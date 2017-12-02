«Уругвай в самой легкой группе»

К такому выводу приходит уругвайская газета El Observador, анализируя состав всех групп ЧМ-2018, и обращая внимание на их рейтинг. Но отмечает и другие факторы, из-за которых Уругвай сможет занять первое место в группе.

«У Египта, Саудовской Аравии и России нет футбольных традиций, они все ниже Уругвая в рейтинге ФИФА, у них нет ни одного более или менее известного игрока в составе, - все это говорит о том, что мы можем триумфально завершить групповой этап. За эти три матча главный тренер Оскар Табарес закончит перестройку команды, которую начал в сентябре. Это будет новый Уругвай, который любит владеть мячом и является победителем по натуре. И он должен сосредоточиться не на групповой стадии, а на соперниках плей-офф: Португалии или Испании», - пишет издание.

«Россия – большая загадка»

«Позитивный» исход жеребьевки отмечает и другая уругвайская газета Ovacion.

«Короткие перелеты, довольно простая группа и хорошее время начала матчей, - такой получилась жеребьевка для сборной Уругвая. К тому же с хозяевами турнира, сборной России, команда играет в последнем туре. А к тому моменту обе сборные могут обеспечить себе выход в плей-офф, так как считаются фаворитами», - пишет издание.

«Команда России – большая загадка, - добавляет газета. – Хорошо, что Уругвай встречается с ней лишь в последнем матче групповой стадии. Будет время понять, какой уровень у соперника. Главный тренер Станислав Черчесов принял сборную чуть больше года назад, но так и не смог выстроить отлаженную игру».

NYT: «Аплодисменты на жеребьевке, но будет ли Россия болеть и дальше?»

Американское издание New York Times еще раз подтвердило слова Виталия Мутко о том, что «фокусируется только на недостатках», и раскритиковало сборную России и шоу перед жеребьевкой.

«Джанни Инфантино уже сказал, что чемпионат мира в России станет «лучшим» в истории. И что каждый болельщик обязательно получит «невероятный опыт». На стадионы, которые примут Роналду, Месси и Неймара, были потрачены миллиарды долларов. А президент России Владимир Путин пообещал «большой спортивный праздник дружбы и честной игры».

Когда стало известно, что Саудовская Аравия - слабейший участник из вышедших на ЧМ - станет соперником России, слабейшей сборной в рейтинге ФИФА, в зале раздались аплодисменты. Конечно, это облегчение для местной сборной. Были опасения, что команда настолько слаба, что заставит Путина пожалеть о проведении ЧМ в России.

И все равно, те аплодисменты казались немного странными, не к месту. Матч-открытие Россия – Саудовская Аравия – это разочарование турнира. Играют две слабейшие команды в истории чемпионатов мира. Это не тот матч, который бы соответствовал абсурдному и пышному шоу перед самой жеребьевкой.

Все турниры зависят от того, как принимающая страна справляется с вылетом своей сборной из ЧМ. Если болельщики теряют интерес, от этого может пострадать весь турнир. И тут есть определенный риск. Официальная поддержка чемпионата мира строится на том, чтобы показать миру национальную гордость и мощь. Что если эта поддержка ослабеет? Возможно, в зале аплодировали вовсе не россияне, а представители ФИФА? Россия в группе с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом. Это не легкая прогулка, но и не Голгофа. Достаточно, чтобы заверить хозяев, что они не вылетят слишком рано», - делится мыслями корреспондент NYT.

Группа мечты Англии и радость Лева

Пока весть мир считает, что одна из самых сложных групп попалась сборной Аргентины, местные издания верят в удачный исход первого раунда. И называют группу проходимой. Об этом, в частности, пишет Ole, и уже рассуждает, на какой стадии аргентинцы могут встретиться с бразильцами.

Канал TyC Sports и вовсе назвал группу «легкой». Не только из-за соперников, но и потому, что Аргентине не придется много летать. И считает жеребьевку «благосклонной» для Аргентины.

Довольны составом групп в Германии с Англией. Немецкий Bild вышел c заголовком «Швеция, Южная Корея, Мексика – это делает Лева счастливым».

Английское издание Daily Mail также довольно группой: «Англия избежала кошмара и встретится с Бельгией, Тунисом и Панамой (но в четвертьфинале могут достаться Бразилия или Германия)». Оптимистично настроена и The Sun: «Англия в группе мечты».