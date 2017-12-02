По ходу встречи Массимо Каррера занимался поиском оптимального сочетания в атаке, а гол вновь сделал Луис Адриано.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОТЕРИ - В АТАКЕ

С «Арсеналом» «Спартак» сыграл сразу без четверых игроков стартового состава! Или без пяти, если считать Сердара Таски. Еще в начале недели было известно, что Дмитрий Комбаров не поможет красно-белым в Туле из-за перелома ребра, а Фернандо пропустит матч из-за удаления, полученного в игре с «Зенитом» (3:1). Плюс к ним добавились два игрока группы атаки: Куинси Промес и Зе Луиш. Первый не прилетел в Тулу из-за проблем с икроножной мышцей, а второй весь матч просидел в запасе. По словам Массимо Карреры, у нападающего из Кабо-Верде обнаружилась проблема с ногтями на ногах - он не смог надеть бутсы.

Потери в группе атаки стали для красно-белых проверкой на изобретательность - «Арсенал» умеет надежно играть в обороне. Осенью «оружейники» с сухим счетом 1:0 обыграли сразу трех соискателей еврокубковых мест - «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».

ПОИСКОВИК КАРРЕРА

Весь матч Каррера фантазировал, как «Спартаку» вскрыть оборону «Арсенала». С первых минут атакующую четверку составили Роша, Самедов, Адриано и Мельгарехо, но в рамках этой четверки постоянно происходили перемены.

1. Самедов рядом с Адриано

В начале матча рядом с Адриано впереди играл Александр Самедов. Продолжалось это примерно 20 минут. В то же время Мельгарехо действовал ближе к правому флангу. Это был не лучший отрезок «Спартака» в матче: красно-белые не нанесли ни одного удара по воротам. Из атакующих игроков передачи в штрафную с игры делал лишь Роша - две. Плюс один раз Самедов выполнил подачу с углового.

2. Мельгарехо рядом с Адриано

После столь неудачного отрезка Самедов перешел на правый фланг, а Мельгарехо расположился рядом с Адриано. И «Спартак» до конца первого тайма нанес два удара. К ним оказались причастны сразу два из названных игроков: Самедов с правого фланга вывел на удар Пашалича, а Адриано из глубины - Рошу.

В момент с выходом на ударную позицию Роши впереди также был Мельгарехо. Когда же рядом с Адриано играл Самедов, они почти всегда находились на одной линии - в оттяжке. По сути, у «Спартака» не было игрока, который бы напрягал центральных защитников хотя бы своим присутствием. Поэтому сложно сказать, что именно хотел от Самедова в начале матча Массимо Каррера - его идея достоянием публики так и не стала. Возможно, ближе к чужим воротам должен был играть Адриано, но его тянуло в пространство между линиями, где он хозяйничает этой осенью. Точно одно: выпуская Самедова, Каррера рассчитывал на игру первым номером, иначе выход Александр рядом с Адриано не имел смысла вовсе.

Мельгарехо играл нападающего и в начале второго тайма. И имел голевой момент - вышел один на один, но пробить Габулова не смог.

Также Мельгрехо играл рядом с Адриано в промежуток между 62-й (на поле вместо Роши появился Зобнин) и 75-й минутами (вместо Мельгарехо вышел Попов). В этот отрезок «Спартак» нанес три удара, один из них на счету Адриано. Мельгарехо один раз вывел на удар партнера.

Из 12 ударов сразу 9 «Спартак» нанес, когда впереди играли Адриано и Мельгарехо. По разу Адриано и Мельгарехо выходили на рандеву с Габуловым. Не так и плохо. В период их игры в паре Адриано один раз пробил по воротам и создал один момент для партнеров, как и Мельагарехо.

3. Роша рядом с Адриано

В промежуток с 50-й по 60-ую минуты впереди играл Роша, а Мельгарехо атаковал слева. В этот отрезок времени «Спартак» чужим воротам не угрожал. В итоге Роша был замен. Когда он атаковал с левого полуфланга, но трижды угрожал воротам.

Как и вариант с Самедовым, решение отправить вперед Рошу оказалось неудачным.

4. Адриано и центральный полузащитник

Наконец, в концовке матча Каррера выпустил на поле Попова. Впереди остался Адриано. Плюс регулярно включался в атаку по центру один из центральных полузащитников - Глушаков или Пашалич. В ситуации с голом это был Глушаков. Передачами из глубины их искала тройка фантазеров: Зобнин слева, Попов по центру, Самедова справа.

Возможно, Адриано и комфортней играть из глубины, но именно он стал ключевой фигурой, когда оказался главным ответственным за центр нападения. В последние минуты матча дважды он выводил на удар партнеров, один раз пробил сам. И именно Адриано сделал гол: сначала выиграл верховой мяч и скинул Попову, затем вывел на пустые ворота Глушакова.

ПРОТИВ «ЛИВЕРПУЛЯ» НЕОБХОДИМ ЗЕ ЛУИШ

Адриано в очередной раз доказал свою важность для «Спартака» - уже пять матчей подряд в чемпионате России он не уходит с поля без результативного действия. По системе «гол+пас» он (12 очков) в своей команде уступает лишь Промесу (14). Да и во всем чемпионате России пока тоже только голландцу. Именно от бразильца в матче с «Арсеналом» исходила основная опасность - два удара, три ключевых передачи. Он - главная причина, почему на «Спартаке» в плане результата не сказалось отсутствие Промеса и Зе Луша - Адриано не только здорово играет, но и может быть лидером.

По данным WhoScored.com, в «Спартаке» Адриано входит в тройку как по ударам за матч (2,5), так и по пасам под удар (1,8). Его умения сделать умную передачу, а также открыться между линиями делают южноамериканца безумно опасным на позиции второго нападающего. Поэтому «Спартаку» требуется возвращение Зе Луиша. С ним Адриано будет проще. Интересно, что свой лучший матч в этом сезоне выдал против «Краснодара» (4:1) - два гола и голевая передача. В той встрече его напарником был форвард из Кабо-Верде. Случайность? Похоже, что нет.