоло, 59 – Семшов, 17, Павлюченко, 78)

11.11.2017. Москва. 1:0 (Агуэро, 86)

Тренер: Хорхе Сампаоли, 57 лет. Не играл в футбол на серьезном уровне, завершив карьеру в 19 лет из-за серьезной травмы. Тренером стал лишь в 42 и прошел путь, позволяющий говорить «он сделал себя сам». Тренировал в Перу («Хуан Аурич», «Спорт Бойз», «Коронель Бологнези», «Спортинг Кристал»), Чили («О’Хиггинс», «Универсидад де Чили») и Эквадоре («Эмелек»). С «Универсидад де Чили» выиграл 3 чемпионата страны и «Копа Судамерикана» (аналог Кубка УЕФА), в 2012-м был приглашен в сборную Чили, с которой выиграл (первый в истории страны) Кубок Америки, обыграв в финале Аргентину. В 2016-м уехал в «Севилью», но провел в Испании только 1 год. Аргентину тренирует с 1 июня 2017-го. Провел 8 матчей (В4, Н3, П1).

Оптимальный состав:

Серхио Ромеро (22.12.1987, «Манчестер Юнайтед», 6 млн евро) – Николас Отаменди (12.02.1988, «Манчестер Сити», 30 млн евро), Хавьер Маскерано (8.06.1984, «Барселона», 8 млн евро), Габриэль Меркадо (18.03.1987, «Севилья», 5 млн евро) – Анхель ди Мария (14.02.1988, «Пари Сен-Жермен», 40 млн евро), Лукас Билья (30.01.1986, «Милан», 20 млн евро), Эвер Банега (29.6.1988, «Севилья», 9 млн евро), Эдуардо Сальвио (13.07.1990, «Бенфика», 18 млн евро) – Пауло Дибала (15.11.1993, «Ювентус», 70 млн евро), Серхио Агуэро (2.06.1988, «Манчестер Сити», 65 млн евро), Лионель Месси (24.06.1987, «Барселона», 120 млн евро)

Общая стоимость: 391 млн евро