- Если посмотреть на итоги жеребьевки взглядом обывателя, то Россия и Уругвая выходят в плей-офф на Португалию и Испанию.

- Но мы понимаем, что все решается на поле, и помним, как наши играли с Алжиром, Тунисом и Ираном.

- Да, примеров предостаточно. На ЧМ в Японию тоже ехали с огромной уверенностью, что группа наша. Но с другой стороны, кого нам тогда обыгрывать, если не Саудовскую Аравию и Египет?

- Последний матч сборной с Испанией изрядно добавил всем оптимизма.

- Да, игра с Аргентиной была из рук вон не в нашу пользу. И через несколько дней мы увидели совсем другую игру нашей сборной. И опустим все условности – испанцы играли не в сильнейшем составе, были недостаточно мотивированы. Мы видели свою команду, от нее отталкиваемся. В этом матче было много всего в игре нашей сборной, часто нам дает повод говорить о том, что мы сильнее Египта и Саудовской Аравии.

- Полный стадион, огромное давление – эти факторы не скажутся на игре сборной России?

- Это влияет на игроков только в первые десять минут на разминке, затем все это проходит.

- Что скажете про остальные группы? Как вам группа D?

- Да, группа ровная, но все же Аргентина и Хорватия должны выходить. В Группе Е – все-таки Бразилия и Швейцария.

- Чем швейцарцы сильнее Коста-Рики и Сербии?

- Они более дисциплинированные, атлетичные. Группа F – Германия и Мексика. Из группы G должны выходить Англия и Бельгия. Из группы H – Польша и Сенегал.

- Колумбия разве слабее Сенегала?

- У Сенегала игроки более индивидуально сильные.