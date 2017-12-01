- Довольны ли жребием?

- Нельзя сразу сказать, доволен или нет. Какая группа есть – такая и есть. Опережая ваши вопросы – не знаю ни одну из этих команд – до этого никогда не встречались, никогда за ними не следил. Единственное, что знаем – в Египте играет Салах, за которым сейчас будем внимательно смотреть, в том числе и во время матча «Спартака» с «Ливерпулем». В Уругвае – Кавани и Суарес… Но все это имена, а что представляют из себя команды – мы не знаем. Единственное, что бросается в глаза – игры у нас идет по нарастающей. Первая игра – с командой из последней корзины, потом – из третьей и в конце – из второй. Все решится на поле.

- Какие испытывали эмоции, когда доставали имена соперников?

- Честно говоря, и до, и во время, и сейчас, эмоции одинаковые – рабочее настроение. На чемпионат мира слабые команды не попадают. Сейчас по соперникам что-то сложно сказать. Бумага – это бумага, но надо их посмотреть в деле.

- После того, как достали Уругвай вас крупно показали – вы улыбались…

- Дело в том, что мы могли с ними контрольный матч сыграть. Они просили-просили, но что-то не срослось. В итоге они нас преследовали и достали все-таки.

- Вы уже играли с африканскими командами. Есть ли у них что-то общее с Египтом?

- Не могу сказать. Оглядываясь назад, понимаем, что сыграли с командами из разных конференций – понимали, что чемпионат мира – это не только европейские команды, и не только топ-сборные. Что-то общее есть.

- Были ли команды, на которые не хотелось попасть?

- Что скрывать, я и раньше говорил, что испанцы были бы нежелательным соперником из второй корзины. Это сильная команда с великолепными игроками – опытный турнирный боец.

- Будет ли от состава группы зависеть выбор соперников на контрольные матчи?

- Именно поэтому мы ждали, не договаривались ни с кем. Сейчас уже после жеребьевки обсуждали все это. В марте, не знаю, объявили уже или нет, будет Бразилия точно. Вторым соперником будет топ-команда из Европы. Если еще не объявлено официально, сказать имя соперника не могу. На сборе в Австрии мы сыграем одну игру с австрийцами. У нас остается последний матч – будем решать, с кем его провести.

- Успели пообщаться с тренерами соперников?

- Только что мы с Пицци пообщались. Вчера долго разговаривали, шутили. Он недавно принял Саудовскую Аравию – мы встретились, много шутили. Я ему пожелал удачи и хорошо провести первые встречи.

- Матч с Уругваем в последнем туре – это плюс или минус?

- Чисто визуально – плюс. Как будет на поле – никто не знает.

- Будете следить за командами группы В? Все-таки на них попадаем, если выйдем в плей-офф.

- Видите, как получается, мы только что играли с Испанией. С Португалией встречались на кубке конфедераций. Поэтому мы уже виделись, знаем эти команды.