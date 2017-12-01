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Москва ("Лужники")
14 июня 18:00. Россия - Саудовская Аравия 
17 июня 18:00. Германия - Мексика 
20 июня 15:00. Португалия - Марокко 
26 июня 17:00. Дания - Франция 

Москва ("Спартак") 
16 июня 16:00. Аргентина - Исландия 
19 июня 15:00. Польша - Сенегал 
23 июня 15:00. Бельгия - Тунис 
27 июня 21:00. Сербия - Бразилия

Санкт-Петербург
15 июня 18:00. Марокко - Иран 
19 июня 21:00. Россия - Египет 
22 июня 15:00. Бразилия - Коста-Рика 
26 июня 21:00. Нигерия - Аргентина ​

Калининград
16 июня 22:00. Хорватия - Нигерия ​
22 июня 21:00. Сербия - Швейцария 
25 июня 21:00. Испания - Марокко 
28 июня 21:00. Англия - Бельгия 

Екатеринбург
15 июня 15:00. Египет - Уругвай ​
21 июня 15:00. Франция - Перу 
24 июня 18:00. Япония - Сенегал 
27 июня 17:00. Мексика - Швеция 

Казань 
16 июня 13:00. Франция - Австралия 
20 июня 21:00. Иран - Испания 
24 июня 21:00. Польша - Колумбия 
27 июня 17:00. Южная Корея - Германия 

Нижний Новгород
18 июня 15:00. Швеция - Южная Корея 
21 июня 21:00. Аргентина - Хорватия 
24 июня 15:00. Англия - Панама
27 июня 21:00. Швейцария - Коста-Рика 

Ростов-на-Дону 
17 июня 21:00. Бразилия - Швейцария 
20 июня 18:00. Уругвай - Саудовская Аравия 
23 июня 21:00. Южная Корея - Мексика 
26 июня 21:00. Исландия - Хорватия 

Самара 
17 июня 15:00. Коста-Рика - Сербия 
21 июня 18:00. Дания - Австралия 
25 июня 17:00. Уругвай - Россия 
28 июня 17:00. Сенегал - Колумбия 

Саранск 
16 июня 19:00. Перу - Дания
19 июня 18:00. Колумбия - Япония 
25 июня 21:00. Иран - Португалия 
28 июня 21:00. Панама - Тунис 

Сочи 
15 июня 21:00. Португалия - Испания 
18 июня 18:00. Бельгия - Панама 
23 июня 18:00. Германия - Швеция
26 июня 17:00. Австралия - Перу 

Волгоград 
18 июня 21:00. Тунис - Англия 
22 июня 18:00. Нигерия - Исландия 
25 июня 17:00. Саудовская Аравия - Египет 
28 июня 17:00. Япония - Польша

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