К дню жеребьевки, которая состоится 1 декабря в Москве, мы расскажем о каждой из национальных сборных, получивших право играть в России. Сегодня – сборная Южной Кореи.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ВМЕСТЕ С СУДЬЯМИ

Впервые приняла участие в чемпионате мира в 1954 году. Но, получив 16 мячей от Венгрии и Турции, корейцы надолго исчезли из списка участников.

В 1986 и 1990 годах «азиатским тиграм» удалось сыграть на мундиале, но команда уезжала домой ни с чем. В США в 1994-м у Южной Кореи опять не получилось – худшие показатели среди третьих мест в группе.

Настоящий успех пришел только на домашнем ЧМ в 2002 году. Южная Корея впервые в истории вышла в плей-офф, где арбитры открыто симпатизировали хозяевам. В четвертьфинале, например, судья не засчитал три мяча испанцев в их ворота. В шаге от финала корейцев все же остановила Германия.

После провала в 2006-м, уже в Бразилии одной из лучших команд Азии вновь удалось выйти из группы. Но в 1/8 финала сильнее оказался Уругвай – 2:1.

Нам Южная Корея более знакома по первенству планеты 2014 года. В первой же встрече группового этапа сборной России противостояли именно «азиатские тигры». Тот матч завершился вничью – 1:1. Позднее корейцы уступили Алжиру и Бельгии и закончили турнир на последнем месте в группе.

КАК ПРОШЛИ НА ЧМ-2018

ПОДАРЕННАЯ ПУТЕВКА

Корейцы завоевали путевку в Россию 5 сентября 2017 года, заняв второе место в своей группе в Азиатской футбольной конфедерации. А путь на мундиаль они начали со второго раунда квалификации. В проходной группе «тигры» с большим отрывом заняли первое место с потрясающей разницей забитых и пропущенных мячей – 27-0. Основная же борьба разгорелась в третьем раунде отбора, когда к Южной Корее в группе присоединились Иран, Узбекистан, Сирия, Китай и Кувейт. Неуступчивый Китай чуть было не вернулся с 0:3, но успел забить Корее лишь два мяча под занавес. Матч против Сирии закончился нулевой ничьей. Иран обыграть не удалось – единственный гол корейцам забил Азмун. Вторую половину отбора Южная Корея провела не лучшим образом, но сыгравшие еще хуже Сирия и Китай фактически подарили им путевку вслед за Ираном.

Увидеть своими глазами, что представляет собой Южная Корея, мы смогли 7 октября этого года. Россияне принимали корейцев на стадионе ЦСКА и победили 4:2. Стиль Кореи – создать себе проблемы и пытаться решить их. Но в этом есть и своеобразный характер корейцев. Сейчас уже в самой Южной Корее выросло новое поколение тренеров, которые играли и учились у российских и европейских специалистов, что было очень важно для развития сборной. Причем местные специалисты, по их словам, уже идут дальше Анатолия Бышовца и Валерия Непомнящего, с успехом работавших в Стране утренней свежести.

Во многом перестройку нынешней сборной начал немец Ули Штилике, пришедший на смену Хон Мен Бону. Он сумел омолодить команду, расставшись с целым рядом ветеранов. Немец был уволен после спада во время отбора, а на его место пришел опытный Син Тхэ Ен, который проповедует атакующий футбол с тремя нападающими. Пока это не особо работает. В двух официальных матчах при новом наставнике корейцы не забили ни одного мяча. Мало того, они вообще еще не познали вкуса побед с Син Тхе Еном. Странно, ведь среди атакующих игроков есть из кого выбирать. Чего стоит хотя бы один Сон Хын Мин!

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

СОН ХЫН МИН

Южнокорейский легионер лондонского «Тоттенхэма» может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и нападающего. Трудолюбив, отлично владеет дриблингом и весьма креативен в атаке. На его счету хет-трик в матче против Лаоса. Текущая трансферная стоимость 25-летнего корейца – 27 миллионов фунтов. И продолжает расти благодаря стабильному выступлению за клуб. Вот только за сборную Сон Хын Мин отличался последний раз аж 6 октября 2016 года в матче против Катара.

ДОСТИЖЕНИЯ

10 участий в финальных стадиях чемпионата мира. Лучший результат – 4-е место (2002)

2-кратный чемпион Азии (1956, 1960)

4-кратный победитель Азиатских игр (1970, 1978, 1986, 2014)

Бронзовый призер Олимпийских игр (2012)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА:

Непал, 16:0, Инчхон, 29.09.2003

КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ:

Швеция, 0:12, Лондон, 5.08.1948

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ

Бум Кун Ча – 138 матчей

Хон Мюн Бо – 136 матчей

Ли Вун Джа – 133 матча

Ли Юн Пьо – 127 матчей

Ким Хо Гон – 126 матчей

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Бум Кун Ча – 59 голов

Хван Сун Хон – 50 голов

Пак Ли Чун – 37 голов

Ким Джэ Хан – 33 гола

Ли Дон Гук – 33 гола (продолжает выступления)

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

19.11.2013. Дубай. 1:2 (Ким Син Вук, 6 – Смолов, 12, Тарасов, 59)

17.06.2014. Куяба. 1:1 (Ли Юн Хо, 68 – Кержаков, 74)

7.10.2017. Москва. 2:4 (Квон Юн Вон, 87, Джи Дон Вон, 90 – Смолов, 44, Ким Джу Юн, 55 – автогол, 57 – автогол, Миранчук, 83)

Итого: +0, =1, -2, разница мячей 4–7

ТРЕНЕР

Син Тэ Йон, 48 лет

Практически всю карьеру провел в одном клубе – «Ильве», за который провел 296 матчей. 6-кратный чемпион Кореи. Под занавес карьеры отправился в Австрию в «Квинслэнд», но сыграл только 1 матч. Выступал за сборную Южной Кореи в 1992–1997 годах. С 2014-го тренирует сборные различных возрастов, в первую сборную назначен в августе 2017-го после увольнения немца Ули Штилике. Сыграв 0:0 с Ираном и Узбекистаном, вывел сборную на чемпионат мира. В двух следующих товарищеских матчах уступил России (2:4) и Марокко (1:3). Один из немногих тренеров команд – участниц чемпионата мира, который не может быть уверен в том, что именно он повезет сборную в Россию.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

(по версии «Советского спорта»)

Ким Сюн Ю (30.09.1990, «Виссель», 1,25 млн евро) – Ким Джин Су (13.06.1992, «Чонбук», 1,5 млн евро), Ким Юн Вон (27.02.1990, «Гуанчжоу Эвергранд», 1 млн евро), Чол Сун Чой (8.02.1987, «Сеул», 800 тысяч евро) – Хен Мин Сон (8.07.1992, «Тоттенхэм», 30 млн евро), Ки Сун Юн (24.01.1989, «Суонси», 7 млн евро), Ку Джа Чоль (27.02.1989, «Аугсбург», 4,5 млн евро), Ли Чун Юн (2.07.1988, «Кристал Пэлас», 1,5 млн евро) – Хи Джан Хван (26.01.1996, «Ред Булл» Зальцбург, 4 млн евро), Джи Дон Вон (28.05.1991, «Аугсбург», 1,5 млн евро).

53,05 млн евро – ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО СОСТАВА