- Вас обрадовал результат жеребьевки?

- У меня нет каких-то особенных эмоций. Наша задача не менялась бы, даже если бы нам досталось 4 сборные Бразилии. Первая задача – выйти из группы. Она нам по силам. Будем готовиться и изучать эти команды. Уругвай нам известен чуть лучше - готовясь к матчу с Аргентиной, смотрели их встречу. Египет и Саудовскую Аравию предстоит изучить. Мы не делаем оценки по именам, и составам, нам предстоит трудная подготовка.

- Александр Кержаков считает, что на 99,9% Россия уже в плей-офф. Интересно, что говорит это футболист, на двух чемпионатах мира из группы не вышедший.

- Мы не можем запретить кому-то проявлять эмоции - будь то болельщик, эксперт, журналист или футболист. Мы понимаем сложность задачи и настроены провести качественную работу. Никакой эйфории нет и в помине. После жеребьевок она присутствовала и ранее, но важны эмоции не сейчас, а после игр чемпионата мира.

- Все три соперника возглавляют южноамериканские тренеры. Что вам это говорит?

- Наверное, какие-то типичные черты южноамериканского футбола мы увидим. Я вчера коротко говорил с Пицци, вспоминали игры Кубка конфедераций. Знал, что он возглавил Саудовскую Аравию, теперь будем изучать и готовиться к ней.

- Первые игры с Саудовской Аравией и Египтом. Более простые. Это хорошо?

- Они простые для вас. И сегодня. Для нас это сложные матчи и большая ответственность. Впереди отпуск, потом вторая часть сезона, потом подготовка. Все нормально, идет рабочий процесс.

- С кем еще из коллег удалось пообщаться?

- Разговаривал с Левом. Им досталась Южная Корея, с которой мы недавно играли. Обменялись мнениями. То же самое - с Фернанду Сантушем, которому выпал Иран. Рабочие моменты, это нормально.

- Вас с Левом многое связывает. Хочется сыграть против его Германии?

- Хотелось еще на Кубке конфедераций. Но не получилось. А там путь к матчу с чемпионом мира был более коротким. Сейчас нет особых пожеланий. Есть группа, есть календарь, начинается работа.