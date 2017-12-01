Какая команда сыграет в моем городе? Ваш самый удобный гид по ЧМ-2018
Расписание жизни 11 городов чемпионата мира в России.
Москва ("Лужники")
14 июня 18:00. Россия - Саудовская Аравия
17 июня 18:00. Германия - Мексика
20 июня 15:00. Португалия - Марокко
26 июня 17:00. Дания - Франция
Москва ("Спартак")
16 июня 16:00. Аргентина - Исландия
19 июня 15:00. Польша - Сенегал
23 июня 15:00. Бельгия - Тунис
27 июня 21:00. Сербия - Бразилия
Санкт-Петербург
15 июня 18:00. Марокко - Иран
19 июня 21:00. Россия - Египет
22 июня 15:00. Бразилия - Коста-Рика
26 июня 21:00. Нигерия - Аргентина
Калининград
16 июня 22:00. Хорватия - Нигерия
22 июня 21:00. Сербия - Швейцария
25 июня 21:00. Испания - Марокко
28 июня 21:00. Англия - Бельгия
Екатеринбург
15 июня 15:00. Египет - Уругвай
21 июня 15:00. Франция - Перу
24 июня 18:00. Япония - Сенегал
27 июня 17:00. Мексика - Швеция
Казань
16 июня 13:00. Франция - Австралия
20 июня 21:00. Иран - Испания
24 июня 21:00. Польша - Колумбия
27 июня 17:00. Южная Корея - Германия
Нижний Новгород
18 июня 15:00. Швеция - Южная Корея
21 июня 21:00. Аргентина - Хорватия
24 июня 15:00. Англия - Панама
27 июня 21:00. Швейцария - Коста-Рика
Ростов-на-Дону
17 июня 21:00. Бразилия - Швейцария
20 июня 18:00. Уругвай - Саудовская Аравия
23 июня 21:00. Южная Корея - Мексика
26 июня 21:00. Исландия - Хорватия
Самара
17 июня 15:00. Коста-Рика - Сербия
21 июня 18:00. Дания - Австралия
25 июня 17:00. Уругвай - Россия
28 июня 17:00. Сенегал - Колумбия
Саранск
16 июня 19:00. Перу - Дания
19 июня 18:00. Колумбия - Япония
25 июня 21:00. Иран - Португалия
28 июня 21:00. Панама - Тунис
Сочи
15 июня 21:00. Португалия - Испания
18 июня 18:00. Бельгия - Панама
23 июня 18:00. Германия - Швеция
26 июня 17:00. Австралия - Перу
Волгоград
18 июня 21:00. Тунис - Англия
22 июня 18:00. Нигерия - Исландия
25 июня 17:00. Саудовская Аравия - Египет
28 июня 17:00. Япония - Польша