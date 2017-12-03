– Очень тяжелый матч вытащил «Спартак». Во всех смыслах. И тяжелые погодные условия. Я доволен. Бывают матчи, когда играешь здорово, а очков не набираешь. Лучше так, как случилось.

– Не хватало Квинси Промеса, Фернандо и Зе Луиша?

– Конечно, их не хватало. Они цементируют игру. «Спартак» играл прилично, но с оглядкой на свои ворота.

– Андрей Червиченко увидел в матче «Спартака» и « Арсенала» (1:0) элементы нечестной игры…

– Не согласен. Может, когда Луис Адриано забивал «Зениту», тоже был «договорняк»? Он понимает, о чем говорит? Как можно играть в договорной матч и тянуть с голом до дополнительного времени? Защита «Арсенала» проспала момент, потому что все было в одно касание, неожиданно. Гола бы не было, если бы кто-то взял паузу. Защитники бы успели перестроиться.

Интересная ситуация. Все соскучились по красивому футболу. И когда проходит хорошая комбинация, начинают кричать: «Посмотрите, «договорняк». Гол получился потому, что «Спартак» быстро разыграл мяч. И опять в комбинации принял участие Адриано, который и создал гол. Что страшного? Накрыть всех невозможно. «Спартак» сыграл неожиданно для соперника.

– Вы говорили, что без Луиса Адриано «Спартак» не вернулся бы в борьбу за первое место. Считаете бразильца лучшим игроком первой части чемпионата?

– Да, он – лучший по всем показателям. Найдите мне причину не считать лучшим его. Он забивает достаточно много, «завязывает» комбинации, уверенно себя чувствует на поле, боец, помогает в задней линии. Что еще надо? Есть футболисты, которые моментами выглядят красивее. Тот же Квинси Промес. Когда он в порядке – забивает чумовые мячи, но фронт работы несопоставим. Он не будет возвращаться в свою штрафную и выносить мяч головой, помогать защитникам.

Я очень скептически относился к Адриано по первому времени. Наверное, потому что он мало играл и не был в хорошей форме. Но он раскрылся. Это игрок высочайшего уровня. Назовите игрока, с которым его можно сравнить.

– Федор Смолов или Александр Кокорин.

– Хорошо. Кокорин, Смолов и Адриано. Бразилец лучше. Те нападающие тоже выполняют хорошую работу. Но они назад не отходят. Кокорина еще можно увидеть в средней линии, но Смолов играет только впереди. По факту Адриано сильнее их. Он итак все делает правильно, а еще берет на себя двойную нагрузку.

– Что ждете от матча «Спартака» в Лиге чемпионов с «Ливерпулем»?

– Все-таки я верю в «Спартак». Я бы не был тем, кто я есть, если бы не верил. Почему бы не произойти маленькому чуду? Скорее всего, я ошибаюсь, но без надежды нечего жить и не нужно просыпаться. Я верю. Положение же интересное. Выиграет «Спартак» и он в плей-офф Лиги чемпионов. Я мечтаю об этом.

«Спартак» по составу и игровым качествам не уступает «Ливерпулю». Но только в том случае, если у москвичей пуст лазарет. Тогда неважно, где играть. И даже хорошо, что матч пройдет в Ливерпуле. Болельщики англичан погонят вперед. И тогда за счет Промеса, Зу Луиша и Адриано «Спартак» может наказать соперника. В этом заключается моя вера. И если футболисты сами это поймут и дадут бой – получится спектакль. Как получится? Посмотрим.