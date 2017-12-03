Леонид спас матч на 94-й минуте, но это не спасло его самого. «Халла» Слуцкого больше нет.

Когда все случилось?

Чуть больше суток прошло между окончанием последнего матча «Халла» с главным тренером Слуцким и объявлением о том, что это больше не должность российского специалиста. От гола в глубоком добавленном времени, который принес «Халлу» ничью, до принципиального решения прошло еще меньше.

Гораздо важнее оказалось не то, что капитан Доусон сравнял счет на выезде с «Шеффилд Уэнсдей», а безвыигрышная серия из семи матчей: три ничьих и четыре поражения. «Халл» очень плотно застрял на 20-м месте, находился там несколько недель и с трудом удерживался от падения в зону вылета.

«Халл» объявил об увольнении Слуцкого в 22:26, сам Леонид узнал о решении клуба раньше: ссылка из твиттера вела на страницу, где уже был короткий комментарий самого тренера.

Как «Халл» объяснил увольнение Слуцкого?

Дежурными словами, сказанными вежливо и деликатно.

– Леонид неустанно трудился на своей должности и выступал с полной честью, было удовольствием работать с ним, – подчеркнул вице-председатель правления «Халла» Эхаб Аллам, реальный руководитель клуба. – К сожалению, результаты команды не улучшились, как на это надеялись обе стороны, и поэтому мы согласились завершить сотрудничество. Я хотел поблагодарить Леонида и Олега [Яровинского] за их усилия и искренне пожелать им успехов в будущем.

Было бы верхом дерзости и непрофессионализма обвинять или хотя бы упрекать Слуцкого в чем-то сразу в момент увольнения – как бы ни были безумны боссы «Халла», все-таки не настолько.

Из обтекаемой цитаты Аллама можно сделать вывод, что у него со Слуцким действительно была вполне конкретная договоренность, по которой будущее Леонида зависело от результатов матчей. После самой острой точки «Халл» отдал победу, проиграл после того, как вел 2:0, и сыграл вничью – одно очко в двух жизненно важных играх вряд ли могли бы быть условием для сохранения работы хоть где-то.

Учитывая эти обстоятельства, возможно, действительно стоит называть произошедшее просто окончанием неудачной работы Слуцкого в «Халле», а не увольнением. Леонид точно верил, что иной выход возможен, потому что после матча с «Шеффилдом» говорил о необходимости усиления в зимнее трансферное окно, но все-таки он наверняка знал, что не выполнил условий выживания. Поэтому понимал, что уход из «Халла» неминуем.

Как на все это отреагировал Слуцкий?

Пока только формальными словами на официальном сайте.

– Я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с клубом – игроков, сотрудников и особенно фанатов. Я очень горжусь тем, что пережил этот опыт, это было сложное, но очень интересное для меня время. «Халл Сити» всегда будет частью моего сердца, и я желаю команде всего наилучшего на будущее.

В понедельник Слуцкий приедет на базу клуба, чтобы попрощаться с игроками.