«Нам с жеребьевкой повезло, но…»

Конечно, нам с жеребьевкой повезло. Но мы помним, как уже не раз везло с группой. Но мы всегда вылетали из турнира после группового этапа. Повезло нам и с календарем группы. Мы начинаем чемпионат матчам с Саудовской Аравией, продолжим игрой с Египтом, а завершим с Уругваем. Идем по нарастающей. И в первом матче очень хорошие шансы взять 3 очка. Свой переполненный стадион. Большие ожидания и соперника мы точно не боимся.

О нашем первом сопернике – Саудовской Аравии мы ничего пока не знаем. Но знаем, что у них нет больших звезд, но можем предполагать, что они будут биться, стелиться в подкатах и бороться до конца. Но все-таки команды из этого региона не очень хорошо готовы тактически. В составе сборной Египта есть одна звезда – Салах из «Ливерпуля», он может в одиночку решить исход эпизода или даже матча, но все-таки одного опасного игрока соперника можно прикрыть. У меня полная уверенность что мы выйдем из группы.

«Нужно выходить на Португалию»

Перед матчем с Уругваем примерный расклад в нашей группе будет понятен. А в группе В два явных фаворита – Португалия и Испания. Однозначно хотелось бы попасть на Португалию. Во-первых, вся их игра заточена на одного человека. Во-вторых, мы в последнее время не так плохо играем с португальцами, при Капелло даже их обыграли в отборочном матче. Но самое главное – мы их не боимся. Поэтому нам надо будет занимать первое место в группе. Однако не факт, что португальцы выйдут из своей группы.

По другим группам вкратце. Например, группа D – Аргентина, Хорватия, Нигерия и Исландия. Очень ровная, Здесь трудно предсказать, кто еще кроме Аргентины, выйдет в плей-офф. Тоже самое группа Е. Бразилия будем считать выходит. А вот Швейцария, Коста-Рика, Сербия – равны по классу. Здесь вообще ничего невозможно предсказать.

Группа H – то же самое. Упорные японцы, техничный Сенегал. Но все же предположу, что дальше пройдут Польша и Колумбия.