Ко дню жеребьевки, которая состоится 1 декаб​ря в Москве, мы расскажем о каждой из национальных сборных, получивших право играть в России. Новый герой – сборная Польши.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

80 лет разделяет первое и последнее участие поляков в чемпионатах мира. Дебют сборной состоялся на Кубке мира-1938 во Франции – на 20-й год после основания футбольной федерации в стране. Тогда соревнования начинались сразу с 1/8 финала, и в соперники Польша получила бразильцев. Основные 90 минут закончились со счетом 4:4, а в дополнительное время лучше были латиноамериканцы – 6:5. Из пяти мячей, забитых поляками, четырьмя отметился нападающий Эрнест Вилимовский, и он считается автором первого покера в истории Кубков мира.

Долгое время это была единственная поездка Польши на турнир. В 1950-м и 1954-м сборная вообще не играла в отборочных турнирах. В то время часть европейских стран отказывалась от участия в квалификации и финальной стадии, так как все силы бросали на восстановление после Второй мировой войны. К отбору на чемпионат мира-1958 Польша вернулась в игру, но пройти в финальную стадию не удавалось до 1970-х.

Не лучше складывались отношения с чемпионатами Европы, куда национальная команда ни разу не отбиралась до Евро-2008. На Олимпиадах успех был переменным. Самый главный – Игры в Мюнхене в 1972 году. Поляки не просто туда квалифицировались, но и выиграли золотые медали. В финале польская сборная обыграла венгров благодаря двум голам лучшего бомбардира олимпийского турнира Казимежа Дейны (всего он забил девять мячей).

Через два года он своими тремя голами поучаствовал в прорыве команды на чемпионате мира в ФРГ – первом для сборной с 1938-го. Поляки выиграли свою группу на первом этапе, на следующей стадии выше них были только хозяева турнира во главе с Гердом Мюллером. Второе место в группе отправило команду в матч за бронзовые медали, и в нем Польша переиграла Бразилию. Победу принес гол Гжегожа Лято, и он благодаря этому стал лучшим бомбардиром чемпионата (7 голов).

Все эти успехи польской сборной связаны с именем Казимежа Гурского, который тренировал команду с 1970 по 1976 год. К олимпийскому золоту и бронзе ЧМ-1974 он еще добавил серебро Олимпиады-1976: в финале поляки проиграли сборной ГДР. Гурский сразу после Игр ушел из сборной, но его вклад в футбольные успехи очень щедро оценивался. Его сразу назначили почетным членом Польского футбольного союза, а с 1995-го и до своей смерти в 2006-м он был почетным президентом организации.

В 1982 году польские футболисты повторили свой лучший результат на мундиалях, и в Испании заметную роль в успехе сыграл Збигнев Бонек – будущая звезда «Ювентуса». Благодаря его четырем голам на двух групповых этапах поляки прошли в полуфинал. Причем в последнем туре они сыграли вничью со сборной СССР и опередили советскую команду по разнице мячей (3-0 против 1-0). В финал поляков не пустила Италия, а в матче за третье место была обыграна Франция с Мишелем Платини.

После второй бронзы Польша сыграла на трех чемпионатах мира. В 1986-м сборная прошла в плей-офф с третьего места в группе и проиграла в 1/8 финала бразильцам. На двух своих последних турнирах (2002, 2006) команда не выходила из группы. И в Южной Корее, и в Германии поляки играли в одном квартете с хозяевами турниров.

КАК ПРОШЛИ НА ЧМ-2018

После прорыва в 1/4 финала Евро-2016 от сборной Польши можно было ждать, что команда уверенно квалифицируется на чемпионат мира в России. После турнира во Франции главный тренер сборной Адам Навалка надеялся, что с этого момента начнется «великолепная эра польского футбола». Правда, старт нового отбора дался непросто: поляки потеряли очки в Казахстане. В следующих пяти играх команда Адама Навалки одерживала победы (две – над Румынией, по одной – над Данией, Арменией и Черногорией), пока в сентябре 2017-го ее не разгромили в Копенгагене (0:4). Тем не менее поляков из-за этого не затрясло. Оставшиеся игры со сборными Казахстана, Армении и Черногории польская команда выиграла с общим счетом 13:3. В итоге она финишировала в группе E на первом месте с пятиочковым отрывом от Дании.

Победы в конце квалификации позволили Польше закрепиться на шестом месте в рейтинге ФИФА и попасть в первую корзину на жеребьевке группового этапа чемпионата мира. Там же оказались Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия и Франция.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ

5 октября 2017 года после двух голов в ворота сборной Армении (всего их было три, а матч поляки выиграли 6:1) нападающий стал лучшим бомбардиром в истории сборной Польши. Сейчас Левандовски лидирует в списке с 51 голом в 91 матче. Из действующих польских игроков ближе всех к нападающему только Якуб Блащиковски с 19 забитыми мячами. Это не единственное достижение форварда «Баварии» за эту осень. Он еще поставил новый рекорд по количеству голов за отборочный цикл – 16. На один мяч поляк опередил главного бомбардира сборной Португалии Криштиану Роналду.

С 2010 года уроженец Варшавы играет в Германии, и каждый сезон (за исключением самого первого) он становится лучшим по результативности в своих командах. Сначала это было в дортмундской «Боруссии», а с 2014 года Левандовски забивает за «Баварию». Следующим летом в России 29-летний Роберт дебютирует на матчах чемпионатах мира. Когда польская сборная последний раз участвовала в мундиале, он переходил из дубля «Легии» в клуб третьего дивизиона «Знич».

