ИСТОРИЯ: ВЗЛЕТЫ СМЕНЯЮТ ПАДЕНИЯ

Сборная Хорватии номинально появилась в 1990 году. Признание ФИФА и УЕФА пришло в 1992 году ровно через год после получения Хорватией независимости от Югославии. В чемпионате мира в США поучаствовать хорватам не удалось, но уже первый крупный международный турнир был довольно успешен. Хорватия пробилась через сито квалификации на Евро-1996, вышла из группы и добралась аж до четвертьфинала.

Уже спустя два года «шашечные» с лучшим снайпером чемпионата мира Давором Шукером в авангарде взяли бронзу. Могли хорваты подняться выше? Вполне. Но им не повезло встретиться на стадии полуфинала с будущими чемпионами мира – французами. Однако это не помешало команде Хорватии дважды получить почетное звание «Прорыв года» от ФИФА: в 1994 и 1998 годах. И все же сборную ждала неотвратимая смена поколений, что отразилось на выступлении в квалификации Евро-2000. «Шашечные» не прошли отбор и, удивив самих себя, остались дома.

В какой-то мере спас сборную новый тренер Мирко Йозич. Хорваты триумфально завоевали путевку в Японию и Корею в 2002 в отборочной группе, заняв первое место. Но далее что-то пошло не так – в финальной части из квартета выбраться уже не удалось. На той же стадии «шашечные» вылетали из двух последующих турниров – Евро-2004 и чемпионата мира-2006. Только в 2008 году удалось добраться до четвертьфинала первенства Европы.

Развитие хорватской команды подобно синусоиде. Высокие достижения сменяются обидными провалами. В ЮАР хорваты не поехали, в Польше и на Украине не вышли из группы, но кое-как вернули статус на Евро-2016, дойдя до 1/8 финала. Если верить статистике, то грядущая поездка в Россию должна быть успешной для подопечных новоиспеченного тренера сборной Златко Далича.

ПУТЬ НА ЧМ-2018: ВИНОВАТ ТРЕНЕР

Сборная Хорватии начала отборочную кампанию в совсем непростой группе под руководством Анте Чачича. Если Финляндия и Косово – однозначно поставщики очков, то Исландия, Украина и Турция были главными конкурентами за путевку в Россию.

Хорваты стартовали вяло с ничьих, но затем смогли нанести важные поражения основным соперникам – Исландии и Украине. Однако запал быстро угас, и «шашечные» принялись терять очки. Уступили Турции и Исландии, сыграли вничью со спящей Финляндией. Ведя со счетом 1:0 благодаря голу Манджукича, упустили победу на 90-й минуте.

На Анте Чачича посыпался вал критики не только со стороны болельщиков и прессы, но и самих футболистов. Тренера упрекали в неумении мотивировать команду на важные матчи. После финского провала Чачичу указали на дверь.

На кону стояли второе место и шанс сыграть в стыковых матчах. На бой против Украины «шашечных» повел уже другой наставник – Златко Далич. Благодаря двум голам Андрея Крамарича из «Хоффенхайма» Хорватия обошла Украину по очкам и пробилась в стыки. На жеребьевке хорватам досталась Греция, и многие сразу стали праздновать победу. Не прогадали. 4:1 в первой встрече и 0:0 во второй подарили «шашечным» долгожданную путевку на чемпионат мира в Россию.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА: ЛУКА МОДРИЧ

Пусть он не лучший бомбардир команды и не подающий надежды молодой талант, но его вклад на поле в достижения сборной трудно переоценить. Именно Луку Модрича стоит назвать главной звездой сборной.

Полузащитник мадридского «Реала» провел все матчи отборочного турнира в ранге капитана. Интересно, что диапазон его действий варьировался от центрального полузащитника до атакующего. Кстати, использовать Модрича ближе к атаке стал как раз Златко Далич.

Модрич – настоящий мотор команды, одновременно цементирующий весь центр. Хорват одинаково хорошо владеет и правой, и левой ногой, обладает убийственным дальним ударом, хорош в отборе и умеет выдавать филигранные передачи вдоль и поперек поля. А его опыт и роль в раздевалке заслуживают особого упоминания. Ведь именно голос Модрича во многом стал решающим при отставке Анте Чачича с поста тренера «шашечных».

ДОСТИЖЕНИЯ

5 участий в финальной стадии чемпионата мира. Лучший результат – 3-е место (1998)

5 участий в финальной стадии чемпионата Европы. Лучший результат – ¼ финала (1996, 2008)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА

Сан-Марино, 10:0, Риека, 4.06.2016

КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ

Англия, 1:5, Лондон, 9.09.2009

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ

Дарио Срна – 134 игры

Стипе Плетикоса – 114 игр

Йосип Шимунич – 105 игр

Ивица Олич – 104 игры

Лука Модрич – 103 игры (продолжает выступления)

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Давор Шукер – 45 голов

Марио Манджукич – 30 голов (продолжает выступления)

Эдуардо да Силва – 29 голов

Дарио Срна – 22 гола

Ивица Олич – 20 голов

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

6.09.2006. Москва. 0:0

6.06.2007. Загреб. 0:0

17.11.2015. Ростов-на-Дону. 3:1 (Калинич, 57, Брозович, 60, Манджукич, 82 – Смолов, 14)

Итого: +1, =2, -0, разница мячей 3-1

ТРЕНЕР

Златко ДАЛИЧ, 51 год, Хорватия

Всю игровую карьеру провел в Хорватии, выступал за «Хайдук», «Динамо» (Винковичи), «Будучность», «Вележ» и «Вартекс». Тренерскую карьеру начал в «Вартексе», совмещая ее с должностью спортивного директора. В 2003–2005 годах ассистировал в клубе Мирославу Блажевичу. В мае 2005-го возглавил «Вартекс» и в первом же сезоне вывел его в финал Кубка. Проиграв «Риеке» 0:4 в первом матче, в ответном победил 5:1, но уступил трофей по правилу выездного гола.

В 2010–2017 годах работал в Саудовской Аравии и ОАЭ. Сборную Хорватии принял 7 октября 2017-го, сменив уволенного Анте Чатича. В первом же матче обыграл сборную Украины (2:0), а затем в стыковых поединках прошел Грецию. Ассистент Далича – экс-форвард ЦСКА Ивица Олич.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Даниэль Субашич (27.10.1984, «Монако», 5 млн евро)

Иван Стринич (17.07.1987, «Сампдория», 4,5 млн евро), Деян Ловрен (5.07.1989, «Ливерпуль», 17 млн евро), Домагой Вида (29.04, 1989, «Динамо», Киев, 9 млн евро), Шиме Врсалько (10.09.1992, «Атлетико», 16 млн евро)

Иван Ракитич (10.03.1998, «Барселона», 45 млн евро), Марсело Брозович (16.11.1992, «Интер», 20 млн евро)

Иван Перишич (2.02.1989, «Интер», 35 млн евро), Лука Модрич (9.09.1985, «Реал», 40 млн евро), Марио Манджукич (21.05.1986, «Ювентус», 20 млн евро)

Никола Калинич (5.01.1988, «Милан», 20 млн евро)



231,5 млн евро – общая стоимость ориентировочного состава