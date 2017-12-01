«Советский спорт» — о торжественной церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира 2018 года в России.

ПУТИН, УРГАНТ И АЛСУ

Вечер в Кремле вели топовый российский шоумен Иван Ургант и певица Алсу. Практически сразу, без разбега они пригласили на сцену президента Российской Федерации Владимира Путина и президента ФИФА Джани Инфантино. Путин по хозяйски указал чиновнику на гарнитуру-переводчик и начал приветственную речь, как принято на подобных мероприятиях.

Путин отметил, что незабываемые впечатления не только от футбола, но и от культуры, истории и природы России получат все без исключения болельщики, которые приедут к нам в гости на этот праздник. Кроме того, президент отметил, что «футболисты и тренеры – наши друзья». Не обошлось и без упоминания знаковых фигур отечественного футбола: Льва Яшина, Никиты Симоняна и Рината Дасаева. Интересно, что два из трех – голкиперы. Как и тренер сборной России Станислав Черчесов.

Согласно речи российского президента, на данный момент футболом в нашей стране занимаются порядка 2,7 миллиона человек. По словам Путина, грядущий ЧМ, прежде всего, станет мощным толчком для привлечения молодежи в этот спорт.

Закончил руководитель РФ красиво, упомянув про сплочение международного спортивного сообщества вне зависимости от политической конъюнктуры. «Желаю всем 32 командам успеха. Приглашаю их преданных болельщиков в Россию. До встречи в 2018 году!» - так закончил президент России.

А президент ФИФА продолжил по-русски. Главный футбольный чиновник мира поблагодарил Россию, весь российский народ за то, что страна сделала большой шаг в сторону проведения чемпионата мира. По примерным подсчетам, примерно полтора миллиона человек должны приехать в Россию на кубок мира. Чиновник уверен, что пребывание болельщиков во всех 11 городах будет замечательным.

Под конец Инфантино поделился мнением, что ведущая Мария Командная не только покажет красоту российских женщин, но и поможет с жеребьевкой. А ей в свою очередь компанию составят семь чемпионов мира и Диего Форлан.

Оказывается, трансляцию из Москвы вечером пятницы смотрели в более чем в 200 странах. Если учесть, что в отборе приняли участие 210 стран – это мировой рекорд - цифры завораживают.

ПЕСНИ, ПЛЯСКИ И ЛАЗЕРНОЕ ШОУ

Ну и без песни в России никуда. Ее исполнила Алсу под прекрасный гитарный аккомпанемент. На сцене в этом время танцевал парень, который стал главным героем лазерного шоу. В финале трека к нему присоединились еще около десятка так же одетых ребят. Затем из темноты с кубком в руках появился двукратный чемпион мира Мирослав Клозе, лучший бомбардир в истории турнира (16 мячей). Миро на глазах Йоахима Лева вспомнил триумф немецкой сборной в 2014 году и поблагодарил партнеров за 16 голов в финальных стадиях четырех чемпионатов мира, где Клозе довелось сыграть.

Затем Ансамбль академического танца Игоря Моисеева продолжил художественную часть церемонии. Исходя из специфики номера, красно-белых сарафанов на девушках и подпоясанных рубах на молодых людях стало ясно: организаторам важно продемонстрировать весь колорит российской культуры, который, по сути, почти не имеет предела.

Далее началась сама церемония жеребьевки, и на сцене появились звезды прошлых лет, ответственные за корзины и отборочные группы.

Чемпион-1966 Гордон Бэнкс

Никита Симонян

Диего Форлан

Чемпион-1986 Диего Марадона

Чемпион-1998 Лоран Блан

Двукратный чемпион Кафу - единственный футболист, сыгравший в трех финалах ЧМ

Чемпион-2010 Карлес Пуйоль

Чемпион-2006 – Фабио Канаварро - похоже, единственный итальянец на церемонии

Ну и ведущие жеребьевки, не отвечающие за корзины – Гари Линекер, которому на днях исполнилось 57 лет, и российская журналистка Мария Командная.

РОССИИ КРУПНО ПОВЕЗЛО

Симонян, Бэнкс и Форлан, Блан и Пуйоль начали церемонию, а точнее ее самый формальный этап. Они определили, кто из первой корзины в какой группе окажется. Получилось так: Россия, Португалия, Франция, Аргентина, Бразилия, Германия, Бельгия, Польша.

А вот дальше, распределение команд из второй корзины – действительно волнующее действо. Начал интриговать Марадона. Диего определил Уругвай в группу к России, а Испанию – в компанию Португалии. Дальше перуанцы Фарфана отправились к Франции, а Хорватия - к Аргентине. Потом Швейцария попала в квартет с Бразилией, Мексика – с Германией, Бельгия – с Англией, а Польша – с Колумбией.

За команды из третьей корзины отвечал Кафу. Бразилец с легкой руки отправил в группу к России и Уругваю египтян. Далее, при помощи тех же Пуйоля, Блана и Форлана, отвечающих календарную очередность, команды по квартетам распределились так – Иран, Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Сенегал.

Четвертая корзина – Саудовская Аравия благодаря чемпионской руке Канаварро отправилась в группу к России. Отличный квартет, не правда ли? Шансы на выход в плей-офф, впервые в истории России, становятся реальностью.

Далее, согласно квотам от конфедераций, началась настоящая чехарда, поэтому опять же проще указать, в какие группы угодили остальные команды четвертой корзины. В алфавитном порядке, после группы А: Марокко, Австралия, Нигерия, Сербия, Южная Корея, Панама и Япония соответственно.