ТРЕНЕР

Адам НАВАЛКА, 60 лет, Польша

Игровая карьера воспитанника краковской «Вислы» получилась не такой уж большой. Навалка, выступавший на позиции полузащитника, играл в основной команде родного клуба с 1975 года, а через девять лет там же завершил карьеру из-за многочисленных операций. За сборную Польши Навалка сыграл 34 матча. В составе национальной команды он ездил на чемпионат мира-1978 в Аргентину, где принял участие в пяти играх. В 1985-м Адам переехал в США, где поиграл на полупрофессиональном уровне еще три сезона. Всего он прожил в Америке пять лет.

Тренерская карьера Навалки началась в 1996 году, и она целиком проходит на родине. Адам работал в семи польских клубах: «Свиш», краковская «Висла» (ее он тренировал трижды), «Заглембе», «Сандецья», «Ягеллония», «Катовице» и «Гурник». Специалист второй раз работает в национальной команде. С 2007 по 2008 годы он ассистировал в сборной Лео Бенхаккеру, а после Евро-2008, где поляки не вышли из группы, ушел в «Катовице». В октябре 2013-го Навалка сменил на посту главного тренера Вальдемара Форналика, который провалил с командой отбор на ЧМ-2014.

Достижения:

8 участий в финальной стадии чемпионата мира. Лучший результат - 3-е место (1974, 1982)

3 участия в финальной стадии чемпионатов Европы. Лучший результат - 1/4 финала (2016)

Олимпийский чемпион (1972)

Крупнейшая победа:

Сан-Марино, 10:0, Киелце, 1.04.2009

Крупнейшее поражение:

Дания, 0:8, Копенгаген, 26.06.1948

Рекордсмены-игроки:

Михал Жевляков - 102 игры

Гжегош Лято - 100 игр

Казимерж Дейна - 97 игр

Якуб Блащиковски - 96 игр (продолжает выступления)

Яцек Бак - 96 игр

Яцек Кшинувек - 96 игр

Рекордсмены-бамбардиры:

Роберт Левандовски - 51 гол (продолжает выступления)

Влодимерж Любаньски - 48 голов

Гжегош Лято - 45 голов

Казимерж Дейна - 41 гол

Эрнест Поль - 39 голов

Игры с СССР/Россией:

В4, Н5, П9, разница мячей 17-33

23.06.1957. Москва. 0:3 (Татушин, 9, Симонян, 55, Ильин, 77)

20.10.1957. Хожув. 2:1 (Цешлик, 43, 50 - Иванов, 80)

24.11.1957. Лейпциг. 0:2 (Стрельцов, 31, Федосов, 75)

19.05.1960. Москва. 1:7 (Поль, 85 - Иванов, 4, 87, Бубукин, 8, Понедельник, 14, 86, 90, Метревели, 24)

21.05.1961. Варшава. 1:0 (Поль, 73)

28.07.1967. Вроцлав. 0:1 (Численко, 59)

4.08.1967. Москва. 1:2 (Любаньски, 64 - Численко, 3, Банишевский, 59)

5.09.1972. Аугсбург. 2:1 (Дейна, 76, Шолтысик, 87 - Блохин, 28)

7.09.1977. Волгоград. 1:4. (Лято, 55 - Буряк, 6, Чесноков, 47, Блохин, 71, 75)

4.07.1982. Барселона. 0:0

22.05.1983. Хожув. 1:1 (Бонек, 20 - Вуйцицкий, 64-автогол)

9.10.1983. Москва. 0:2 (Демьяненко, 10, Блохин, 62)

1.06.1988. Москва.1:2 (Дзекановски, 32 - Литовченко, 49, Протасов, 77)

23.08.1989. Люблин. 1:1 (Вдовчик, 61 - Кирьяков, 30)

2.06.1996. Москва. 0:2 (Ковтун, 21, Бесчастных, 73)

27.05.1998. Хожув. 3:1 (Тржечак, 3, Хайто, 56, 90 - Герасименко, 8)

22.08.2007. Москва. 2:2 (Кшинувек, 73, Блащиковски, 77 - Сычев, 21, Павлюченко, 34)

12.06.2012. Варшава. 1:1 (Блащиковски, 57 - Дзагоев, 37)

Оптимальный состав:

Лукаш Фабиански (18.04.1985, «Суонси», 7 млн евро) - Артур Енджейчик (4.11.1987, «Легия», 3 млн евро), Камил Глик (3.02.1988, «Монако», 18 млн евро), Михал Паздань (21.09.1987, «Легия», 3,5 млн евро), Лукаш Пищек (3.06.1985, «Боруссия», Дортмунд, 5 млн евро) - Кароль Линетти (2.02.1995, «Сампдория», 7,5 млн евро), Гжегош Крыховяк (29.01.1990, «Вест Бромвич», 25 млн евро) - Камил Гросицки (8.06.1988, «Халл Сити», 7 млн евро), Петр Зелиньски (20.05.1994, «Наполи», 20 млн евро), Якуб Блащиковски (14.12.1985, «Вольфсбург», 3 млн евро- Роберт Левандовски (21.08.1988, «Бавария», 80 млн евро)

Общая стоимость: 179 млн евро