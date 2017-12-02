«Игра Лодыгина нравится. Надеюсь, Лунев восстановится к чемпионату мира»

Главный тренер «Зенита» начал пресс-конференцию с критики своей команды, потому что критиковать было за что.

– В результате игры у меня сложилось впечатление, что наша проблема – реализация моментов, – начал Манчини. – Мы создаем огромное количество практически стопроцентных моментов, когда гол уже почти свершился, но никак не можем их реализовать.

– Вы сегодня выпустили Кузяева справа в обороне, а Жиркова – слева. Почему вы это сделали и зачем поменяли их во втором тайме?

– Во-первых, это ротация состава, у нас очень много игр. Необходимо, чтобы некоторые игроки отдохнули. Во-вторых, Жирков себя очень хорошо проявил в матче со «Спартаком». Я считаю, у него получился очень хороший матч. Поэтому я ему дал сыграть сегодня. А Кузяева я считаю игроком очень универсальным, у которого хорошо получается играть на нескольких позициях, поэтому в этом матче я ими так варьировал, передвигал их по полю, и это принесло свои плоды.

– Какие были первые мысли, когда судья показал красную карточку Кришито? И что нужно делать, чтобы реализовывать моменты?

– Я сразу понял, что красной карточки там не было. Что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы, не путать правую с левой, – отшутился главный тренер сине-бело-голубых.

– Какое состояние Лунева? Он сыграет в оставшихся матчах этого года? Понравилась ли игра Лодыгина?

– Мне понравилась игра Юрия Лодыгина. Надеюсь, Лунев восстановится к чемпионату мира (смеется), – и еще одна шутка от Мистера.

– Артем Дзюба сказал, что журналисты его разочаровали. В чемпионате России есть проклятие: команда, в которой играл Дзюба, еще ни разу не становилась чемпионом России.

– Честно говоря, я не в курсе тонкостей взаимоотношений между Дзюбой и журналистами. Все, что ему нужно делать, – усердно работать на тренировках и хорошо выступать на матчах. Что касается проклятия – думаю, мы сможем его снять.

– Какие итоги вашей работы в этом году вы можете подвести?

– В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков. Они очень своеобразные, очень радушные. Мы постараемся выиграть чемпионат именно для них. По ходу чемпионата произошло много вещей. Мы начали очень хорошо, выиграли почти все матчи на старте, потом у нас действительно был тяжелый период, в котором нам никак не удавалось выиграть. Но это футбол, у каждой команды случаются провальные моменты, когда буквально все идет не так, как нужно. Хочу отметить, что мы прошли групповую стадию Лиги Европы. Вышли из очень непростой группы, потому что и «Русенборг», и «Реал Сосьедад» – команды, которые более функциональны, более подготовлены, чем мы. Возвращаясь к вопросу игры в атаке, наша реализация страдает. Раньше я шутил над этим, но сейчас надо говорить об этом серьезно. Мы создаем невероятно огромное количество моментов, большинство из них не реализовываем, а забивает в конце концов Кокорин. Когда такое происходит, это не очень правильно, – серьезно закончил пресс-конференцию Манчини.

«Саудовскую Аравию и Египет мы не знаем. Лучше не обращать внимания на группу»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов пришел к журналистам в хорошем настроении, несмотря на поражение.

– Интересная была игра, было много борьбы, хорошее движение, – похвалил свою команду Тарханов. – У «Зенита» уровень игроков был повыше, в мастерстве они чуть поддавливали нас. Две наши вынужденные замены повлияли, это две основополагающие фигуры, Бикфалви и Бумаль, Балажиц тоже травму получил в предыдущей игре. В этом плане возникают проблемы, у нас нет такого набора игроков, как у «Зенита». Когда они ушли, мы просели. Хотя в конце мы имели два хороших момента. В принципе, могли забить и сравнять счет.

– В каком состоянии Бумаль и Бикфалви?

– У Бумаля голеностоп, больше пока ничего неизвестно. У Бикфалви задняя поверхность бедра.

– Что в конце матча произошло между Ильиным и Димитровым?

– Там, думаю, Димитров не отдал ему пас, поэтому Ильин чуть-чуть погорячился. Уже все нормально.

– Как вы оценили бы турнирные перспективы «Урала»?

– Надо учитывать, что мы только создаем команду, у нас в январе одна ведущая группа пришла: Балажиц, Бикфалви, Димитров. В летний период пришла питерская молодежь: Евсеев, Бавин, Ильин. Немного не хватает стабильности, особенно молодому поколению. Это все влияет на положение в турнирной таблице. Хотя мы пока еще недалеко от шестерки (смеется), – сохранил позитивный настрой пресс-конференции главный тренер гостей.

– В «Урале» реанимировал карьеру Федор Смолов, сейчас его сватают в «Реал». До какого уровня может дорасти в «Урале» Евсеев?

– Многое от него зависит. Есть хороший потенциал, с характером его воспитываем, чтобы он обладал мастерством, хотя какое-то мастерство у него уже есть. Но где-то неточные пасы, неправильное принятие решений, задержка атаки - это все влияет на игру. То же самое Бавин – есть хорошие моменты, а есть моменты, где он неправильно принимает решения. Молодые иногда в простейшей ситуации допускают брак. Если они придут к тому, что нужно уметь правильно пасовать, придержать мяч, правильно направлять атаку, вот тогда да, это будут мастера.

– Как оцените жеребьевку чемпионата мира?

– Уже два чемпионата Европы и чемпионат мира в Бразилии я помню, что нам попадались такие команды, что казалось, все, сможем выйти, но мы не проходили. Поэтому тут сложно загадывать. Саудовскую Аравию мы не знаем, Египет не знаем, единственное, Салах там играет, футболист «Ливерпуля». Если брать по уровню, вообще, по рейтингу они все выше нас. Лучше не горячиться, спокойно готовиться, не обращать внимания на то, какая у нас группа.