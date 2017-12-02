Рискну поделиться прогнозом. Самым что ни на есть пессимистичным, как покажется кому-то. Мне-то он кажется самым оптимистичным из всех возможных. Потому что домашнего судейства мы точно не получим (об этом мы уже писали).

Мы при массированной поддержке трибун выиграем матч открытия в Лужниках у Саудовской Аравии. Если не с минимальным счетом, то боюсь даже представить, в какой эйфории все будут пребывать начиная с вечера 14 июня. Пика эйфория достигнет ко второму туру. Все будут требовать досрочного выхода в плей-офф. Груз ответственности будет давить так, что с Египтом мы сыграем вничью. Перед третьим туром будем подсчитывать варианты и бесславно проиграем Уругваю в Самаре.

Если повезет и соперники свои матчи сыграют с нужными для нас результатами, то мы вползем в 1/8 финала, где нас будут ждать Испания или Португалия. Надо ли кому-то пояснять, почему проползти дальше не получится? Но вся футбольная общественность радостно повесит на наших сборников лавровые венки и скажет: а весь тридцать последних лет такого результата не было, из группы не выходили.

Как там принято говорить в социальных сетях? Запомните этот твит, этот пост?

Конечно, рад буду ошибиться. Счастлив буду увидеть цифру «9» в графе «очки» (ладно, можно и «7»). Но я даю именно оптимистичную картину для сборной, у которой сейчас самый низкий рейтинг из всех участников предстоящего футбольного карнавала.

К чему я все это? Не для того вовсе, чтобы кого-нибудь подразнить, попровоцировать. Нет, я лишь даю свой прогноз, основанный на том качестве игры нашей сборной, который вижу. Это не более чем трезвый расчет. К тому же я искренне жаждал получить какую-нибудь «группу смерти» - помирать, так хоть с музыкой, чтоб не стыдно было! Как только нам достаются «группы жизни» - недонастрой и вся сопровождающая лирика. Не надо, наверное, лишний раз вспоминать про позор, например, 2012 года?

Хочется сейчас не обсуждать, каким будет наш путь по турнирной сетке, а ждать карнавала. Вспомним, с какими чувствами мы восприняли 2 декабря 2010 года (аккурат 7 лет назад) победу России в борьбе за право принять чемпионат мира. Сбылась мечта очень многих – увидеть главное спортивное событие планеты у себя дома. Семь лет мы гундели, что не так строят стадионы, не так готовятся, не так тратят деньги. Но теперь, после жеребьевки, у меня лично появилось ощущение, что выходим на финишную прямую. Не бежим к финишной ленточке из последних сил, а горделиво и победно, взяв в руки флаг (или 32 флага разом!), движемся к цели. Ощущение карнавала не должно покидать нас – вне зависимости от того, какой будет результат конкретно у одной из 32 сборных, правда?