Последний герой – сборная Швеции.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

РЕДКО, ДА МЕТКО

Сборная Швеции немного уступает в популярности своим товарищам из хоккея. Но по-прежнему остается одним из самых крепких и неудобных соперников.

Основные успехи команды «Трех корон» пришлись на экватор ХХ столетия. Шведы трижды завоевывали медали Олимпийских игр, а заодно бронзу 1950 года в Бразилии. Самое успешное мировое первенство для сине-желтых – домашний Кубок мира 1958 года. В четвертьфинале на пути шведов встали футболисты из СССР. «Три короны» были в том матче на голову выше и победили 2:0. Команде ФРГ также пришлось капитулировать, но уже на стадии полуфинала, причем удаление немца Эриха Юсковяка поспособствовало голевой феерии от шведов 3:1. Но кто-то должен был остановить эту сине-желтую машину. За дело взялись бразильцы во главе с 17-летним Пеле. Но проигранный со счетом 2:5 финал все равно можно занести шведам в актив. В знак признательности бразильцы даже совершили круг почета со шведским флагом, а это дорогого стоит.

Вплоть до 1994 года и чемпионата мира в США шведам не удавалось отличиться на главном международном турнире планеты. В Америке судьба вновь свела «Тре крунур» и россиян, на сей раз на групповой стадии. Сборной России не удалось взять реванш за 1958 год – 1:3. С такой же разницей мячей на стадии плей-офф шведы победили команду-сенсацию того чемпионата мира – Саудовскую Аравию. Героем четвертьфинала против Румынии стал вратарь Томас Равелли. В серии послематчевых пенальти отбил два удара и принес победу своей команде. Но на пути сине-желтых опять выросли бразильцы. Теперь скромнее, 1:0, но кудесники мяча повергли Швецию. С того момента в пяти ЧМ лишь дважды скандинавам удавалось квалифицироваться в финальный турнир. Но оба раза ограничивались выходом в 1/8 финала. Шведы бьют редко, да метко.

ПУТЬ НА ЧМ-2018

БЕЗ ЗЛАТАНА ЛУЧШЕ?

Попадание Швеции в финальную часть ЧМ в России, с одной стороны, можно назвать удачей, а с другой – подвигом. За выход из группы реально боролись три страны – Франция, Нидерланды и сама Швеция, поскольку Болгария, Люксембург, Белоруссия не могли реально конкурировать с этой троицей. Впервые за долгое время «Три короны» играли без своей главной звезды – Златана Ибрагимовича. И с задачей справились.

Франция уверенно заняла первую строчку, а основная борьба за стыки разгорелась между Швецией и Нидерландами. Оранжевые ее проиграли, пусть лишь по разнице мячей. Даже виктория в очном противостоянии 2:0 не помогла голландцам пройти в стыковые матчи, ведь побеждать надо было с преимуществом в семь мячей. Ту встречу, кстати, обслуживал российский арбитр Сергей Карасев.

У шведов в квалификации особенно отличились Эмиль Форсберг, Ола Тойвонен и Маркус Берг. Последний так вообще стал лучшим бомбардиром группы «А». А вот в ворота сборной Италии в стыковых матчах единственный гол забил Якоб Юханссон. Вот так, оставив за бортом ЧМ-2018 Нидерланды и Италию, сборная Швеции получила заветную путевку в Россию.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

АНДРЕАС ГРАНКВИСТ

В отсутствие «Ибры» знамя лидера «Тре крунур» подобрал хорошо знакомый нам Андреас Гранквист. Еще в 2014 году он получил почетную премию как лучший шведский защитник. Теперь же, прервав гегемонию Ибрагимовича, Гранквист признан лучшим футболистом Швеции.

Андреас – не только классный защитник, но и настоящий лидер сборной. Не зря носит капитанскую повязку и в «Краснодаре», и в «Трех коронах». А вообще, Гранквист – человек с тонким чувством юмора. По его словам, в сборной ему дали прозвище «дерево», вместо подписи в контрактах он рисует рождественские елки, а после выхода в финальную часть ЧМ в России его радостно бреют наголо партнеры по команде.

Что тут скажешь, Андреас Гранквист – настоящий босс сине-желтых!

ДОСТИЖЕНИЯ:

12 участий в финальной стадии чемпионатов мира. Лучший результат – 2-е место (1958)

6 участий в финальной стадии чемпионатов Европы. Лучший результат – 1/2 финала (1992)

Олимпийский чемпион (1948)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА:

Латвия, 12:0, Стокгольм, 29.05.1927

Южная Корея, 12:0, Лондон, 5.08.1948

КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ:

Англия, 1:12, Лондон, 20.10.1908

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ:

Андерс Свенссон – 148 игр

Томас Равелли – 143 игры

Андреас Исакссон – 133 игры

Ким Челльстрем – 131 игра

Олоф Мелльберг – 117 игр

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ:

