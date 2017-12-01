ПРЕВЬЮ ВАЖНЕЙШЕГО МАТЧА ОСЕНИ

Многие могли подумать, и будут в принципе в своих размышлениях правы, что встреча с «Зенитом» в минувший понедельник – главный матч «Спартака» этой осенью. Во-первых, повержен ненавистный соперник, а во-вторых, команда после этой победы вернулся в чемпионскую гонку. Ну а в-третьих, все нереально кайфанули после финального свистка.

Но давайте вернемся на Землю. Выездная игра с «Ливерпулем» за право выскочить в плей-офф Лиги чемпионов и привезти кого-то из топов на стадион в Тушине весной - вот что по-настоящему важно. А матч с тульским «Арсеналом» нужно рассматривать с точки зрения подготовки, этакого превью перед самым ответственным боем осени. На кону не только престиж и деньги. На кону еще и амбиции. Ну и эксклюзивная возможность стать единственным нашим клубе в весенней стадии ЛЧ (правда, у ЦСКА эта возможность примерна тоже существует).

Именно на основе того, как в матче с туляками проявит себя «Спартак», можно будет делать выводы относительно игры 6 декабря на «Энфилде». Получается, от Тулы до Ливерпуля всего один шаг.

НЕФУТБОЛЬНАЯ ПОГОДА

«Спартак» приехал к «Арсеналу» в боевом составе. Пожалуй, расстроило лишь отсутствие Промеса. В заявке. Но зато шанс наконец-то заявить о себе получил Роша, о котором недавно Массимо Каррера сказал «Да, он существует». Педро вышел с первых минут в компании Адриано и Мельгарехо. Зе Луиш остался в запасе, Зобнин – тоже. У «канониров» в старте все сильнейшие: Джорджевич, Кангва, Ткачев, Кирилл Комбаров ну и конечно сборник Габулов.

В Туле футбольный вечер испортил снег с дождем. При такой погоде простудиться и пропустить матч ЛЧ – раз плюнуть. Особенно тревожно было за Селихова, который, при всей динамичности встречи, стоял на месте и тупо мерз, постепенно примерзая к вратарской площади. Казалось, на 13-й минуте Кангва воспользовался окоченевшим состоянием вратаря и едва не переправил мяч в ворота. Александр вообще не шелохнулся, ну вообще! Может действительно примерз?

По первой половине встречи стало ясно, что «Арсеналу» в таких погодных условиях играть от себя куда проще, нежели занимать позицию выжидающего. На 40-й минуте Джорджевич не реализовал 200-процентрый момент, срезав мяч в дальний нижний угол после фланговой передачи. Селихов, не успев перенести вес, провожал мяч взглядом. «Спартак» все ближе к пропущенному голу. Настроиться на середняк после победы над богатейшим клубом страны оказалось чрезвычайно сложно. В таком случае оставалось надеяться на фортуну и стандартные положения, с которых туляки пропускают больше всех у лиге.

БОЛЕЛЬЩИКИ ЕДВА НЕ СОРВАЛИ МАТЧ

И пока ЦСКА в параллельном матче при помощи пенальти выносил «Тосно», «Спартак» продолжал мучиться. После перерыва красно-белые взялись за дело. Самый опасный момент в результате их навала – автогол Сунзу на 57-й минуте. Но его пришлось отменить – Кутепов попал в офсайд и де-факто поучаствовал в голевой атаке, подставляя Сунзу под мяч. На повторе было видно, что Владислав Безбородов прав на все сто.

«Арсенал» будто снял апартаменты на флангах «Спартака». То ли Ещенко и Джикия так жались к своим воротам, то ли без Дмитрия Комбарова исчезла химия и без того не безошибочно играющей оборонительной линии москвичей. В такой ситуации красно-белые огонь и дым на трибунах гостей мог сыграть с их любимой командой злую шутку: Безбородов несколько раз чуть не увел игроков в подтрибунное помещение. Дыма было очень много, особенно в холодную погоду: он и не думал улетучиваться, ему комфортнее осесть на поле.

Свежие Зобнин и Попов добавили «Спартаку» моторности. Но у их ворот Джорджевич с партнерами все равно выглядели опаснее. Возможностей – уйма, реализации – ноль. Стелящийся в подкатах Глушаков – квинтэссенция действий красно-белых в этом матче: вместо атакующих действий приходилось выполнять черновые. Всей командой. А ведь этого так не хотелось. А потом как сконцентрироваться, как собраться на одну атаку и забить в ходе многоходовочки расчертив причудливую геометрию в штрафной Габулова.

Энергии в этой встрече потрачено было чрезвычайно много. А если учесть, что и после прошлого матча с «Зенитом» (3:1) сил осталось мало, физическая подготовка «Спартака» вызывает восторг. Эмоций, конечно, не хватило, победу вытащили на зубах, но это вполне нормально, когда в голове зудит мысль о выезде в Ливерпуль и дерби с ЦСКА. Правда, в преддверии столь ответственной игры утешение это слабо. Особенно когда необходимо собраться еще на два матча и с чистой совестью уйти на перерыв.

Поэтому остается надеяться, что «Спартак» накопит, изыщет если хотите, необходимые компоненты – силы или эмоции, кадровые решение уж непонятно что – для удачной концовки 2017 футбольного года. А сегодня москвичам подфартило. Возможно, по-чемпионски. Как в прошлом сезоне.