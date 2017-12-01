Ко дню жеребьевки, которая состоится 1 декабря в Москве, мы расскажем о каждой из национальных сборных, получивших право играть в России. Новый герой – сборная Сербии.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

Основные футбольные успехи Балканского полуострова связаны со сборной Югославии. Именно югославы стали одной из четырех европейских команд на первом чемпионате мира, где они завоевали бронзовые награды. Триумфальным для балканцев стал 1960 год: сначала Югославия взяла серебряные медали европейского чемпионата, уступив в финале СССР, а чуть позже выиграла золотые медали престижного тогда олимпийского футбольного турнира. Последний успех югославской команды – выход в финал чемпионата Европы 1968 года, в котором по итогам двух матчей сильнее оказались итальянцы.

Сборная Сербии появилась на футбольной карте мира в 2006 году, когда и образовалось Республика Сербия, правопреемница Югославии, а потом и Сербии и Черногории.

Единственный крупный турнир, на котором играла сборная Сербии – чемпионат мира в ЮАР в 2010 году. Групповой этап прошел для сербов очень драматично: сначала было поражение в концовке матча от Ганы, потом неожиданная победа над Германией. Решающей стала встреча против австралийцев, которую сербы провалили – 1:2, и команда Радомира Антича заняла четвертое место в группе.

Следующие четыре года сербы посвятили смене поколений: одновременно решить вопрос с выходом на Евро и ЧМ не получилось. Поехать на турнир в Бразилию у сборной Сербии вообще шансов почти не было: славяне не смогли ничего противопоставить Бельгии и Хорватии.

КАК ПРОШЛИ НА ЧМ-2018

Смена поколений успешно закончилась, в основной сборной начали появляться триумфаторы молодежного чемпионата мира 2015 года, да и соперники в отборе попались не самые сильные. В общем, все сложилось в единый пазл, чтобы сербская команда приехала в Россию. Свое единственное поражение сербы потерпели за тур до окончания отбора, уступив в гостях австрийцам.

Главными бомбардирами балканской команды стали Александар Митрович из «Ньюкасла», который забил шесть мячей, а в середине отбора выдал голевую серию из пяти игр подряд. И полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич, не пропустивший ни единого матча в квалификации на ЧМ.

Большинство матчей в воротах сербов провел опытный Владимир Стойкович, который, скорее всего, и будет основным на турнире в России. Вратарь «Партизана» трижды оставил свои ворота «сухими» – в играх с Молдовией, Ирландией и Грузией.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

БРАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ

Двукратный чемпион Англии, трехкратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Английской лиги и Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы – неполный список наград Бранислава Ивановича. А самое крутое в этом сербском защитнике то, что он до сих пор очень хорош на поле. Практически вся клубная карьера Ивановича прошла на глазах российских любителей футбола. Сначала был «Локомотив» и победа в Кубке России, затем внезапный трансфер в Челси, а сейчас возвращение в Россию, в петербургский «Зенит». Про универсальность Ивановича слагают легенды, молодых форвардов пугают тем, что против них поставят играть серба, а самая главная награда Бранислава – попадание в символическую сборную сезона УЕФА 2015 года.

В сборной Иванович – настоящий лидер, живая легенда. А мы будем настаивать на том, как эта легенда хороша на поле. Самый яркий пример – ситуация в матче с Грузией, когда Иванович просто схватил мяч на фланге, пробежал через все поле и сделал гол для Александара Прийовича. Если бы не эта сложная победа над грузинами – будущее сербов было бы очень туманно.

Для 33-летнего сербского вожака этот турнир может стать последним крупным событием в международной карьере, поэтому его партнеры будут играть в том числе за своего капитана.

ТРЕНЕР

И.О. ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА МЛАДЕН КРСТАИЧ

Прямо сейчас сборная Сербии существует без главного тренера. Да-да, футбольный союз Сербии уволил Славолюба Муслина после того, как он решил главную задачу на отборочный этап – вывел команду на чемпионат мира.

Со стороны это выглядит очень странно и даже некрасиво, хотя у Муслина и очень сомнительная репутация, это хорошо известно по чемпионату России, где Славолюб работал с «Локомотивом», «Химками», а чуть позже с «Краснодаром» и «Амкаром».

«Локомотив» Муслина был поразительно хорош в 2006 году: сделал серию из 16 матчей без поражений, но потом сгорел «Зульте-Варегему». Это поражение стоило сербу с французским паспортом места главного тренера. Но самая мутная история Муслина в России – это период его работы в «Краснодаре»: сразу несколько источников в один голос утверждали, что тренер брал деньги за то, чтобы игроки выходили на поле. Но во всеуслышание об этом рассказал бывший хавбек краснодарцев Олег Самсонов, карьера которого закончилась как раз после конфликта с Муслиным.

Так или иначе, Муслин взял сборную Сербии в 2016 году и вывел на чемпионат мира – совесть Славолюба может быть чиста, он сделал все, что мог. Теперь Муслина называют одним из главных претендентов на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины.

Кто же будет руководить сербской командой в России? По информации местных СМИ, кандидата всего три. Наибольшие шансы на пост у нынешнего тренера сборной Грузии Владимира Вайсса. Также рассматриваются варианты с экс-тренером сборной Азербайджана Робертом Просинечки и Драганом Стойковичем, который сейчас работает в китайском «Гуанчжоу Фули».