Златан Ибрагимович – 62 гола

Свен Риделль – 49 голов

Гуннар Нордаль – 43 гола

Хенрик Ларссон – 37 голов

Гуннар Грен – 32 гола

ИГРЫ ПРОТИВ СССР/РОССИИ

В8, Н9, П9, разница мячей 33–46

4.05.1913. Москва. 4:1 (Ховандер, 36, 80, Густафссон, 57, Свенссон, 84 – Житарев, 1)

5.07.1914. Сольна. 2:2 (Виксель, 70, Свенссон, 82 – Житарев, 51, 53)

8.09.1954. Москва. 0:7 (Симонян, 6, 70, Ильин, 8, Андерссон, 25-автогол, Гогоберидзе, 40, Сальников, 63, 83)

20.06.1955. Сольна. 0:6 (Стрельцов, 4, 14, 42, Татушин, 31, Сальников, 47, Иванов, 68)

19.06.1958. Сольна. 2:0 (Хамрин, 49, Симонссон, 88)

18.04.1962. Сольна. 0:2 (Понедельник, 27, Мамыкин, 34)

22.05.1963. Москва. 0:1 (Мартинссон, 23)

13.05.1964. Сольна. 1:1 (Хамрин, 87 – Иванов, 62)

27.05.1964. Москва. 1:3 (Хамрин, 78 – Понедельник, 32, 56, Воронин, 83)

1.06.1968. Гетеборг. 2:2 (Эрикссон, 66, Гран, 83 – Гершкович, 6, Хурцилава, 89)

6.08.1969. Москва. 1:0 (Эклунд, 29)

6.08.1972. Стокгольм. 4:4 (Эдстрем, 16, 54, 84, Польссон, 72 – Елисеев, 32, Андреасян, 42, Семенов, 54, Блохин, 77)

5.08.1973. Москва. 0:0

19.04.1979. Тбилиси. 0:2 (Шенгелия, 48, Хидиятуллин, 54)

29.04.1980. Мальме. 1:5 (Нордгрен, 24 – Андреев, 7, 25, Гаврилов, 17, Челебадзе, 39, Федоренко, 85)

3.06.1982. Стокгольм. 1:1 (Нильссон, 85 – Блохин, 50)

20.08.1986. Гетеборг. 0:0

18.04.1987. Тбилиси. 3:1 (Лимпар, 63, Магнуссон, 66, 70 – Ленн, 68-автогол)

2.04.1988. Берлин. 2:0 (Эскильссон, 52, Холмквист, 88)

13.06.1991. Гетеборг. 2:3 (Брулин, 4, 114 – Юран, 69, Кузнецов, 94, Корнеев, 117)

24.06.1994. Детройт. 3:1 (Брулин, 39, Далин, 60, 82 – Саленко, 5)

19.08.1988. Эребру. 1:0 (Петтерссон, 3)

21.08.2002. Москва. 1:1 (Кержаков, 56 – Ибрагимович, 90)

18.06. 2008. Инсбрук. 0:2 (Павлюченко, 24, Аршавин, 50)

9.10.2014. Сольна. 1:1 (Тойвонен, 49 – Кокорин, 10)

5.09.2015. Москва. 0:1 (Дзюба, 38)

ТРЕНЕР:

Ян-Олоф Андерссон, 55 лет.

Играл на полупрофессинальном уровне за клубы 2-го дивизиона шведского чемпионата. В одном из них и начал свою тренерскую карьеру. Дважды работал помощником главного тренера в «Хальмстаде», затем руководил им в 2004–2009 годах. В 2011-м возглавил «Норчепинг», вернул его в элитный дивизион чемпионата Швеции, а в 2015-м сенсационно выиграл чемпионат. Сборную Швеции возглавил в июне-2016, провел с ней 16 игр (В9, Н3, П4). Своим учителем считает легендарного шведского гандбольного тренера Бенгта Юханссона (3-кратный чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы), с которым родился в одном городке и который был его преподавателем физкультуры в школе.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ (ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»):

Робин Ольсен (8.01.1990, «Копенгаген», 1,5 млн евро) – Людвиг Аугустинссон (21.04.1994, «Вердер», 4 млн евро), Андреас Гранквист (16.04.1985, «Краснодар», 5 млн евро), Виктор Линделеф (17.07.1994, «Манчестер Юнайтед», 22 млн евро), Микаэль Лустиг (13.12.1986, «Селтик», 3,5 млн евро) – Эмиль Форсберг (23.10.1991, «Лейпциг», 22 млн евро), Себастьян Ларссон (6.06.1985, «Халл Сити», 2,5 млн евро), Якоб Юханссон (21.06.1990, АЕК, 2,5 млн евро), Виктор Клаэссон (2.01.1992, «Краснодар», 4 млн евро) – Ола Тойвонен (3.07.1986, «Тулуза», 2 млн евро), Маркус Берг (17.08.1986, «Аль-Айн», ОАЭ, 5 млн евро)

74 млн ЕВРО – ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО СТАРТОВОГО СОСТАВА