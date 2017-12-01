Жеребьевку групповой стадии чемпионата мира, определившую в соперники сборной России команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии, прокомментировал главный тренер лидера чемпионата России «Локомотива» Юрий Семин.

- Ваша оценка нашей группы?

- Не стоит сразу говорить, что мы - фавориты. Да, наверное сборную Саудовской Аравии не воспринимают как гранда. Но ее нужно изучить, мы ее не очень хорошо знаем. Уругвай - одна из лучших команд Южной Америки, у них есть Суарес и Кавани. Если вы посмотрите на состав сборной Египта, на то, в каких клубах выступают игроки, то обнаружите там не только Салаха. Соперника надо уважать. И готовиться соответствующе. Все решит подготовка и конкретное состояние команд в июне.

- Два первых матча против арабских команд Россия играет в «Лужниках» и Санкт-Петербурге. Это плюс?

- Думаю, что хозяева турнира в любом случае имеют некоторое преимущество. Для всех выгодно, чтобы они прошли дальше, и зрительский интерес оказался высоким. Надеюсь, поддержка поможет нашей сборной. Но нужно серьезно готовиться.

- Вы бы делали акцент на первых двух играх?

- У сборной есть тренер, который отвечает за подготовку и выступление команды на турнире. Мне бы не хотелось лезть не в свое дело. Понятное дело, что задача - выйти из группы. Но она была бы актуальна при любых соперниках.

- Александр Кержаков считает, что на 99,9% мы уже в 1/8 финала.

- Я бы так никогда не говорил. Никто в декабре из группы не выходит. Два последних чемпионата мира группу сборной России тоже считали легкой. Результат всем памятен.

- Всех трех наших соперников тренируют тренеры из «латинского мира» - Табарез, Купер и Пицци. Это достойно того, чтобы быть отмеченным?

- Все они очень опытны. Табарез давно работает с сборной, Купер так же имеет огромную историю. Пицци тренировал Чили - команду, очень неуступчивую и ловкую в единоборствах. Я бы говорил именно об этом качестве, если вы ищете аналогию. Саудовской Аравии как раз этого аспекта не хватает, думаю, они рассчитывают прибавить в борьбе с помощью Пицци.

- Ваша оценка жеребьевки в целом?

- Нормальная, довольно ровная. Может быть, посильнее выглядит группа у Аргентины, там в каждом матче будет борьба. Если говорит о фаворитах, а я к ним отношу Бразилию, Германию, Францию и Испанию, - то у них ровные, рабочие группы. Но еще раз повторюсь - все решит состояние команд в июне и июле.