Достижения:

11 участий в финальной стадии чемпионатов мира (8 раз как Югославия, 2 раза как Сербия и Черногория). Лучший результат – 4-е место (1930, 1962)

5 участий в финальной стадии чемпионатов Европы (4 раза как Югославия, 1 раз как Сербия и Черногория). Лучший результат – 2-е место (1960, 1968)

Олимпийский чемпион (как Югославия, 1960)

2-кратный победитель Средиземноморских игр (как Югославия, 1971, 1979)

Крупнейшая победа:

Венесуэла, 10:0, Куритиба, 14.06.1972

Крупнейшее поражение:

Чехословакия, 0:7, Антверпен, 28.08.1920

Уругвай, 0:7, Париж, 26.05.1924

Чехословакия, 0:7, Прага, 28.10.1925

Рекордсмены-игроки:

Деян Станкович – 103 игры

Саво Милошевич – 102 игры

Бранислав Иванович – 100 игр (продолжает выступления)

Драган Джайич – 85 игр

Драган Стойкович – 84 игры

Рекордсмены-бомбардиры:

Стьепан Бобек – 38 голов

Милан Галич – 37 голов

Саво Милошевич – 37 голов

Благое Марьянович – 35 голов

Райко Митич – 32 гола

Игры с СССР/Россией

В3, Н10, П15, разница мячей 25–44

20.07.1952. Тампере. 5:5 (Митич, 29, Огнянов, 33, Зебец, 44, 59, Бобек, 46 – Бобров, 53, 77, 87, Трофимов, 75, Петров, 89)

22.07.1952. Тампере. 3:1 (Митич, 19, Бобек, 29, Чайковский, 54 – Бобров, 6)

8.12.1956. Мельбурн. 0:1 (Ильин, 48)

10.07.1960. Париж. 1:2 (Галич, 43 – Метревели, 49, Понедельник, 113)

31.05.1962. Арика. 0:2 (Иванов, 53, Понедельник, 85)

22.11.1964. Белград. 1:1 (Замбата, 23 – Серебряников, 9)

4.09.1965. Москва. 0:0

18.09.1966. Белград. 1:2 (Мушович, 49 – Красницкий, 15, Матвеев, 45)

24.09.1969. Белград. 1:3 (Джайич, 17 – Асатиани, 21, Нодия, 37, Бышовец, 62)

28.10.1970. Москва. 0:4 (Шевченко, 20, Федотов, 34, Колотов, 55, Нодия, 76)

30.04.1972. Белград. 0:0

13.05.1972. Москва. 0:3 (Колотов, 53, Банишевский, 74, Козинкевич, 90)

17.04.1974. Зеница. 0:1 (Кипиани, 50)

23.03.1977. Белград. 2:4 (Баевич, 26, Еркович, 70 – Блохин, 42, 61, Кипиани, 54, Буряк, 86)

25.01.1985. Кочин. 2:1 (Хаджибегич, 17, Зл.Вуйович, 84 – Ларионов, 11)

4.02.1985. Кочин. 1:2 (Хаджибегич, 22 – Алейников, 12, Кондратьев, 55)

29.08.1987. Белград. 0:1 (Добровольский, 42)

31.05.1995. Белград. 1:2 (Петкович, 34 – Карпин, 33, Бесчастных, 40)

7.02.1997. Гонконг. 1:1 (Дробняк, 40 – Попов, 62)

12.03.1997. Белград. 0:0

20.08.1997. Санкт-Петербург. 1:0 (Йоканович, 87)

25.04.2001. Белград. 0:1 (Бесчастных, 72)

2.06.2001. Москва. 1:1 (Ковтун, 24 – Миятович, 32)

19.05.2002. Москва. 1:1, 5:6 – по пенальти (Ковачевич, 54 – Сычев, 87)

28.05.2008. Бургхаузен. 1:2 (Пантелич, 40 – Погребняк, 12, Павлюченко, 48)

10.08.2011. Москва. 0:1 (Погребняк, 53)

15.11.2013. Дубай. 1:1 (Джорджевич, 31 – Самедов, 30)

5.06.2016. Монако. 1:1 (Митрович, 88 – Дзюба, 80)

Тренер: Младен Крстаич, 43 года. Родился в семье боснийки и черногорца. Во время Боснийской войны семья переехала в Сербию. Играл на позиции защитника, большую часть карьеры провел в Германии («Вердер» и «Шальке»). 5-кратный чемпион Сербии, чемпион Германии. Сыграл за сборную Сербии 59 матчей, забил 2 гола. Участник чемпионата мира-2006. Сменил Славолюба Муслина уже после окончания отборочного цикла ЧМ-2018.

Оптимальный состав:

Владимир Стойкович (28.07.1983, «Партизан», 750 тысяч евро) – Иван Обрадович (25.07.1988, «Андерлехт», 3 млн евро), Душко Тошич (19.01.1985, «Бешикташ», 2 млн евро), Бранислав Иванович (22.02.1984, «Зенит», 5 млн евро), Антонио Рукавина (26.01.1984, «Вильяреал», 1,5 млн евро) – Неманья Матич (1.08.1988, «Манчестер Юнайтед», 35 млн евро) – Адем Льяич (29.09.1991, «Торино», 11 млн евро), Сергей Милинкович-Савич (27.02.1995, «Лацио», 30 млн евро) – Душан Тадич (20.11.1988, «Саутгемптон», 17 млн евро), Филипп Костич (1.11.1992, «Гамбург», 8 млн евро) – Александар Митрович (16.09.1994, «Ньюкасл», 10 млн евро)

Общая стоимость: 123,25 млн евро