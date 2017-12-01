Рассказываем обо всем, что не вошло в трансляцию жеребьевки чемпионат мира по футболу.

Вы часто встречали людей, которые просто фотографируют снег? В пятницу в Кремле таких было предостаточно – сотни иностранных журналистов радовались снегопаду в Москве, как дети.

Это для нас снег означает разводы на обуви от реагентов, слякоть, сугробы, гололед… Для них снег – это возможность сделать идеальную картинку с Красной площади – колоритное прямое включение с жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года.

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ

На входе в Кремль досмотр особенно тщательный, не такой, как накануне. Еще бы, ведь открывать жеребьевку будут два президента. Глава ФИФА Джанни Инфантино и президент России Владимир Путин. Его кортеж, кстати, нам пришлось пропускать на пути к Государственному Кремлевскому Дворцу, там где проходила жеребьевка, и где располагался медиа-центр.

Сюда же стягивались роскошные автомобили с самыми важными людьми в мировом футболе: чемпионы мира, чемпионы Европы, главные тренеры участников чемпионата мира, легенды мирового футбола, известные политики…

Вот по красной дорожке идет Роналдиньо в компании с Августином Окочей, Самуэлем Это’О и обольстительными спутницами. Самой колоритной была супруга голкипера сборной Дании Петера Шмейхеля. Тягаться в количестве вспышек с ней могла разве что спутница Диего Марадоны, появившегося на перед публикой в стильном желтом галстуке-бабочке. В этот момент стало понятно, почему Диего накануне отказался выходить из отеля и ехать в Кремль вместе с остальными ассистентами жеребьевки.

Друг за другом шли Роналдо, Кафу, Линекер, Маттеус, Форлан, Шукер – десятки величайших футболистов. Приехал в Россию, во второй раз в этом году, и король футбола – Пеле. Таким видеть великого футболиста мы не привыкли. До своего места в первом ряду зрительного зала бразильцу пришлось добираться на кресле-каталке – все те же проблемы с прооперированным бедром.

Легенды мирового футбола перед стартом жеребьевки удостоились особенной чести – аудиенции у Владимира Путина: Клозе, Десайи, Блан, Бэнкс, Кафу… Остальные ожидали старта жеребьевки в импровизированном банкетном зале для VIP-персон. Здесь друг с другом общались наставники участников ЧМ-2018. В зал пускать начали достаточно поздно, поэтому уже за час до старта жеребьевки здесь было не протолкнуться.

Плотными кучками за коктейльными столиками ютились самые видные представители российского футбола. Вот проходит Леонид Федун, чей клуб сразу после жеребьевке начнет свой матч чемпионата России против «Арсенала» на выезде. Сергей Прядкин, от которого, кстати, и зависело, когда будут играть свои матчи красно-белые и ЦСКА, в один день с жеребьевкой, или в разные. Тут же президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко – такое событие в Москве он пропустить не мог.

Путин, кстати, был не единственным политиком на жеребьевке. Уже в зале мы заметили Владимира Жириновского, появление которого здесь вряд ли кто-то мог ожидать. Он шел воль первых рядов, оживленно рассказывая своему однопартийцу и главе комитета Госдумы РФ по спорту Михаилу Дягтереву. Первым, к кому подошел поздороваться Владимир Вольфович, был мэр Москву Сергей Собянин.

Однако все взгляды были прикованы не к Марадоне, не к политикам, не к Пеле, а к Виктории Лопыревой, которая стояла рядом со своим местом в центре партера в сногсшибательном красном платье, ослепляя всех своей шевелюрой. Если бы на сцене в этот момент была не Мария Командная, а она, трансляцию в Иране точно отменили бы. Маша, кстати иранцев порадовала. Видимо, она вняла их мольбам и вместо зеленого платья, которое планировала надеть, выбрала скромный черный комбинезон.

РОССИИ ПОВЕЗЛО?

И вот, стартовала жеребьевка – то, ради чего все сюда и приехали. Самое интересное началось в тот момент, когда ассистенты приступили к распределению второй корзины. России оттуда достался Уругвай… Зал охнул – не самый простой противник из этой группы. Форлан, стоявший в этот момент на сцене скорчил гримасу – пытался улыбнуться, но получилось не очень убедительно – с хозяевами играть всегда непросто.

Не совсем повезло России и с командой из третьей корзины. Могло, конечно, быть и хуже, но наткнуться на Египет, сильнейшую команду в Африке, которую вперед ведет звезда английской премьер-лиги Мохаммед Салах, – то еще удовольствие.

Когда из четвертой корзины в группу к сборной России попала не Сербия, а Саудовская Аравия, главный аутсайдер турнира, зал взорвался аплодисментами. Здесь нам повезло. Еще не завершилась жеребьевка, как с первого ряда встал мужчина в арабском костюме и быстрым шагом пошел прочь из зала. На счастливого человека в этот момент он вряд ли был похож. Возможно, его обидела радость российской части аудитории.

По окончании жеребьевки иностранные журналисты подходили и поздравляли с благосклонным жребием.

- Русские опять мухлевали – посмотрите на свою группу. Нам бы такую, - протараторил на плохом английском аргентинец, недовольный соперничеством с Хорватией, Исландией и Нигерией.

Иностранцы почему-то уверены, что Россия гарантировано обыграет не только арабских соперников, но и Египет. А как думаете вы?