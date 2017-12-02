ФИФА до такой степени сборную России любит – или жалеет, - что уже на третьем чемпионате мира ХХI века выделяет ей соперников по группе словно с пометкой «гуманитарная помощь». 2002-й: Бельгия, Тунис, Япония. 2014-й: Бельгия, Алжир, Корея. 2018-й: Уругвай, Египет, Саудовская Аравия. Что называется, выходи не хочу.

Да, знаем: на чемпионате мира легких соперников не бывает. Да, помним: для сборной России эта аксиома актуальна вдвойне. Да, и того не забыли, что Саудовской-то Аравии, не в пример нашей команде, удавалось проникать в плей-офф планетарного турнира, а Уругваю – совершать разного рода подвиги. Тоже не в пример.

Но все равно, черт возьми, сложно отделаться от ощущения, что хозяевам чемпионата ныне прочерчен турнирный маршрут со всеми удобствами. Мало того, что группа сама по себе льготная – больше услужливости жребий проявил разве что к Англии с Бельгией, которые будут пробавляться соперничеством с Панамой и Тунисом. Для справки: саудиты – примерно одной силы с Австралией, которую мы видели у себя минувшим летом. Египет - чуть покрепче Ганы, обыгранной нами в контрольном матче.

Но, заметьте, еще и распорядок матчей нашей команды идеально способствует ее турнирной перспективе! Станислав Черчесов уже подметил, что команде нужно будет играть по нарастающей. Каждый новый соперник сильнее предыдущего.

Вот! Если наш главный тренер сумеет выстроить стратегию подъема по этой ведущей вверх лесенке – то можем и первым раундом плей-офф не ограничиться! Другой вопрос, насколько штаб Черчесова способен обеспечить последовательный набор кондиций, ведь даже у легендарного Лобановского случались в этом тонком деле просчеты.

Но в принципе может получиться интересное кино. Само собой, первые два мат пока что характерными, а наигранными ноу-хау. С холодными головами и в режиме энергосбережения. Тогда в третьей игре с Уругваем можно сделать перезагрузку, перезарядку батарей, кадровый маневр и т.д.

К чему я веду? В смежной с нашей, применительно к 1/8 финала, группе В Испании и Португалии выпали в соперники Марокко и Иран. И навскидку возникло ощущение, что эти сильно вязкие команды способны будут пиренейских грандов помучить. Если не выбьют кого-то из них, то хотя бы потреплют. И тогда сборная России, перезарядившаяся и на свежих ногах, в первом раунде плей-офф…

Ну да, - размечтался. Но, знаете, когда жребий делает столь щедрые подарки, грешно не прикинуть, какой из них можно вытянуть толк.